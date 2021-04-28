طريقة عمل ماسك الشوفان لتفتيح البشرة بطريقة ملحوظة وسريعة

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يعد ماسك الشوفان ، من أهم الماسكات التي يُفضل عملها للبشرة، يتم عمله في المنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة لا تحتاج منا وقت كثير، وهو من الماسكات التي تستخدمها كثير من السيدات بدلاً من الكريمات التي قد تؤذي بشرتها أو التي تشتري بكثير من المال، وطريقة تطبيقه على البشرة لا تتعدي النصف ساعة لكنها تعطي نتائج مذهلة جداً للبشرة، فهو من الماسكات المهمة لتفتيح البشرة وخاصة الوجه والرقبة، ويساعد أيضاً على ترطيب البشرة بشكل جيد، ويمكن أيضاً استخدامه لأي منطقة في الجسم نريد تفتيحها، وبالنسبة لمكوناته فهي طبيعة جداً ومتوفرة دائماً في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة بسيطة لعمل ماسك الشوفان داخل المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل ماسك الشوفان للبشرة
تعتبر مكونات ماسك الشوفان مكونات طبيعية جداً، تحمي البشرة من مشاكل كثيرة قد تتعرض لها وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير ماسك الشوفان تتم بخطوات بسيطة جداً داخل المنزل وهي كما يلي:ـ
- نستخدم طبق متوسط الحجم ونقوم بوضع دقيق الشوفان به، ثم نضيف إليه الزبادي ويتم الخلط بشكل جيد.
- بعدها يتم إضافة عصير الليمون الطازج وزيت الزيتون، ويتم الخلط حتي تتجانس المكونات تماماً.
- يوضع الماسك لمدة ربع ساعة في الثلاجة، ثم بعدها يتم تطبيقه على البشرة والرقبة.
- يغسل الوجه أولاً ثم يتم تجفيفه بمنشفة، ويتم توزيع الماسك على البشرة باستخدام الفرشاة.
- يترك القناع لكي يجف تماماً على الوجه لمدة تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة، بعدها يتم غسل الماسك بالماء الفاتر.
- يوضع الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً، للحصول على نتائج جيدة في وقت قصير.
أهم فوائد الشوفان للبشرة
يتملك الشوفان مجموعة كبيرة من الفوائد المهمة للبشرة سنذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ
- يعمل على تغذية البشرة، وإمدادها بالعناصر المهمة مثل النحاس والزنك.
- يعمل على تجديد خلايا البشرة ويُخلصها من الجلد الميت المتراكم والجراثيم، التي تتسبب في ظهور حب الشباب.
- يحمي البشرة من التجاعيد، والعلامات التي تظهر مع تقدم السن.
- يعمل على تفتيح البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة التي تظهر في الوجه.
- يحتوي على خصائص مقاومة للالتهاب، فهو يحمي البشرة من الحكة والطفح الجلدي.
الوسوم
يعد ماسك الشوفان ، من أهم الماسكات التي يُفضل عملها للبشرة، يتم عمله في المنزل بخطوات سهلة جداً وبسيطة لا تحتاج منا وقت كثير، وهو من الماسكات التي تستخدمها كثير من السيدات بدلاً من الكريمات التي قد تؤذي بشرتها أو التي تشتري بكثير من المال، وطريقة تطبيقه على البشرة لا تتعدي النصف ساعة لكنها تعطي نتائج مذهلة جداً للبشرة، فهو من الماسكات المهمة لتفتيح البشرة وخاصة الوجه والرقبة، ويساعد أيضاً على ترطيب البشرة بشكل جيد، ويمكن أيضاً استخدامه لأي منطقة في الجسم نريد تفتيحها، وبالنسبة لمكوناته فهي طبيعة جداً ومتوفرة دائماً في المنزل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة بسيطة لعمل ماسك الشوفان داخل المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل ماسك الشوفان للبشرة
تعتبر مكونات ماسك الشوفان مكونات طبيعية جداً، تحمي البشرة من مشاكل كثيرة قد تتعرض لها وهي كما يلي:ـ
- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.
- ملعقة كبيرة من الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير ماسك الشوفان تتم بخطوات بسيطة جداً داخل المنزل وهي كما يلي:ـ
- نستخدم طبق متوسط الحجم ونقوم بوضع دقيق الشوفان به، ثم نضيف إليه الزبادي ويتم الخلط بشكل جيد.
- بعدها يتم إضافة عصير الليمون الطازج وزيت الزيتون، ويتم الخلط حتي تتجانس المكونات تماماً.
- يوضع الماسك لمدة ربع ساعة في الثلاجة، ثم بعدها يتم تطبيقه على البشرة والرقبة.
- يغسل الوجه أولاً ثم يتم تجفيفه بمنشفة، ويتم توزيع الماسك على البشرة باستخدام الفرشاة.
- يترك القناع لكي يجف تماماً على الوجه لمدة تتراوح من 15 إلي 20 دقيقة، بعدها يتم غسل الماسك بالماء الفاتر.
- يوضع الماسك ثلاثة مرات أسبوعياً، للحصول على نتائج جيدة في وقت قصير.
أهم فوائد الشوفان للبشرة
يتملك الشوفان مجموعة كبيرة من الفوائد المهمة للبشرة سنذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ
- يعمل على تغذية البشرة، وإمدادها بالعناصر المهمة مثل النحاس والزنك.
- يعمل على تجديد خلايا البشرة ويُخلصها من الجلد الميت المتراكم والجراثيم، التي تتسبب في ظهور حب الشباب.
- يحمي البشرة من التجاعيد، والعلامات التي تظهر مع تقدم السن.
- يعمل على تفتيح البشرة، ويخلصها من البقع الداكنة التي تظهر في الوجه.
- يحتوي على خصائص مقاومة للالتهاب، فهو يحمي البشرة من الحكة والطفح الجلدي.
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