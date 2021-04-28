طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر باستخدام الماكينة بمذاق ولا أروع

طريقة عمل بسكويت العيد تختلف من مكان إلى آخر فالبعض يحب تناوله بنكهات مختلفة مثل طعم البرتقال أو الفانيليا أو البسكويت بالشوكولاتة، وتبدع السيدة العربية في إعداد وتجهيز بسكوت النشادر الذي ارتبط عمله بعيد الفطر المبارك، فمع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر تقوم كل ربة منزل بحكم العادة بعمل كحك العيد والبسكويت وكذلك البيتي فور والغريبة احتفاءً وفرحة بهذه الأيام المباركة، ولذلك نقدم لكي سيدتي طريقة البسكوت بشكل مميز وطعم رائع على طريقة الشيف هبة أبو الخير.

طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر

سنستعرض معكم هذه الطريقة البسيطة لعمل البسكويت للحصول على الطعم المميز لبسكوت العيد، للشيف هبة أبو الخير

كيلو من الدقيق الفاخر المخصص للكحك والبسكويت أو متعدد الاستخدامات.

320 جرام من السكر البودر.

335 جرام من السمن أو الزبدة الباردة بدرجة حرارة الثلاجة.

10 جرامات من البيكنج بودر.

80 جرام من الحليب الطبيعي الدافئ.

10 جرامات من النشادر.

4 بيضات.

7 جرام من الفانيليا.

في البداية نضيف النشادر إلى الحليب الدافئ وسنلاحظ فوران بسيط نتيجة التفاعل بين المكونين، نتركهم جانباً ونبدأ في تحضير باقي المكونات.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر مع بعضهم جيداً ويتركوا جانباً.

نقوم بخلط السمن البارد مع السكر البودر باستخدام العجان مع مراعاة الخفق باستخدام المضرب الشبكي للعجان، ويتم الخفق على سرعة منخفضة حتى يذوب السكر في السمن، ثم نزيد من قوة الخفق لمدة 10 دقائق مع مراعاة عدم ترك أي جزء من الخليط على الجوانب حتى يكون القوام الكريمي واحد.

يتم تغيير المضرب الشبكي للعجان بآخر على شكل الكف، ثم نضيف الفانيليا والبيضة الأولى ثم نخفقها مع الخليط حتى يتجانس، ثم بالتدريج وبنفس الطريقة نضيف باقي البيض.

بعد امتزاج البيض مع العجينة جيداً نضيف إليها الحليب في العجان، ثم نضيف الدقيق المخلوط بالبيكنج بودر، ويتم تشغيل العجان على أقل سرعة حتى نحصل على عجينة لينة يمكن مسكها باليد.

نقسم العجينة إلى قطع وندخلها الثلاجة ونأخذ منها قطعة قطعة أثناء تشكيلها باستخدام ماكينة البسكويت، حتى نحصل على أفضل نتيجة، مع مراعاة تغطية العجينة باستخدام ورق استرتش.

يمكن مشاهدة طريقة التحضير والتسوية وكافة التفاصيل في الفيديو بالأسفل:

مقادير البسكوتطريقة التحضير

بعد رص البسكويت في الصاج تتم تسويته في فرن مجهز مسبقاً على درجة حرارة مرتفعة ما بين 200 إلى 220 درجة مئوية لضمان تسوية جيداً وقوام متماسك للبسكويت واحتفاظه بشكله، وعند تحول أسفل البسكوتة إلى اللون الذهبي يتم إخراج الصاج من الفرن.

نتمنى أن تكون الوصفة قد نالت إعجابكم ولا تنسوا إخبارنا بآرائكم في التعليقات.