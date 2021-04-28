سر رهيب في تطويل الشعر 7 سم على الأقل كل شهر بدون وصفات أو بروتين

طريقة مذهلة في تطويل الشعر وتكثيفه دون استخدام أي وصفات طبيعية أو مستحضرات العناية بالشعر، ودون استخدام أي نوع من أنواع البروتين أو الكيراتين سواء المنتجات الطبيعية أو الصناعية، الطريقة التي سوف نتحدث عنها اليوم هي طريقة طويلة الأمد ومستمرة المفعول ولكن لا تعطي نتائج فورية، بل تعتبر معجزة في تطويل الشعر بغزارة وزيادة سمك الشعرة ومحاربة التساقط أيضا، ومع استخدام تلك الطريقة لن يتعرض شعرك للإرهاق بسبب كثرة وضع الزيوت أو الوصفات الطبيعية، كذلك لن تكوني في حاجة إلى وضع مستحضرات كيميائية لتقوية شعرك.

تطويل الشعر وتكثيفه بدون وصفات

معظم الأطباء المتخصصين في مجال العناية بالشعر يعطون فترة علاج لا تقل عن 6 أشهر؛ لعلاج تساقط الشعر وتقويته بحيث يكون قادراً على النمو بسرعة، ولكن في طريقتنا اليوم سوف نطلب منكِ سيدتي فقط التحلي بالصبر، وسوف تتفاجئين بشعر مختلف تماما بعد 4 أشهر فقط من استخدام تلك الطريقة، فقط قومي باتباع النصائح التي سوف نقدمها إليكِ واستخدمي الطريقة بشكل صحيح، وسوف نقوم بتقسيم الطريقة في السطور التالية من حيث تقوية الشعر من الخارج ومن الداخل أيضا لتسريع عملية نمو الشعر وزيادة كثافته.

تقوية الشعر من الداخل

حتى تستطيعين الوصول بشعرك إلى درجة الطول والكثافة التي تتمناها أي فتاة، يجب عليكِ أولا أن تقومي بتغذية شعرك من الداخل، وهنا يجب أن نوضح أهم الفيتامينات المغذية للشعر وهي فيتامينات A و B، بالاضافة إلى حمض الفوليك أو الفوليك أسيد، حيث يجب أن يحتوي نظامك الغذائي اليومي على العناصر التي تحتوي على تلك الفيتامينات، أو يمكنك استشارة الطبيب واستخدام الكبسولات الموجودة في الصيدليات التي تحتوي على تلك الفيتامينات، وبالإضافة إلى ذلك يجب عليكِ الاهتمام بتناول كميات مناسبة يومياً من الماء والخضروات والفاكهة والزيوت النباتية الغير مشبعة.

تغذية الشعر من الخارج

الجزء الثاني والأهم في طريقتنا اليوم لزيادة طول وكثافة الشعر بشكل طبيعي ودون استخدام أي وصفات أو بروتين، هي تعتمد على قص أطراف الشعر بشكل صحيح وفي التوقيت السليم، حيث تم اكتشاف أن هرمونات النمو في الشعر تكون أكثر نشاطاً بعد منتصف الشهر الهجري أو بعد اكتمال القمر كل شهر، وبالتالي هو أفضل توقيت لقص أطراف الشعر والاستفادة من محفزات نمو الشعر، قومي بقص 2 سم من أطراف شعرك في هذا التوقيت كل شهرين وسوف تلاحظين اختلاف مذهل في سرعة نمو وكثافة شعرك.

حلطات طبيعية بسيطة للحفاظ على صحة شعرك

أما إذا كنت ترغبين في اتباع وصفات بسيطة وفعالة لعلاج تساقط الشعر، فسوف تحتاجين لغسيل شعرك أسبوعيا بعصير السبانخ والجرجير، مع عمل حمام زيت مكون من خليط الزيوت الطبيعية، يمكنك استخدام خليط زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت جوز الهند” مرة واحدة في نهاية الأسبوع لمنع إجهاد وتلف الشعر، كما يجب أن تتجنبي غسيل الشعر أكثر من مرتين في الأسبوع مع استخدام أنواع طبية أو غسول طبيعي للشعر.

وإذا كنت تبحثين عن نعومة طبيعية وترطيب عميق لشعرك بدون كيراتين، استعملي تلك الطريقة الفعالة من خلال إحضار بيضة واحدة، ملعقة كبيرة من عسل النحل، ملعقتين كبيرتين من خل التفاح، ويتم إضافة المكونات في وعاء ثم يتم الخلط بشكل جيد ثم تطبق الخلطة على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس لمدة دقيقتين، ثم يتم لف الشعر ويغطي ببلاستيك غذائي ويترك لمدة 45 دقيقة ثم يغسل الشعر جيدا بعد ذلك.

تقوية وتغذية الشعر طبيعياً

يتم تحضير نصف كوب من الياغورت الطبيعي، ملعقة كبيرة من عسل النحل، ملعقة صغيرة من خل التفاح ثم يتم إضافة المكونات في وعاء مناسب ثم يتم التقليب جيدا ثم يتم توزيعها على الشعر بالكامل من الجذور وحتى الأطراف ويغطى الشعر بقبعة بلاستيكية ثم يترك لمدة ربع ساعة على الأقل ثم يتم غسل الشعر بالشامبو جيداً. حيث يحتوي الياغورت على الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي بدورها تقوي وتغذي الشعر.

التغذية الطبيعية للشعر أيضا هامة للغاية في الحفاظ على صحة شعرك وجاذبيته بشكل دائم، ولذلك أنصحك بغسول أسبوعي أو يمكنك استعماله كرش يومي للشعر قبل الذهاب إلى النوم، احضري عدد من أوراق الكركديه وورق العنب ومقدار قليل من أعشاب اللافندر ووإكليل الجبل، انقعي تلك المكونات في لتر من الماء المغلي واتركيها حتى تبرد، ثم يمكنك تعبئة السائل الناتج بعد تصفية الخليط واستخدامه على الشعر من خلال زجاجة بخاخ.