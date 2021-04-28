طبق السمبوسة ألذيذ بحشوات مختلفة ومتنوعة

طبق السمبوسة فالمنزل بحشوات مختلفة ولذيذة حيث يتميز شهر رمضان بالتنوع فالوصفات والأكلات المختلفة وتقدم السمبوسة كنوع من المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية ولا تخلو مائدة الإفطار من السمبوسة ألذيذة بحشواتها المختلفة كما يمكن أن تقدم السمبوسة فالمناسبات كمقبلات لذيذة وشهية حيث تضيف للمائدة طعم شهى ولذيذ ويمكن عملها بحشوات مختلفة ومتعددة فيمكن عمل السمبوسة بحشوة الجبن والنعناع و حشوة اللحمة المفرومة و حشوة البيتزا و حشوة الجبن المتنوعة .

2 ملعقة كبيرة جبن فيتا ملح خفيف .

3 ملعقة كبيرة من جبن الموزريلا المبشور.

2 ملعقة كبيرة من النعناع المجفف .

مقادير حشوة سمبوسة الجبن والنعناعطريقة عمل حشوة سمبوسة الجبن والنعناع

نقوم بخلط الجبن الموزريلا مع الجبن الملح الخفيف مع النعناع المجفف ونقوم بحشوها وتتميز هذه الحشوة بسهولتها طعمها المميز اللذيذ .

نصف كيلو من اللحمة المفرومة .

بصلة مفرومة ناعم .

ربطة من البقدونس المفروم .

ملعقة صغيرة من الملح .

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود .

مكونات حشوة اللحمة المفرومةطريقة عمل سمبوسة اللحمة المفرومة

نقوم بتوشيح اللحمة المفرومة أولا فالزيت حتى يتغير لونها ثم نضيف البصل المفروم ونقلب جيدا ثم ثم نضيف البقدونس المفروم ونقلب نضيف التوابل ونقلب لمدة 4 دقائق على نار هادئة حتى تنضج ثم ننتظر حتى تبرد ثم نقوم بحشوها في السمبوسة اللذيذة .

بصلة مفرومة ناعم مع 2 من فصوص الثوم .

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم وملعقة كبيرة من الكاتشب .

ربع كوب من الجبن الشيدر المبشور.

ربع كوب من الجبن الموزريلا .

شرائح زيتون مع ملعقة من الزعتر.

مكونات حشوة البيتزاطريقة عمل حشوة البيتزا

نبدأ بتشويح البصلة مع فصوص الثوم أولا ثم نضيف معجون الطماطم ونقلب ثم نضيف الكاتشب اللذيذ ونقلب ثم نضيف الجبن الشيدر والموزريلا والزيتون والزعتر ونقلب جيدا ونتركها تبرد ثم نقوم بحشوها .

3 ملعقة كبيرة من الجبن الشيدر.

3 ملعقة كبيرة من الجبن الموزاريلا .

3 ملعقة كبيرة من الجبن الرومي المبشور.

2 ملعقة كبيرة من الجبن الكريمي .

شرائح الزيتون مع رشه من الزعتر.

مقادير حشوة الجبن المتنوعةطريقة عمل حشوة الجبن المتنوعة

نقوم بخلط الجبن الشيدر والرومي والموزريلا مع الجبن الكريمي حتى يتماسك القوام ونضيف الزيتون والزعتر ونخلطهم جيدا ثم نقوم بحشوها .