عمل صبغة للشعر في المنزل بمكونات طبيعية لاتتخيليها

صبغ الشعر في البيت بمكونات طبيعية، نحن الآن على مقربة من انتهاء الشهر الفضيل وحلول العيد الفطر، ومن المعروف أن السيدات يعشقن التغيير، ودائماً مايكونوا مُحبين للجمال والأناقة، والشعر هو عنوان الأنوثة للمرأة وعنوان لجمالها، وجمال المرأة تبدأ من الاهتمام بشعرها، ونظراً للتكلفة المرتفعة لصبغ الشعر في مراكز التجميل، بالإضافة إلى المواد الكيميائية الضارة التي تحتوي عليها الصبغة، وتؤدي لتلف الشعر واجهاده على المدى البعيد، فضلاً عن أنها تؤدي للإضرار بإفراز صبغة الميلانين مما تؤدي إلى تغير لون الشعر إلى الأبيض.

صبغ الشعر في المنزل بمكونات طبيعية

قبل البدء في ذكر مكونات الصبغة لابد لنا أن نذكر بعض الخطوات التي تسبق وضع الصبغة على الشعر:-

1- يتم غسل الشعر جيداً باستخدام شامبو، حتى يتم التأكد من خلوه من أية زيوت.

2- قومي بتجفيف الشعر باستخدام منشفة، وليس باستخدام مكواة بمعني اتركي الشعر مندي.

سوف نذكر لكم المكونات التالية من أجل صبغ الشعر في البيت:-

1- نُحضر من الصيدلية صبغة باللون الذي نختاره.

2- نُضيف ملعقة من معالج البيروكسيد على ملعقتين من الصبغة.

3- نقوم بوضع الحناء الطبيعة أو القهوة أو النسكافيه، حيث تُعطي اللون البني.

4- نضع الخليط على نهايات الشعر لمعرفة درجة اللون التي سيعطيها.

5- نترك الخليط على الشعر مدة ليلة كاملة ونقوم بربطه باستخدام قطعة قماش قطنية، مع الحرص على وضع فوطة على المخدة أثناء النوم.

6- في صباح اليوم التالي، قومي بغسل الشعر جيداً باستخدام الماء الفاتر.

هذا وقد قدمنا إليكم طريقة عمل صبغة في المنزل بمكونات طبيعية، دون وجود أية آثار جانبية، مع التنويه أنه لابد من ترطيب الشعر إذا كان شعر جاف أو متوسط عن طريق وضع زيت زيتون أو زيت خروع.