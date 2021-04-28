حضري حلقات البصل المقرمشة الشهية في البيت زي المحلات

حلقات البصل المقرمشة تعتبر من أنواع المقابلات وفي أغلب الأوقات يتم تقديمها كنوع من المقبلات في تحضير مائدة الطعام مع تقديم الأطباق الرئيسية وهذا من أجل استمتاع الجميع بنكهاتها اللذيذة لأن البصل له طعم مميز و يعتبر من المقبلات الفاتحة للشهية وتدل على الذوق في ضيافة الأصدقاء.

حلقات البصل المقرمشة

البصل له نكهة مميزة ويتم استخدامه كنوع من الأنواع الفاتحة للشهية بجانب الأطباق الرئيسية مثل الدجاج المشوي أو الأسماك وتقدم في أكبر المطاعم بجانب الوجبات الجاهزة.

ثلاث بصلات متوسطة الحجم.

كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتين من النشا.

ثلاث بيضات.

كوب من البقسماط البودر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب من اللبن البارد.

يتم تقشير البصل وتقطيعها إلى شرائح دائرية رقيقة جداً ويتم فصل جميع الحلقات عن بعضها.

يتم إحضار إناء ونضع بها كمية من الدقيق مع النشا والفلفل الأسود والملح و البابريكا و يتم تقليب جميع المكونات حتى تختلط جيداً.

يتم ضرب البيض مع كمية قليلة من الملح ضرباً جيداً.

ويتم إحضار إناء مسطح ونضع به البقسماط.

يتم إحضار إناء عميق ونضع به حلقات البصل ونحضر كمية اللبن البارد ويتم توزيعها على حلقات البصل جيداً.

يتم أخذ جميع حلقات البصل وتصفيتها من اللبن جيداً ويتم وضعها في مخلوط الدقيق والبهارات ويتم تغليف جميع الحلقات بالدقيق جيداً.

يتم وضع حلقات البصل في البيض المخفوق ثم يؤخذ ويوضع فيه البقسماط حتى يتغلف بطبقة من البقسماط جيداً.

يتم بعد ذلك وضعه في ورق التغليف ويتم حفظه في الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

بعد ذلك يتم وضع كمية كبيرة من الزيت في إناء عميق على النار حتى يتم تسخينه إلى درجة عالية ثم نضع حلقات البصل ونتركها حتى تتحمر من جميع الجهات و يصبح لونها ذهبي.

يتم انتشال حلقات البصل ويتم وضعها على ورق المخصص إلى امتصاص بقية كمية الزيت الموجودة به.

ويتم وضعه في طبق التقديم ويقدم مع مجموعة من الصلصات المختلفة أو مع الكاتشب أو المايونيز.

مقادير حلقات البصل المقرمشةطريقة تحضير حلقات البصل المقرمشة