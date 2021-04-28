السر في عمل الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبيرة والعربيات والطعم روعة

الكبدة الاسكندراني زي المحلات، تندرج الكبدة تحت بند المقبلات فهي لذيذة وشهية بالإضافة إلى أنها تحضر داخل جميع المطابخ العربية، كما أن ما يميز هذا الطبق أنه غير مكلف نهائي، ويمكن تحضيره بطرق ونكهات مختلفة فيمكن إضافة دبس الرمان أو البصل المقلي أو عصير الليمون. الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبيرة والعربيات الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبيرة والعربيات تعتبر من أسهل وأسرع الوصفات والتي تناسب كثير من السيدات العاملات ويمكن تحضيرها كالتالي مكونات الكبدة كيلو من الكبدة الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق صغيرة من خل التفاح.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

أربعة ملاعق صغيرة من دبس الرمان.

ثلث كوب صغير من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البابريكا. مكونات الكبدة طريقة تحضير الكبدة اغسلي الكبدة جيدًا بالماء والخل والملح واعملي على تنظيفها ثم صفيها في مصفاة حتى تتصفى من الماء الزائد.

ضعي زيت في مقلاة تيفال أو أي نوع آخر لا يعمل على التصاق الطعام به ثم وارفعيه على نار متوسطة حتى يسخن.

ابدئي في إضافة الثوم المهروس إلى الزيت وقلبي قليلاً.

انزلي الكبدة إلى المقلاة واستمري في التقليب بطريقة حذرة وذلك منعا من تفتتها.

اعملي على رفع درجة حرارة النار وذلك حتى يتم نضج الكبدة وتماسكها.

ابدئي في إضافة خل التفاح ودبس الرمان وعصير الليمون بالإضافة إلى أعشاب القرفة واستمري في التقليب.

تبلي الكبدة بواسطة الملح ثم قلبيها جيدًا حتى يصل الملح إلى جميع قطع الكبدة.

انزلي الكبدة عن النار وابدئي في وضعها داخل أطباق التقديم، ثم زينيها بالقليل من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الكبدة وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على كيفية تحضير الكبدة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويمكن تقديمها بجانب المكرونة أو تناولها بالعيش مع الطحينة والسلطات. الوسوم

الكبدة الاسكندراني زي المحلات، تندرج الكبدة تحت بند المقبلات فهي لذيذة وشهية بالإضافة إلى أنها تحضر داخل جميع المطابخ العربية، كما أن ما يميز هذا الطبق أنه غير مكلف نهائي، ويمكن تحضيره بطرق ونكهات مختلفة فيمكن إضافة دبس الرمان أو البصل المقلي أو عصير الليمون. الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبيرة والعربيات الكبدة الاسكندراني زي المحلات الكبيرة والعربيات تعتبر من أسهل وأسرع الوصفات والتي تناسب كثير من السيدات العاملات ويمكن تحضيرها كالتالي مكونات الكبدة كيلو من الكبدة الطازج.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

أربعة ملاعق صغيرة من خل التفاح.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

أربعة ملاعق صغيرة من دبس الرمان.

ثلث كوب صغير من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من أعشاب القرفة المطحونة.

بقدونس مفروم.

نصف ملعقة كبيرة من بهارات البابريكا. مكونات الكبدة طريقة تحضير الكبدة اغسلي الكبدة جيدًا بالماء والخل والملح واعملي على تنظيفها ثم صفيها في مصفاة حتى تتصفى من الماء الزائد.

ضعي زيت في مقلاة تيفال أو أي نوع آخر لا يعمل على التصاق الطعام به ثم وارفعيه على نار متوسطة حتى يسخن.

ابدئي في إضافة الثوم المهروس إلى الزيت وقلبي قليلاً.

انزلي الكبدة إلى المقلاة واستمري في التقليب بطريقة حذرة وذلك منعا من تفتتها.

اعملي على رفع درجة حرارة النار وذلك حتى يتم نضج الكبدة وتماسكها.

ابدئي في إضافة خل التفاح ودبس الرمان وعصير الليمون بالإضافة إلى أعشاب القرفة واستمري في التقليب.

تبلي الكبدة بواسطة الملح ثم قلبيها جيدًا حتى يصل الملح إلى جميع قطع الكبدة.

انزلي الكبدة عن النار وابدئي في وضعها داخل أطباق التقديم، ثم زينيها بالقليل من البقدونس المفروم. طريقة تحضير الكبدة وإلى هنا نكون قد توصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على كيفية تحضير الكبدة في المنزل بطريقة سهلة وسريعة ويمكن تقديمها بجانب المكرونة أو تناولها بالعيش مع الطحينة والسلطات.

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