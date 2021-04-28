صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح و الغامق بدون أي موادي كيميائية وبدون حنه وبدون شيب

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صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح و الغامق بدون أي موادي كيميائية، قد تبحث الكثير من السيدات في مختلف الأماكن عن طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني وذلك لأن هذا اللون تحديدًا من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تثبيت اللون في الشعر لفترة زمنية طويلة، كما أن هذا اللون هو الأكثر استخدامًا في الآونة الأخيرة.
صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح و الغامق
يمكن صبغ الشعر باللون الزيتوني بطريقة سهلة جدًا وهي:
- ابدئي في تجزئة الشعر أربعة أجزاء أو أكثر وهذا يتم وفقاً لطول الشعر وكثافته، ويتم ذلك عن طريق استعمال مشط ذو ذيل رفيع.
- ابدئي في وضع مكونات الصبغة معا وهي عبوة اللون الزيتوني وعبوة الهيدروكسيد بالإضافة إلى عبوة اللون الرمادي الفاتح وعبوة الرمادي الفاتح جدا، ثم اعملي على خلطهم بشكل جيد حتى تمتزج كافة المكونات معًا.
- وزعي الصبغة بواسطة الفرشاة على كافة بصيلات الشعر فيما هذه الجذور واتركيه لفترة طويلة ومتواصل وهي قد تصل إلى ثلاثة ساعات.
- اغسلي الشعر بشكل جيد وذلك بواسطة الماء والشامبو الخالي من الكبريتات والمناسب مع نوع الشعر.
- يجب عليكي تفقد اللون من وقت إلى آخر حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة.
- لا تكتفي باتباع السابق من أجل الحصول على اللون الزيتوني ولكن ابدئي في تفريغ عبوة اللون الأخضر مع القليل من الهيدروكسيد وابدئي في استخدام الفرشة من أجل صبغ جذور الشعر.
- اتركيها لمدة 10 دقائق وتفقدها كل دقيقتين إلى أن تأخذ اللون المناسب.
- اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو الخالي من السلوفات.
- جففي الشعر جيدًا واستخدمي مشط خشبي مبلل بزيت جوز الهند ثم مشطي شعرك جيدا وتأكدي من تغلغل الزيت إلى فروة الرأس وذلك من أجل ترطيب الشعر وتغذيته وبقاء اللون لفترة أطول.
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صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح و الغامق بدون أي موادي كيميائية، قد تبحث الكثير من السيدات في مختلف الأماكن عن طريقة لصبغ الشعر باللون الزيتوني وذلك لأن هذا اللون تحديدًا من الصبغات التي تحتوي على مواد كيميائية تعمل على تثبيت اللون في الشعر لفترة زمنية طويلة، كما أن هذا اللون هو الأكثر استخدامًا في الآونة الأخيرة.
صبغ الشعر باللون الزيتوني الفاتح و الغامق
يمكن صبغ الشعر باللون الزيتوني بطريقة سهلة جدًا وهي:
- ابدئي في تجزئة الشعر أربعة أجزاء أو أكثر وهذا يتم وفقاً لطول الشعر وكثافته، ويتم ذلك عن طريق استعمال مشط ذو ذيل رفيع.
- ابدئي في وضع مكونات الصبغة معا وهي عبوة اللون الزيتوني وعبوة الهيدروكسيد بالإضافة إلى عبوة اللون الرمادي الفاتح وعبوة الرمادي الفاتح جدا، ثم اعملي على خلطهم بشكل جيد حتى تمتزج كافة المكونات معًا.
- وزعي الصبغة بواسطة الفرشاة على كافة بصيلات الشعر فيما هذه الجذور واتركيه لفترة طويلة ومتواصل وهي قد تصل إلى ثلاثة ساعات.
- اغسلي الشعر بشكل جيد وذلك بواسطة الماء والشامبو الخالي من الكبريتات والمناسب مع نوع الشعر.
- يجب عليكي تفقد اللون من وقت إلى آخر حتى تحصلي على الدرجة المطلوبة.
- لا تكتفي باتباع السابق من أجل الحصول على اللون الزيتوني ولكن ابدئي في تفريغ عبوة اللون الأخضر مع القليل من الهيدروكسيد وابدئي في استخدام الفرشة من أجل صبغ جذور الشعر.
- اتركيها لمدة 10 دقائق وتفقدها كل دقيقتين إلى أن تأخذ اللون المناسب.
- اغسلي الشعر جيدًا بالماء والشامبو الخالي من السلوفات.
- جففي الشعر جيدًا واستخدمي مشط خشبي مبلل بزيت جوز الهند ثم مشطي شعرك جيدا وتأكدي من تغلغل الزيت إلى فروة الرأس وذلك من أجل ترطيب الشعر وتغذيته وبقاء اللون لفترة أطول.
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