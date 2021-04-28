طريقة عمل عجينة الحليب الهشة المناسبة لتحضير الفطائر والبيتزا والقرص الطرية

تعتبر عجينة الحليب الهشة من أبرز أنواع العجائن التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وزاد معدل تحضيرها بين المواطنين، نظراً لسهولتها الكبيرة في التحضير، ومكوناتها السهلة والمفيدة لصحة الجسم، كما أنها مليئة وغنية بالمواد الغذائية لصحة الأطفال والكبار، وتتناسب تلك العجينة لتحضير القرص الطرية أو البيتزا أو الفطائر بمختلف أنواع الحشوات الخاصة بها، تتسم تلك العجينة بأن لها مذاق مميز يتنوع بين الحلو والحادق، مما يجعلها مناسبة لجميع الحشوات، كما أنها هشة وطرية، ويمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لوقت طويل. طريقة عمل عجينة الحليب الهشة طريقة عمل عجينة الحليب الهشة المكونات 3/4 كوب من الماء النقي.

1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

4 ملعقة كبيرة من الحليب.

1.5 ملعقة كبيرة من السكر.

1/4 ملعقة من الملح.

3/4 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير نقوم أولاً بإذابة الخميرة مع السكر والماء والتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات جداً. يترك المزيج جانباً حتى تنشط الخميرة وتتفاعل المكونات سوياً. نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق مع الحليب والملح والقليل من الزيت النباتي. تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً ويصبح لدينا خليط أشبه بقوام الكيك. تترك المكونات سوياً حتى تختمر لمدة ربع ساعة على الأقل. نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق وعجن المكونات جيداً باليد لمدة ربع ساعة. نقوم بمسح القليل من الزيت على العجينة وتغطى بالنايلون وتترك جانباً حتى يتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام. أفكار مبتكرة لحشوات عجينة الحليب الهشة أفكار مبتكرة لحشوات عجينة الحليب الهشة هناك عدد كبير للغاية من الحشوات التي يمكن استخدامها في تسوية عجينة الحليب الهشة، ومن بينها ما يلي: الفراخ المشوية مع الخضروات والجبنة الموزاريلا والزيتون.

اللحم المفروم مع الفلفل الألوان والجزر المبشور والتوابل العربية.

الزعتر مع زيت الزيتون.

مزيج من جبن الفيتا والسبانخ.

الجبن الحلوم مع الشيدر والقشقوان والطماطم. الوسوم

تعتبر عجينة الحليب الهشة من أبرز أنواع العجائن التي اشتهرت في الفترة الأخيرة وزاد معدل تحضيرها بين المواطنين، نظراً لسهولتها الكبيرة في التحضير، ومكوناتها السهلة والمفيدة لصحة الجسم، كما أنها مليئة وغنية بالمواد الغذائية لصحة الأطفال والكبار، وتتناسب تلك العجينة لتحضير القرص الطرية أو البيتزا أو الفطائر بمختلف أنواع الحشوات الخاصة بها، تتسم تلك العجينة بأن لها مذاق مميز يتنوع بين الحلو والحادق، مما يجعلها مناسبة لجميع الحشوات، كما أنها هشة وطرية، ويمكن الاحتفاظ بها في الفريزر لوقت طويل. طريقة عمل عجينة الحليب الهشة طريقة عمل عجينة الحليب الهشة المكونات 3/4 كوب من الماء النقي.

1.5 كوب من الدقيق الأبيض.

4 ملعقة كبيرة من الحليب.

1.5 ملعقة كبيرة من السكر.

1/4 ملعقة من الملح.

3/4 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير نقوم أولاً بإذابة الخميرة مع السكر والماء والتقليب جيداً حتى تمتزج المكونات جداً. يترك المزيج جانباً حتى تنشط الخميرة وتتفاعل المكونات سوياً. نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق مع الحليب والملح والقليل من الزيت النباتي. تقلب المكونات جيداً حتى تتجانس تماماً ويصبح لدينا خليط أشبه بقوام الكيك. تترك المكونات سوياً حتى تختمر لمدة ربع ساعة على الأقل. نقوم بإضافة الكمية المتبقية من الدقيق وعجن المكونات جيداً باليد لمدة ربع ساعة. نقوم بمسح القليل من الزيت على العجينة وتغطى بالنايلون وتترك جانباً حتى يتضاعف حجمها وتصبح جاهزة للاستخدام. أفكار مبتكرة لحشوات عجينة الحليب الهشة أفكار مبتكرة لحشوات عجينة الحليب الهشة هناك عدد كبير للغاية من الحشوات التي يمكن استخدامها في تسوية عجينة الحليب الهشة، ومن بينها ما يلي: الفراخ المشوية مع الخضروات والجبنة الموزاريلا والزيتون.

اللحم المفروم مع الفلفل الألوان والجزر المبشور والتوابل العربية.

الزعتر مع زيت الزيتون.

مزيج من جبن الفيتا والسبانخ.

الجبن الحلوم مع الشيدر والقشقوان والطماطم.

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