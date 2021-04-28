اسرع طريقة لتدميس الفول بدون نقع

تدميس الفول، هو من أهم الاشياء التي تحب ربة المنزل تحضيرها في المنزل خاصة في شهر رمضان الكريم حيث ان كثير مننا يجب ان يتسحر الفول فهو الطبق الرئيسي على السحور ولكن من أكثر الاشياء التي تعوق او تكون مزعجة لربة المنزل هي ان الفول يحتاج الى ليلة كاملة للنقع ولكن من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة جديدة لتدميس الفول بدون نقع. طريقة تدميس الفول في المنزل: المكونات نصف كيلو من الفول المنقوع لمدة ليلة كاملة .

نصف كوب عدس اصفر

ماء

بصلة

ثمرة طماطم مقطعة الى اربع قطع

جزرة مبشورة

٣ فصوص من الثوم المطحون

ملعقة كبيرة كركم. نقوم باحضار دماسة الفول أو الفوالة ونضع بها الفول المنقوع بعد تصفيته.

ثم نضيف له الجزر المبشور والطماطم والثوم والعدس الاصفر والكركم والبصل.

ثم نقوم بملء الدماسة مياه حتى تعغطي الفول ثم نضع الدماسة على نار متوسطة وعندما يغلي الفول نقوم بتهدئة النار ونتركه من ست الى ثمانى ساعات على النار وعندما تنقص المياه نقوم بتزويده بالمياه بين وقت وأخر حتى ينضج الفول. تدميس الفول بدون نقع: طريقة التحضيرتدميس الفول بدون نقع: وهنا يوجد اكثر من طريقة لتدميس الفول بدون نقع وهي كالتالي: الطريقة الاولى نقوم بنقع الفول في ماء مغلي لمدة ساعتين ونقوم بتغيير الماء كل نصف ساعة حتى يكون الفول في ماء ساخن طول الوقت. الطريقة الثانية هي الاستعانة بحلة الضغط فهي سوف تساعدك على تسوية الفول في ساعة واحده فقط. طريقة تدميس الفول في المنزل: المكونات الوسوم

تدميس الفول، هو من أهم الاشياء التي تحب ربة المنزل تحضيرها في المنزل خاصة في شهر رمضان الكريم حيث ان كثير مننا يجب ان يتسحر الفول فهو الطبق الرئيسي على السحور ولكن من أكثر الاشياء التي تعوق او تكون مزعجة لربة المنزل هي ان الفول يحتاج الى ليلة كاملة للنقع ولكن من خلال هذا المقال سنتعرف على طريقة جديدة لتدميس الفول بدون نقع. طريقة تدميس الفول في المنزل: المكونات نصف كيلو من الفول المنقوع لمدة ليلة كاملة .

نصف كوب عدس اصفر

ماء

بصلة

ثمرة طماطم مقطعة الى اربع قطع

جزرة مبشورة

٣ فصوص من الثوم المطحون

ملعقة كبيرة كركم. نقوم باحضار دماسة الفول أو الفوالة ونضع بها الفول المنقوع بعد تصفيته.

ثم نضيف له الجزر المبشور والطماطم والثوم والعدس الاصفر والكركم والبصل.

ثم نقوم بملء الدماسة مياه حتى تعغطي الفول ثم نضع الدماسة على نار متوسطة وعندما يغلي الفول نقوم بتهدئة النار ونتركه من ست الى ثمانى ساعات على النار وعندما تنقص المياه نقوم بتزويده بالمياه بين وقت وأخر حتى ينضج الفول. تدميس الفول بدون نقع: طريقة التحضيرتدميس الفول بدون نقع: وهنا يوجد اكثر من طريقة لتدميس الفول بدون نقع وهي كالتالي: الطريقة الاولى نقوم بنقع الفول في ماء مغلي لمدة ساعتين ونقوم بتغيير الماء كل نصف ساعة حتى يكون الفول في ماء ساخن طول الوقت. الطريقة الثانية هي الاستعانة بحلة الضغط فهي سوف تساعدك على تسوية الفول في ساعة واحده فقط. طريقة تدميس الفول في المنزل: المكونات

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