طريقة عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات

المكرونة بالبشاميل على أصولها، تعتبر المكرونة بالبشاميل من الوجبات المفضلة لدى كافة أفراد الأسرة المصرية، وبالرغم من أنها منتشرة وسهلة إلا أنه يوجد بعض الفتيات التي تفشل في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لهم وصفة بسيطة وسهلة لعمل المكرونة بالبشاميل. عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل وهي: مكونات المكرونة بالبشاميل ملعقتين صغيرتين من السمن

عشرة ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

نصف كيلو من المكرونة القلم.

عدد واحد بيضة.

لبن.

رشه من الملح الأبيض.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

كوب من الشربة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

رشه من الفلفل الأسود.

بهارات على حسب الرغبة. مكونات المكرونة بالبشاميل طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل ابدئي في تقسيم البصل وتقطع إلى شرائح صغيرة.

احضري مقلاة وضعي بها السمن ثم واللحم المفروم والبصل ثم ارفعيها على النار واستمري في التقليب حتى تذبل البصل وتصبح باللون الذهبي، أضيفي القليل من الملح وقلبي حتى تمام النضج ثم ارفعي الخلطة عن النار واتركيها لتبرد قليلاً.

أحضري إناء آخر واعملي على طهي المكرونة، وهي تتم عن طريق وضع مقدار مناسب من الماء ودعيه حتى يبدأ في الغليان ثم ضيفي إليه المكرونة ونتركها قليلا مع إضافة قطرات الزيت والملح حتى لا تلتصق المكرونة بعضها ببعض.

عندما يبدأ الخليط في النضج ارفعيه عن النار.

ابدئي في تجهيز البشاميل وهو يتم بوضع ملعقة من السمنة داخل صينية وأضيفي لها الدقيق حتى تمتزج، ثم اسكبي اللبن بشكل تدريجي وقلبي إلى أن يصبح قوام الخليط مناسب.

ابدئي في رص المكرونة داخل صينية ثم ضعي الحشو ثم أعلاها طبقة أخرى من المكرونة، وأخيرا اسكبي البشاميل.

ادخلي الصينية إلى الفرن و دعيها لمدة ساعة إلى أن يتم احمرار وجه المكرونة ونضجها. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل الوسوم

المكرونة بالبشاميل على أصولها، تعتبر المكرونة بالبشاميل من الوجبات المفضلة لدى كافة أفراد الأسرة المصرية، وبالرغم من أنها منتشرة وسهلة إلا أنه يوجد بعض الفتيات التي تفشل في تحضيرها، لذلك سوف نقدم لهم وصفة بسيطة وسهلة لعمل المكرونة بالبشاميل. عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات عمل المكرونة بالبشاميل على أصولها هتشرفك في العزومات سوف نتعرف على أسهل طريقة لتحضير المكرونة بالبشاميل وهي: مكونات المكرونة بالبشاميل ملعقتين صغيرتين من السمن

عشرة ملاعق صغيرة من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

نصف كيلو من المكرونة القلم.

عدد واحد بيضة.

لبن.

رشه من الملح الأبيض.

عدد 2 بصلة متوسطة الحجم.

كوب من الشربة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

رشه من الفلفل الأسود.

بهارات على حسب الرغبة. مكونات المكرونة بالبشاميل طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل ابدئي في تقسيم البصل وتقطع إلى شرائح صغيرة.

احضري مقلاة وضعي بها السمن ثم واللحم المفروم والبصل ثم ارفعيها على النار واستمري في التقليب حتى تذبل البصل وتصبح باللون الذهبي، أضيفي القليل من الملح وقلبي حتى تمام النضج ثم ارفعي الخلطة عن النار واتركيها لتبرد قليلاً.

أحضري إناء آخر واعملي على طهي المكرونة، وهي تتم عن طريق وضع مقدار مناسب من الماء ودعيه حتى يبدأ في الغليان ثم ضيفي إليه المكرونة ونتركها قليلا مع إضافة قطرات الزيت والملح حتى لا تلتصق المكرونة بعضها ببعض.

عندما يبدأ الخليط في النضج ارفعيه عن النار.

ابدئي في تجهيز البشاميل وهو يتم بوضع ملعقة من السمنة داخل صينية وأضيفي لها الدقيق حتى تمتزج، ثم اسكبي اللبن بشكل تدريجي وقلبي إلى أن يصبح قوام الخليط مناسب.

ابدئي في رص المكرونة داخل صينية ثم ضعي الحشو ثم أعلاها طبقة أخرى من المكرونة، وأخيرا اسكبي البشاميل.

ادخلي الصينية إلى الفرن و دعيها لمدة ساعة إلى أن يتم احمرار وجه المكرونة ونضجها. طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

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