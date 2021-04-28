نقطة من كريم طبيعي لتفتيح البشرة والنتيجة ولا أروع هتحصلي على بشرة منورة

بإمكانك من خلال نقطة من كريم طبيعي لتفتيح البشرة تفتحي بشرتك، حيث تُعير الكثيرات من الفتيات أهمية بالغة ببشرتهن، ودائمات البحث عن طرق طبيعية لتفتيحها، للتمتع في النهاية على بشرة ناصعة البياض ونضرة لا يشوبها أي خلايا ميتة، وما أكثر مستحضرات التجميل التي تفي بهذا الغرض، ولكن تحتوي على مركبات كيميائية قد تضر بصحة البشرة، في حين أن هناك بدائل طبيعية يمكن أن تجعل حلم تفتيح البشرة حقيقة وفي أقل وقت ممكن، تابعي معنا لتحصلي على نقطة من كريم طبيعي لتفتيح البشرة والنتيجة ولا أروع.

أنتِ كسيدة تسعين دائماً وأبداً إلى خلطة سحرية تبيض وجهك خلال أيام معدودة، فإذا كنت تريدين بشرة موحدة اللون، اتبعي الخطوات أدناه، لعدم اسمرار البشرة مرة أخرى، والمخطئ الوحيد هنا هو أنت والعناية الخاطئة بالبشرة، أو تطبيق أي منتجات تجميل تتضمن بعض الزيوت أو كريمات والتعرض بعدها مباشرةً لأشعة الشمس الخارقة الأمر الذي ينجم عنه اسمرار البشرة، ضعي نقطة من كريم طبيعي لتفتيح البشرة ولا تقلقي:

ملعقتين صغيرتين من نشا الذرة.

نصف ملعقة كبيرة من طحين الأرز.

ملعقة من الطحين الأبيض.

بضع قطرات من ماء الزهر.

ملعقتين صغيرتين من الحليب البودرة.

جهزي علبة نظيفة، وضعي فيها كافة المكونات التي سبق ذكرها.

احرصي على مزجهم جيدًا لحين الحصول على عجينة متماسكة.

خذي طبقة مناسبة من المزيج وافرديها على بشرتك بالتساوي.

إبقاء هذا الكريم على بشرتك حتى يجف تمامًا حوالي خمس دقائق.

لا تغسلي وجهكِ، ولكن قومي بفرك القناع برفق متبعة حركات دائرية ثم غسله في الأخير بالماء البارد وليس الفاتر.

مكونات كريم تفتيح البشرة

إذا انتظمتِ على هذا القناع من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع الواحد بشكل منتظم، ستحصلين على بشرة ناصعة البياض، بياضها يضاهي بياض الحليب.