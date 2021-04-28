فاعلية سحرية في تفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع طبيعياً في دقائق قليلة

أسرع حل من وجهة نظر الكثير من السيدات هي مستحضرات التجميل من اجل تبييض البشرة واعطاءها لون موحد، ولكن استخدام هذه المستحضرات تسبب نتائج سلبية في وقت لاحق، واليوم سوف نستعرض معا وصفات طبيعية بسيطة ولكنها ذات فاعلية سحرية على البشرة، فهي تعمل على تبييض وتفتيح البشرة واعطاءها نضارة طبيعية، وأيضا سيتم ذكر بعض النصائح التي مع الاستمرار عليها تعمل على تقليل مشاكل البشرة وشد وتفتيح الوجه طبيعياً.

وصفات سحرية بسيطة لتفتيح البشرة

وسوف نبدأ أولا بالحديث عن بعض النصائح الهامة التي تساعد على حماية البشرة وتفتيحها، ومنها انه يُفضل استخدام واقي الشمس باستمرار عند التعرض للشمس، واستخدام مرطب يومي صباحا ومساءا مثل زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا لترطيب البشرة وأيضا استخدام مقشر طبيعي مرتين في الأسبوع مثل السكر أو الملح لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت، وإزالة الخلايا الميتة والتقليل من ظهور البثور السوداء والبيضاء، والاعتماد على الوصفات الطبيعية في تبييض وتفتيح البشرة لما تحتويه من عناصر وفيتامينات هامة لعلاج مشاكل البشرة.

أما بالنسبة للوصفة الأولى فهي وصفة البرتقال مع الشوفان والحليب، ومن المعروف أن الحليب يحتوي على أحماض تتميز بخصائصها القوية في تبييض البشرة ويقلل من البقع الداكنة التي تظهر على بشرة الوجه، مكوناتها هي عبارة عن ملعقة كبيرة من عصير البرتقال (ويُمكن استبداله بعصير الليمون الحامض)، ملعقة كبيرة من الحليب (ويُمكن استخدام الحليب المجفف)، ملعقة صغيرة من دقيق الشوفان (الشوفان المطحون).

طريقة تحضير الوصفة بسيطة وذلك عن طريق إضافة مقدار كلا من عصير البرتقال والحليب ودقيق الشوفان في وعاء، ثم يتم مزج المكونات جيدا حتى تمام التجانس، بعد ذلك تُطبق الوصفة علي بشرة نظيفة ثم يُترك الماسك علي الوجه لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، بعد ذلك يُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد ثم يتم استخدام التونر والمرطب المناسبين، يُمكن استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

الوصفة الثانية هي وصفة البطاطس مع الحليب، ومن المعروف أن البطاطس تساعد على صفاء وتبييض البشرة في وقت سريع، وكذلك الحليب معروف بفوائده المذهلة في تنظيف البشرة وترطيبها وإغلاق المسامات الواسعة، مكوناتها هي عبارة عن 2 حبة من البطاطس بالاضافة إلى الماء والحليب.

طريقة تحضير الوصفة تتمثل في سلق مقدار البطاطس في ماء مغلي ثم يتم تصفيتها ثم تُترك بعيدا لتبرد، بعد ذلك يتم هرس البطاطس بواسطة الخلاط اليدوي ثم يتم إضافة مقدار مناسب من الحليب ليتم الحصول علي قوام كريمي، تُطبق الوصفة علي بشرة نظيفة ثم تُترك لمدة 20دقيقة، بعد ذلك باستخدام أطراف الأصابع يتم فرك الماسك برفق ثم يُغسل الوجه بالماء الفاتر ثم بالماء البارد، يُمكن حفظ الوصفة في علبة زجاجية ووضعها في الثلاجة لحين انتهاء الكمية.

تفتيح وترطيب البشرة بفاعلية

لترطيب البشرة بفاعلية وتبييضها أيضاً يمكنك تحضير ملعقة كبيرة من الحليب، ملعقتين كبيرتين من قشدة الحليب والقليل من عصير الليمون الحامض، ويتم إضافتهم في وعاء ثم يتم مزجهم بشكل جيد ويتم وضع المزيج بعد ذلك على البشرة، وتُفرك البشرة به قليلاً ثم يترك عليها لمدة عشر دقائق ثم يتم شطف الوجه بالماء جيداً.

ولتفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة من الوجه يمكنك تحضير رشة صغيرة من الكركم، ملعقة كبيرة من عسل النحل، ملعقة كبيرة من المبشور الناعم لقشور البرتقال ثم يتم إضافتهم في وعاء ثم يتم الخلط بشكل جيد ليتم الحصول على قوام كريمي ثم يطبق الخليط على الوجه والرقبة أيضاً ثم يترك لمدة عشر دقائق ثم يشطف الوجه بالماء البارد، يتم استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع.