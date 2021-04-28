طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالمقادير في المنزل خطوة بخطوة للمبتدئات رمضان 2021

طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالمقادير , الكنافة هي أحد أنواع الحلويات الشرقية، بل وأشهرها على الإطلاق، فهي تتميز بمذاق شهي ولذيذ، كما أنها من الأطباق الرئيسية التي تهتم كل أم بتقديمها لعائلتها بشهر رمضان أو في المناسبات السعيدة كالأفراح أو حفلات الخطوبة أو أعياد الميلاد.

طريقة عمل الكنافة بالقشطة بالمقادير

والكنافة بالقشطة تعرف باسم الكنافة النابلسية أيضًا مع العلم أنه يوجد أنواع اخرى للكنافة مثال الكنافة بالمانجو أو بالمكسرات، والآن سنتعرف على المقادير المطلوبة في طريقة عمل الكنافة بحشوة القشطة:-

نصف كيلو من الكنافة الشعر. كوب واحد من السكر البودرة. نصف كيلو من الحليب كامل الدسم. كوب واحد من السمن البلدي السائل. ثلاث ملاعق صغيرة من النشا. ملعقة صغيرة من الفانيلا. علبة صغيرة من القشطة الجاهزة. كوب من الكريمة. فستق مطحون للتزيين.

كوبان متوسطي الحجم من السكر الأبيض الناعم. كوب واحد فقط من الماء. عصير نصف ليمونة.

في البداية يتم وضع مقدار السكر بالكامل بوعاء عميق ومن فوقه مقدار الماء أيضًا.

يرفع هذا الوعاء على النار ويترك حتى يبدأ في الغليان.

فور البدء في الغليان يتم تهدئة النار ويترك لمدة خمس دقائق.

بعد مرور الخمس دقائق يتم إضافة عصير الليمون ويرفع الإناء عن النار ويترك حتى يبرد.

المكونات المطلوبةمكونات الشرباتطريقة تحضير الشربات

يفضل أن يتم وضع الكنافة بالفريزر قبل استخدامها، وعند الحاجة إليها يتم تكسيرها بإناء عميق.

ومن بعدها تضاف إليها السمن السائل ونقوم بتقليب الكنافة مع السمن، ومن بعدها نقوم بإضافة لها السكر البودرة ونقوم بتقليبهم مرة أخرى.

نترك الكنافة جانبًا ونبدأ في إعداد القشطة، فنقوم بإذابة النشا بالحليب جيدًا ثم نقوم برفعهم على النار مع التقليب المستمر.

مع بداية غليان الحليب يتم إضافة القشطة والكريمة له والتقليب مرة أخرى ونقوم من بعدها بالتقليب مرة أخرى لمدة خمس دقائق ثم ترفع من على النار وتترك لتبرد.

نقوم بدهن صينية مناسبة بالسمن ونقوم بإضافة لها نصف مقدار الكنافة، ونفرده بالصينية بشكل متساوي ونحاول أن نصنع لها حواف، ومن الضروري أن نهتم بالضغط عليها.

نقوم بسكب القشطة بعد التأكد من أنها بردت ونوزعها بالصينية بالكامل.

نقوم بوضع باقي الكنافة ونوزعه أيضًا ونحاول أن لا نقوم بالضغط عليه.

نقوم بوضع الكنافة بالفرن لمدة ربع ساعة، أو لحين الحصول على اللون الذهبي.

وفور خروجها من الفرن تسقى بالشربات البارد وتزين بالفستق المطحون.

خطوات التحضيرطريقة عمل الكنافة بالقشطة على طريقة الشيف فاطمة أبو حاتي

المكونات

نصف كيلو من الكنافة مفتتة.

1/2 كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من السمن المذابة.

لتحضير القشطة سنحتاج إلى

نصف كيلو من الحليب.

1/2 كوب من الكريمة اللباني.

ملعقة كبيرة من النشا.

2 كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ثمرة من الليمون.

ضعي الماء والسكر في وعاء وارفعيه على النار وعند بدء الغليان يتم عصر الليمون وإضافته.

ثم ارفعي الوعاء واتركيه جانبًا.

ضعي الحليب والنشا في وعاء وامزجي المكونات على البارد ثم ضعي الكريمة بالتدريج حتى تمام الغليان.

ثم ضعي السكر البودرة + السمن على الكنافة وغلفيها تمامًا.

افردي نصف كمية الكنافة في الصينية المدهونة بالسمن مسبقًا.

ثم اسكبي خليط القشطة وافردي الطبقة الثانية من الكنافة واضغطيها جيدًا.

وزعي ملعقة من السمنة على وجه الكنافة وادخليها الفرن الساخن حتى يصبح لونها ذهبيًا.

اسكبي الشربات على الكنافة وغطي الصينية حتى تصبح طرية.

ثم قطعيها وقدميها مع قطع الفاكهة الفراولة، الموز، حسب المتوفر لديك.

لتحضير الشربات سنحتاج إلىطريقة التحضيرطريقة عمل الكنافة الشيف نجلاء الشرشابي

المكونات

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من السمن المذابة.

ربع كوب من السوداني (مجروش).

ربع كوب من الزبيب.

ربع كوب من الزبيب.

شربات جاهز.

ضعي السمنة في وعاء على النار حتى تذوب تمامًا.

أضيفي لها السكر البودرة وامزجي المكونين معًا ثم اخلطي معهما الكنافة حتى تمتزج تمامًا.

امسحي الصينية بالسمن وافردي نصف كمية الكنافة في الأسفل.

ثم ضعي القليل من شربات الكنافة على المكسرات وافرديها على الجزء الأول من الكنافة.

افردي الطبقة الثانية من الكنافة واكبسي عليها باستخدام طبق آخر.

سخني الفرن وادخلي الصينية به واتركيها لمدة 30 دقيقة أو حتى أن تصبح ناضجة لونها يصبح ذهبي.

ثم اخرجيها من الفرن واسكبي عليها الشربات واتركيها قليلًا حتى تتشرب كل الكمية.

قطعيها وزينيها بالمكسرات وقدميها على الفور.

طريقة التحضير