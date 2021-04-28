أسهل طريقة لإعداد الأرز باللبن بالكريم شانتيه بمذاق رائع ومميز مثل المطاعم

تختلف المطاعم والمحلات عند تحضير الوجبات ومختلف الحلويات فقط في إعطاء الوجبه ما تستحق من جميع المكونات اللازمة بل ومحاولة إضافة مكونات جديده تجعلها أكثر شهية، مثلاً عند تحضير الأرز باللبن في المنزل نقتصر على تجهيز المكونات ما بين الحليب والنشا وبعض المكونات الأخري ولكن موضوع اليوم هو الخروج عن النسق التقليدي في تحضير الأرز باللبن وتحضيره بالكريم شانتيه لإضافة مذاق مميز مثل مذاقه في المطاعم، تهتم الأمهات بتحضير الأرز باللبن بشكل يومي للإستفادة من القيم الغذائية التي يحتوي عليها الحليب خاصةً أنها يعتبر أحد أصناف الوجبات الأساسية للطفل في مرحلة السنتين حتى خمس سنوات حيث يتم تناوله للأطفال يومياً فهو من الوجبات سهلة التناول في جميع الأوقات ونقدم لكم اليوم طريقة تحضير الأرز باللبن بالكريم شانتيه من خلال هذا المقال.

لا تخلو البيوت في الوطن العربي منذ سنوات كثيرة من الأرز باللبن حيث يعتبره البعض نوعاً من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في مختلف الأوقات كما يعتبره البعض نوعاً من الحلويات الشهية ولا يختلف عليه اثنين من ناحية الإقبال عليه بسبب تمتع الأرز باللبن بمذاق مختلف عن باقي الحلويات التي يدخل بها اللبن من المكونات الرئيسية وينتشر في المحلات والمطاعم بشكل كبير ونقدم لكم اليوم طريقة مختلفة ومميزة للأرز باللبن يمكنك تجربتها وللتعرف عليها من خلال هذا المقال.

طريقة تحضير الأرز باللبن بالكريم شانتيه

المكونات:

كيلو من الحليب الدافئ.

نصف كأس من الماء وآخر من السكر.

كيس من عبوات لبن البودرة.

عبوة من الكريم شانتيه.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

كوب صغير من الأرز بحيث يتم غسله جيداً.

نقوم بوضع إناء على النار ونضع به الحليب وبعد بضع دقائق نقوم بوضع الأرز ثم نقوم بالتقليب ونستمر بالتقليب بإستخدام ملعقة حتى غليان الحليب بعد ذلك نقوم بتغطية الإناء ونتركه لمدة نصف ساعه. خلط جميع المكونات الباقية في وعاء واسع من السكر والكريم شانتيه والنشا ومسحوق الفانيليا واللبن مع الماء ونقلبهم معاً حتى يصبح الخليط سائل. نقوم بوضع الأرز باللبن على النار مرة أخري ونبدأ بإضافة باقي المكونات التي تم دمجها تدريجياً والتقليب حتى الغليان مرة أخري ويصبح ثقيل الكثافة. يمكننا وضع الارز باللبن داخل الفرن حتى يصبح وجه الصينية أحمر اللون أو تناوله بارداً عن طريق وضع الأرز باللبن في أطباق صغيرة ووضعهم في الثلاجة بعد ذلك يتم تقديمها للعائلة.

طريقة التحضير: