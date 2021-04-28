طريقة عمل بسكويت النشادر بالطريقة المصرية وبخطوات سهلة للغاية

يعتبر عمل بسكويت النشادر من أشهر الحلويات في مصر والسعودية والأردن ودول الخليج والوطن العربي، والتي يتميز بالطعم اللذيذ المقرمش، ويكثر عمل هذا الطبق في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وفى المناسبات، وهو طبق يزيد من صحة البدن حيث يوجد به العديد من العناصر المفيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وألياف لبناء عضلات الكبار والأطفال ويمكن تقديمه مع الشاي كوجبة سريعة في الصباح، ويوجد طرق كثيرة لعمل البسكويت منها بالبرتقال والشكولاتة وجوز الهند حيث من السهل عمله في المنزل بدون تكلفة وعناء وسوف نتناول في مقالنا هذا مكونات عمل بسكويت النشادر من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن ينال إعجابكم. مكونات عمل بسكويت النشادر مكونات عمل بسكويت النشادر سوف نتعرف على مكونات عمل بسكويت النشادر وهى كالتالي:- كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبان من اللبن السائل.

رشة خفيفة من الملح.

كوب وسط من السكر الناعم.

مائة جرام من الفانيليا السائلة.

خمس بيضات.

ملعقة متوسطة من النشادر.

كوب ونصف من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نتحدث عن طريقة عجينة البسكويت وهى كالآتي:- نحضر وعاء بلاستيك وسط، ونضع به الدقيق وملعقة النشادر والبيكنج بودر ورشة الملح ثم نقوم بإضافة البيض واللبن السائل والفانيليا والسمن البلدي. ثم نقوم بالخلط الجيد للمكونات بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على عجينة مناسبة . يتم تقطيع العجينة الى كرات متوسطة الحجم للاستخدام. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البسكويت وهى كالآتي:- نقوم بوضع كرة من العجين بماكينة البسكويت ويتم اختيار شكل رأس مناسب. نقوم بإحضار صينية متوسطة ونقوم بدهنها بالسمن ونضع بها البسكويت ونتركها لمدة عشر دقائق قبل إدخال الصينية الفرن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضع بداخلها الصينية لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. ثم بعد إخراجها من الفرن يتم رشها بالسكر الناعم. يقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكي ولعائلتك. الوسوم

يعتبر عمل بسكويت النشادر من أشهر الحلويات في مصر والسعودية والأردن ودول الخليج والوطن العربي، والتي يتميز بالطعم اللذيذ المقرمش، ويكثر عمل هذا الطبق في عيد الفطر المبارك وعيد الأضحى وفى المناسبات، وهو طبق يزيد من صحة البدن حيث يوجد به العديد من العناصر المفيدة لما فيه من سعرات حرارية ودهون وألياف لبناء عضلات الكبار والأطفال ويمكن تقديمه مع الشاي كوجبة سريعة في الصباح، ويوجد طرق كثيرة لعمل البسكويت منها بالبرتقال والشكولاتة وجوز الهند حيث من السهل عمله في المنزل بدون تكلفة وعناء وسوف نتناول في مقالنا هذا مكونات عمل بسكويت النشادر من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن ينال إعجابكم. مكونات عمل بسكويت النشادر مكونات عمل بسكويت النشادر سوف نتعرف على مكونات عمل بسكويت النشادر وهى كالتالي:- كيلو ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبان من اللبن السائل.

رشة خفيفة من الملح.

كوب وسط من السكر الناعم.

مائة جرام من الفانيليا السائلة.

خمس بيضات.

ملعقة متوسطة من النشادر.

كوب ونصف من السمن البلدي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. طريقة عمل العجينة طريقة عمل العجينة سوف نتحدث عن طريقة عجينة البسكويت وهى كالآتي:- نحضر وعاء بلاستيك وسط، ونضع به الدقيق وملعقة النشادر والبيكنج بودر ورشة الملح ثم نقوم بإضافة البيض واللبن السائل والفانيليا والسمن البلدي. ثم نقوم بالخلط الجيد للمكونات بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على عجينة مناسبة . يتم تقطيع العجينة الى كرات متوسطة الحجم للاستخدام. طريقة الإعداد والتحضير سوف نتعرف في مقالنا هذا على طريقة إعداد وتحضير البسكويت وهى كالآتي:- نقوم بوضع كرة من العجين بماكينة البسكويت ويتم اختيار شكل رأس مناسب. نقوم بإحضار صينية متوسطة ونقوم بدهنها بالسمن ونضع بها البسكويت ونتركها لمدة عشر دقائق قبل إدخال الصينية الفرن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونضع بداخلها الصينية لمدة عشرون دقيقة حتى تتحول الى اللون الذهبي. ثم بعد إخراجها من الفرن يتم رشها بالسكر الناعم. يقدم على طبق التقديم وبالهنا والشفا لكي ولعائلتك.

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