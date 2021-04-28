طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة في البيت بالخطوات وبأقل الإمكانيات

طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة , السمبوسك من المقبلات الشهية واللذيذة التي تزين سفرة كل مناسبة أو عزائم شهر رمضان، ولأننا نعلم سيدتي أنك تبحثين عن الطريقة الأصلية لتحضير السمبوسك في البيت، ولهذا قررنا اليوم أن نساعدك في تقديم أسهل طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم في البيت بخطوات بسيطة، والطعم أقوى وأشهى من الجاهزة، وبكل ثقة لن تستطيعين تفريقه عن الجاهز، وبطعم خفيف وصحي. طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة المكونات أولًا: مكونات العجين كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث أكواب من المياه الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح. أولًا: مكونات العجين ثانيًا: مكونات الحشوة كيلو من اللحم المفروم يفضل أن يكون خشن.

ثمرة كبيرة من البصل مفروم ناعم.

ربع كوب من الصنوبر.

نصف ملعقة صغيرة من كلًا من القرفة، البهارات، الفلفل الأسود، جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السماق. طريقة التحضير أضيفي في وعاء+ الدقيق + الماء + الزيت + الملح مع الإستمرار في العجن حتى يصبح العجين طري وناعم.

اتركي العجين قليلًا حتى يرتاح ويسهل فرده جيدًا.

في مقلاة مقاومة للالتصاق ضعي الزيت النباتي ثم البصل واللحم المفروم ثم أضيفي كل المكونات الأخرى.

قومي بمزج كل المكونات جيدًا حتى تصبح الحشوة ناضجة تمامًا وجاهزة للحشو.

رشي السطح بالقليل من الدقيق وقومي بفرد العجين بسّمك متوسط ليس بالسمين ولا الرفيع، واعلمي سيدتي أن العجين لا تحتوي على الخميرة أو أي مواد رفع، لذا الحجم الذي تقومين بتحضيره هو الذي ستحصلين عليه بالضبط.

قطعي السمبوسك دوائر بالحجم الذي ترغبين به ثم اغلقيها بإحكام باستخدام الشوكة، مع الحرص على أن تكون الحشوة مناسبة لحجم السمبوسك.

ضعي مقلاة كبيرة وتحتوي على زيت غزير حتى يصبح ساخن جدًا، ثم يتم وضع قطع السمبوسك بالزيت حتى يصبح لونه ذهبي. مكونات حشوة سمبوسك باللحم أخرى ثانيًا: مكونات الحشوةطريقة التحضيرمكونات حشوة سمبوسك باللحم أخرى يمكنك سيدتي تغيير الحشوة حسب رغبتك وحسب المتوفر لديكِ ولكن المكون الأساسي فيها هي لحم المفروم وهذه مكونات حشوة أخرى يمكنك التغيير في كل مرة عند تحضير السمبوسك باللحم المفروم:- نصف كيلو من اللحم المفروم.

كوب إلا ربع من البازلاء المسلوقة.

نصف كوب من الجزر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع كوب من البقدونس المفروم الناعم.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة. الوسوم

طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة , السمبوسك من المقبلات الشهية واللذيذة التي تزين سفرة كل مناسبة أو عزائم شهر رمضان، ولأننا نعلم سيدتي أنك تبحثين عن الطريقة الأصلية لتحضير السمبوسك في البيت، ولهذا قررنا اليوم أن نساعدك في تقديم أسهل طريقة عمل السمبوسك باللحم المفروم في البيت بخطوات بسيطة، والطعم أقوى وأشهى من الجاهزة، وبكل ثقة لن تستطيعين تفريقه عن الجاهز، وبطعم خفيف وصحي. طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة طريقة عجينة السمبوسك باللحم المفرومة المكونات أولًا: مكونات العجين كيلو من الدقيق.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث أكواب من المياه الدافئ.

ملعقة صغيرة من الملح. أولًا: مكونات العجين ثانيًا: مكونات الحشوة كيلو من اللحم المفروم يفضل أن يكون خشن.

ثمرة كبيرة من البصل مفروم ناعم.

ربع كوب من الصنوبر.

نصف ملعقة صغيرة من كلًا من القرفة، البهارات، الفلفل الأسود، جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة من السمن.

ملعقتان كبيرتان من السماق. طريقة التحضير أضيفي في وعاء+ الدقيق + الماء + الزيت + الملح مع الإستمرار في العجن حتى يصبح العجين طري وناعم.

اتركي العجين قليلًا حتى يرتاح ويسهل فرده جيدًا.

في مقلاة مقاومة للالتصاق ضعي الزيت النباتي ثم البصل واللحم المفروم ثم أضيفي كل المكونات الأخرى.

قومي بمزج كل المكونات جيدًا حتى تصبح الحشوة ناضجة تمامًا وجاهزة للحشو.

رشي السطح بالقليل من الدقيق وقومي بفرد العجين بسّمك متوسط ليس بالسمين ولا الرفيع، واعلمي سيدتي أن العجين لا تحتوي على الخميرة أو أي مواد رفع، لذا الحجم الذي تقومين بتحضيره هو الذي ستحصلين عليه بالضبط.

قطعي السمبوسك دوائر بالحجم الذي ترغبين به ثم اغلقيها بإحكام باستخدام الشوكة، مع الحرص على أن تكون الحشوة مناسبة لحجم السمبوسك.

ضعي مقلاة كبيرة وتحتوي على زيت غزير حتى يصبح ساخن جدًا، ثم يتم وضع قطع السمبوسك بالزيت حتى يصبح لونه ذهبي. مكونات حشوة سمبوسك باللحم أخرى ثانيًا: مكونات الحشوةطريقة التحضيرمكونات حشوة سمبوسك باللحم أخرى يمكنك سيدتي تغيير الحشوة حسب رغبتك وحسب المتوفر لديكِ ولكن المكون الأساسي فيها هي لحم المفروم وهذه مكونات حشوة أخرى يمكنك التغيير في كل مرة عند تحضير السمبوسك باللحم المفروم:- نصف كيلو من اللحم المفروم.

كوب إلا ربع من البازلاء المسلوقة.

نصف كوب من الجزر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي.

ربع كوب من البقدونس المفروم الناعم.

ملح.

فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات السبعة.

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