طريقة عمل الثريد او المشربية السعودية باللحم والفراخ

طريقة عمل الثريد او المشربية السعودية باللحم ، الثريد هو نوع من الأطعمة التي تعود أصولها إلى أيام الجاهلية، والتي تعرف في مصر بالفتة، كما تعرف في دول الخليج العربي باسم الثريد أو التشريب، أما في دول المغرب العربي مثل تونس وغرب ليبيا فتعرف باسم اسم فتات، ويطلق عليها اسم مثرود في شرق ليبيا، أما في المغرب فتشتهر باسم الرفيسة أو ثريد أو شخشوخة، الثريد السعودي من المأكولات اللذيذة والمشهورة وتختلف طرق تقديمها باختلاف مكوناتها، ويتميز الثريد السعودي ببهاراته الشهية ويمكن طهيها باللحم او الدجاج مع اضافة بعض الخضروات طريقة عمل الثريد باللحم طريقة عمل الثريد باللحم المكونات 2 ثمرة من البطاطا المقطعة إلى مكعباتٍ كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

4 حبات من الطماطم المفرومة

2 قرن من الفلفل الأخضر مقطعان إلى أنصاف

1 ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل

4 فصوص من الثوم المهروس

4 حبات من البصل المفروم

¼ كوب زيت الذرة

½ صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من مطحون حب الهيل

1 ملعقة كبيرة من الشطة المجروشة

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

فخذة غنم مقطعة

2 ملعقة صغيرة من الملح

1 عود واحد من مسحوق القرفة

2 حبة من اللومي

كمية من خبز الرقاق للتقديم طريقة تحضير المشربية أحضري وعاء واسعاً وضعي فيه قطعة اللحم، ثم ضيفي إليه الفلفل الأسود، الملح، مطحون حب الهيل، الشطة المجروشة، مسحوق الكركم، وقلبي اللحم مع التوابل جيداً حتى تمتزج بشكل تام. ضعي وعاء عميق على نار متوسطة وضعي فيها كمية من الزيت ثم اتركيه حتى يسخن. ضيفي البصل المفروم إلى الزيت وقلبيه بملعقة خشبية حتى يصبح لونه ذهبياً لامع، ثم ضيفي له الثوم المهروس وصلصة الطماطم والفلفل الأسود ومطحون الزنجبيل، واستمري في التقليب حتى تظهر رائحة الزنجبيل والثوم. ضيفي اللحم إلى المكونات في القدر ثم قلبيها لعدة دقائق كي يجف الماء الموجود في اللحم. ثم ضيفي صلصة الطماطم وثمار الطماطم إلى المزيج ثم اغمريه بالماء، بعد ذلك غطي الإناء واتركي اللحم لمدة ساعة ونص حتى ينضج اللحم بشكل تام. ثم قومي بإضافة البطاطا إلى الوعاء واتركيها لمدة تتراوح من عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى تنضج مع اللحم. احضري طبقاً عميقاً ثم ضعي فيه خبز الرقاق، بعد ذلك اسكبي الثريد او المشربية بعد نضجه فوق الخبز وقدميه ساخناً. طريقة عمل الثريد بالدجاج طريقة تحضير المشربيةطريقة عمل الثريد بالدجاج المكونات دجاجة كاملة مقطعة

¼ كوب زيت القلي

3 بصلات مقطعة إلى قطع صغيرة

4 فصوص الثوم المهروس

3حبات حبات طماطم مقطعة

2 ثمرة من الكوسا أو البطاطا مقطعة إلى قطع كبيرة

3 حبات من اللومي

2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

1 صغيرة من الكزبرة الجافة

1 صغير من البهار

⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من حب الهال المطحون طريقة التحضير في قدر قومي بإضافة الزيت والبصل وقلبيه حتي يذبل، ثم ضيفي إليه الثوم وقلبيه. ضيفي قطع الدجاج إلى البصل ثم قلبيه، ثم بعد ذلك ضيفي البهارات والطماطم واستمري في التقليب كي تذبل الطماطم. ضيفي البطاطا أو الكوسا إلى الخليط ثم قلبي المكونات مع بعضها البعض ضيفي كمية مناسبة من الماء الساخن بحيث تغمر قطع الدجاج، ثم ضيفي صلصة الطماطم، الملح، اللومي، واتركي المزيج حتى ينضج. قومي بأحضار الخبز المرقوق ثم ضعيه في إناء واسع، ثم بعد ذلك شربيه بكمية قليلة من المرق. اسكبي الدجاج والمكونات الأخرى فوق الخبز، ثم قدميه ساخناً طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الثريد او المشربية السعودية باللحم ، الثريد هو نوع من الأطعمة التي تعود أصولها إلى أيام الجاهلية، والتي تعرف في مصر بالفتة، كما تعرف في دول الخليج العربي باسم الثريد أو التشريب، أما في دول المغرب العربي مثل تونس وغرب ليبيا فتعرف باسم اسم فتات، ويطلق عليها اسم مثرود في شرق ليبيا، أما في المغرب فتشتهر باسم الرفيسة أو ثريد أو شخشوخة، الثريد السعودي من المأكولات اللذيذة والمشهورة وتختلف طرق تقديمها باختلاف مكوناتها، ويتميز الثريد السعودي ببهاراته الشهية ويمكن طهيها باللحم او الدجاج مع اضافة بعض الخضروات طريقة عمل الثريد باللحم طريقة عمل الثريد باللحم المكونات 2 ثمرة من البطاطا المقطعة إلى مكعباتٍ كبيرة الحجم

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

4 حبات من الطماطم المفرومة

2 قرن من الفلفل الأخضر مقطعان إلى أنصاف

1 ملعقة كبيرة من مطحون الزنجبيل

4 فصوص من الثوم المهروس

4 حبات من البصل المفروم

¼ كوب زيت الذرة

½ صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من مطحون حب الهيل

1 ملعقة كبيرة من الشطة المجروشة

1 ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم

1 ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة

فخذة غنم مقطعة

2 ملعقة صغيرة من الملح

1 عود واحد من مسحوق القرفة

2 حبة من اللومي

كمية من خبز الرقاق للتقديم طريقة تحضير المشربية أحضري وعاء واسعاً وضعي فيه قطعة اللحم، ثم ضيفي إليه الفلفل الأسود، الملح، مطحون حب الهيل، الشطة المجروشة، مسحوق الكركم، وقلبي اللحم مع التوابل جيداً حتى تمتزج بشكل تام. ضعي وعاء عميق على نار متوسطة وضعي فيها كمية من الزيت ثم اتركيه حتى يسخن. ضيفي البصل المفروم إلى الزيت وقلبيه بملعقة خشبية حتى يصبح لونه ذهبياً لامع، ثم ضيفي له الثوم المهروس وصلصة الطماطم والفلفل الأسود ومطحون الزنجبيل، واستمري في التقليب حتى تظهر رائحة الزنجبيل والثوم. ضيفي اللحم إلى المكونات في القدر ثم قلبيها لعدة دقائق كي يجف الماء الموجود في اللحم. ثم ضيفي صلصة الطماطم وثمار الطماطم إلى المزيج ثم اغمريه بالماء، بعد ذلك غطي الإناء واتركي اللحم لمدة ساعة ونص حتى ينضج اللحم بشكل تام. ثم قومي بإضافة البطاطا إلى الوعاء واتركيها لمدة تتراوح من عشر إلى خمس عشرة دقيقة حتى تنضج مع اللحم. احضري طبقاً عميقاً ثم ضعي فيه خبز الرقاق، بعد ذلك اسكبي الثريد او المشربية بعد نضجه فوق الخبز وقدميه ساخناً. طريقة عمل الثريد بالدجاج طريقة تحضير المشربيةطريقة عمل الثريد بالدجاج المكونات دجاجة كاملة مقطعة

¼ كوب زيت القلي

3 بصلات مقطعة إلى قطع صغيرة

4 فصوص الثوم المهروس

3حبات حبات طماطم مقطعة

2 ثمرة من الكوسا أو البطاطا مقطعة إلى قطع كبيرة

3 حبات من اللومي

2 ملعقة صغيرة من الكركم المطحون

1 صغيرة من الكزبرة الجافة

1 صغير من البهار

⅛ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

1 ملعقة صغيرة من حب الهال المطحون طريقة التحضير في قدر قومي بإضافة الزيت والبصل وقلبيه حتي يذبل، ثم ضيفي إليه الثوم وقلبيه. ضيفي قطع الدجاج إلى البصل ثم قلبيه، ثم بعد ذلك ضيفي البهارات والطماطم واستمري في التقليب كي تذبل الطماطم. ضيفي البطاطا أو الكوسا إلى الخليط ثم قلبي المكونات مع بعضها البعض ضيفي كمية مناسبة من الماء الساخن بحيث تغمر قطع الدجاج، ثم ضيفي صلصة الطماطم، الملح، اللومي، واتركي المزيج حتى ينضج. قومي بأحضار الخبز المرقوق ثم ضعيه في إناء واسع، ثم بعد ذلك شربيه بكمية قليلة من المرق. اسكبي الدجاج والمكونات الأخرى فوق الخبز، ثم قدميه ساخناً طريقة التحضير

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