نقدم لكم طريقة عمل ميلك شيك أوريو مشروب الشيكولاته اللذيذ المنعش في فترة النهار من خلال موقعنا عبر تلك المقال، فمن منا لا يعشق المشروبات اللذيذة وخاصةً في فضل الصيف وارتفاع درجات الحرارة فإن الجسم يحتاج لكمية كبيرة من السوائل لتعويض ما يفقده من طاقة خلال التعرق، ومشروب ميلك شيك اوريو واحدًا من ألذ وأشهى المشروبات المنتشرة كثيرًا خاصةً بين فئة الشباب، فهو ذات قيمة غذائية عالية ويمد الكثيرين بالطاقة ويساهم في تعديل الحالة المزاجية أيضًا.

طريقة عمل ميلك شيك اوريو

والمميز أيضًا في مشروب ميلك شيك اوريو أنه من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى أي كافية لتناوله، ولذلك نقدم لكي عزيزتي اليوم أسهل طريقة لتحضيره في المنزل بمكونات سهلة، لتوفير الوقت والأموال في الوقت ذاته، وتحضير الكمية التي ترغبين بها.

كوب من الحليب السائل.

ثلاثة باكيتات من بسكوت أوريو.

آيس كريم بالنكهة التي يفضلها أفراد الأسرة سواء كان شكولاتة أو فراولة أو كراميل.

قومي في البداية عزيزتي بتكسير بسكويت أوريو وفقًا للكية التي ترغبين بإعدادها، ثم ضعيه في الخلاط.

قومي بصب الحليب السائل على البسكويت في الخلاط وإبدائي بالخلط بشكل جيد.

نضيف الآيس كريم فوق الخليط، ونخلطه بالخلاط جيدًا حتى نحصل على خليط بقوام رائع ومتجانس.

قومي بعد ذلك بصب مشروب ميلك تشك أوريو في كؤوس التقديم، ويمكنك تزينها وفقًا للرغبة بقطع الشكولاتة المبشورة أو المكسرات.

مقادير ميلك شيك اوريوطريقة تحضير ميلك شيك اوريو

ومن الجدير ذكره أنه يعد من ألذ المشروبات الباردة المنعشة واللذيذة، وهو مشروب مُفضل لدى الأطفال والصغار، ومن الممكن وضع أيس كريم عليه فسيصبح أكثر حلاوةً للغاية.