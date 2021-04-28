عجينة العشر دقائق الفورية بطريقة رائعة ومضمونة 100% وبأسهل الطرق

عجينة العشر دقائق هي عبارة عن عجينة بسيطة الصنع غير مكلفة، يستطيع كلًا منكم صنعها، تصلح لكافة الاستخدامات بالمنزل، حيث يمكن استخدامها في صنع الخبز والفطائر الصغيرة والبان كيك والبيتزا، وكذلك تصلح لعمل الحواوشي الاسكندراني الشهير وغيرها، فهي مغذية ولذيذة وطيبة المذاق، مكوناتها متوفرة في معظم بيوتنا، لأنها تشتمل على الاحتياجات الأساسية المتوفرة بكل منزل، من دقيق وحليب وسكر وغيرها من المكونات البسيطة، وفوق كل ذلك سهلة وسريعة التحضير في عشر دقائق فقط.

1 كيلو من الدقيق أو الطحين

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

2 ملعقة كبيرة من الحليب المجفف كامل الدسم

1 كوب زيت

2 ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

ذرة ملح

ماء دافئ للعجن

يَجب اختبار الخميرة أولًا، فنضيف إلى مقدار الخميرة ربع كوب من الماء الدافئ ونصف ملعقة من السكر ونقلبهما، ثم نقوم بتغطيتها جيدًا، حتى تظهر رغوة أو فوران بقوامها، فنتأكد إنها صالحة للاستخدام. نُقلب المقادير الجافة من(الدقيق، السكر، ذرة الملح، الحليب المجفف، البيكنج باودر). نُضيف كوبًا من الزيت للخليط، ونقلب الخليط جيدًا. نُضيف الخميرة ونقلب الخليط مرات عديدة، ونُضيف الماء الدافئ، حتى تأخذ القوام المتماسك للعجين. نَبدأ العجن باستخدام الأيدي، ونغطيها بمنشفة نظيفة. نَتركها لمدة عشر دقائق إلى نصف ساعة، حتى نُريح العجين. يَجب أن تكون العجينة هشه غير متلاصقة، ذات ملمس ناعم وذات قوام متماسك.

مكونات عجينة العشر دقائق البسيطةطريقة عمل العجينة خطوة بخطوة

وبذلك نكون قد حصلنا على عجين رائع، يمكن استخدامه في عمل المخبوزات وصنع المقرمشات، وهناك سرًا لكم أعزّائنا القراء، بحيث يُمكن إضافة الحليب للعجين، لتخيف قوامه وصنع الكريب، كما يمكن تقطيع العجين على شكل رقائق رفيعة القوام، وتتبيلها بالثوم والملح الخشن ووضعها في الفرن، لكي نحصل على الدوريتوس أو المقرمشات، نحن حريصون على توفير وقتكم ومجهودكم في الحصول على خبز مضمون في جودة ونظافة، لإنه بصنع أيديكم بداخل مطبخكم وتحت إشرافكم، تابعونا دومًا لتجدوا ما يسركم، جميع وصفاتنا مجربة مسبقًا، ومضمونة النجاح.