بيتزا اللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا بطريقة سهلة

بيتزا اللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا من الأطباق الرئيسية اللذيذة والسهلة وسريعه التحضير التي يحبها الأطفال والكبار كما يمكن أن تجعليها من الأطباق الجانبية في بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد بجانب الحلويات ولها عدة طرق كما يمكن استخدام العديد من المكونات في الحشو حيث يمكن استخدام اللحوم مثل بيتزا الفراخ واللحم أو الأسماك مثل الجمبري كما يمكن استخدام الجبن أيضا حسب الرغبة . مقادير عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا 3 كوب من الدقيق .

رشه من الملح .

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة .

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

كوب و نصف من الماء الدافئ .

300 غرام من الجبن الموزاريلا .

200 غرام من الزيتون الأسمر المقطع . الطريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا نبدأ بخلط المكونات الجافة جيدا وهي الدقيق و الملح و السكر والخميرة ثم نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الماء و نعجنها لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نتركها تخمر لمدة ساعة .

لعمل الصلصة نضع 2 كوب من عصير الطماطم المضروبة فالخلاط ثم نضيف ملعقة من معجون الطماطم ورشة من الملح ورشه من الفلفل الأسود وملعقة من زيت الطعام ونتركها على نار عالية حتى تغلى ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج .

لعمل اللحمة المفرومة نبدأ بوضع ملعقة من زيت الطعام ثم نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع التقليب حتى تنضج .

نقوم بإحضار العجينة مرة اخرى بعد أن تخمر ثم نعجنها لمدة دقيقتين ثم نبدأ بتقسيم العجينة إلى جزئين لعمل 2 صنية من الحجم المتوسط ثم نبدأ بفردها جيدا باستخدام النشابة ثم نبدأ بوضع ملعقة أو اثنين من صلصة الطماطم و نفردها على العجينة ثم نضيف الجبن الرومي المبشورة و نفردها ثم نضيف اللحمة المفرومة ثم نقوم بوضع شرائح البصل و الطماطم و الفلفل الملون ثم نضع الجبن الموزاريلا و شرائح الزيتون الأسمر المقطع على السطح ثم ندخلها فالفرن علي درجه حراره متوسطه و نتركها لمدة 40 دقيقة تقريبا حتى تنضج . مقادير عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلاالطريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا الوسوم

بيتزا اللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا من الأطباق الرئيسية اللذيذة والسهلة وسريعه التحضير التي يحبها الأطفال والكبار كما يمكن أن تجعليها من الأطباق الجانبية في بعض المناسبات مثل أعياد الميلاد بجانب الحلويات ولها عدة طرق كما يمكن استخدام العديد من المكونات في الحشو حيث يمكن استخدام اللحوم مثل بيتزا الفراخ واللحم أو الأسماك مثل الجمبري كما يمكن استخدام الجبن أيضا حسب الرغبة . مقادير عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا 3 كوب من الدقيق .

رشه من الملح .

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة .

3 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون .

كوب و نصف من الماء الدافئ .

300 غرام من الجبن الموزاريلا .

200 غرام من الزيتون الأسمر المقطع . الطريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا نبدأ بخلط المكونات الجافة جيدا وهي الدقيق و الملح و السكر والخميرة ثم نضيف زيت الزيتون ثم نضيف الماء و نعجنها لمدة لا تقل عن 5 دقائق ثم نتركها تخمر لمدة ساعة .

لعمل الصلصة نضع 2 كوب من عصير الطماطم المضروبة فالخلاط ثم نضيف ملعقة من معجون الطماطم ورشة من الملح ورشه من الفلفل الأسود وملعقة من زيت الطعام ونتركها على نار عالية حتى تغلى ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج .

لعمل اللحمة المفرومة نبدأ بوضع ملعقة من زيت الطعام ثم نضيف اللحمة المفرومة مع التقليب ثم نضيف ملعقة صغيرة من الملح و ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود مع التقليب حتى تنضج .

نقوم بإحضار العجينة مرة اخرى بعد أن تخمر ثم نعجنها لمدة دقيقتين ثم نبدأ بتقسيم العجينة إلى جزئين لعمل 2 صنية من الحجم المتوسط ثم نبدأ بفردها جيدا باستخدام النشابة ثم نبدأ بوضع ملعقة أو اثنين من صلصة الطماطم و نفردها على العجينة ثم نضيف الجبن الرومي المبشورة و نفردها ثم نضيف اللحمة المفرومة ثم نقوم بوضع شرائح البصل و الطماطم و الفلفل الملون ثم نضع الجبن الموزاريلا و شرائح الزيتون الأسمر المقطع على السطح ثم ندخلها فالفرن علي درجه حراره متوسطه و نتركها لمدة 40 دقيقة تقريبا حتى تنضج . مقادير عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلاالطريقة عمل بيتزا باللحمة المفرومة والجبن الموزاريلا

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