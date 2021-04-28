طريقة عمل الكيك البارد بدون فرن في 10 دقائق وبمكونات المطبخ

طريقة عمل الكيك البارد ، في مقالتنا اليوم نأتي لكم بوصفة جديدة في تحضير الكيك البارد بدون بيض بمكونات بسيطة وسريعة التحضير في 10 دقائق بمكونات موجودة في كل مطبخ، نقدم لكم اليوم طريقة عمل الكيك البارد بدون فرن في 10 دقائق، لن تكلفك الكثير من الوقت في إعدادها وسيحبها جميع أفراد أسرتك، ويمكنك الاعتماد علي طريقة عمل الكيكة الباردة إذا كان لديك ضيوف وتريد أن تقدم حلوى سريعة بجانب المشروبات.

طريقة عمل الكيك البارد

في هذه الوصفة سنقوم بتحضير الكيك البارد بالبسكويت، وسنقوم بتحضير طبقة من الكريمة الغنية، وطبقة التزيين بالكراميل اللذيذ، إليك مكونات الكيك البارد الطبقة الأولى بالتفصيل:

500 جرام من البسكويت السادة، ويفضل البسكويت الديجستيف.

1/2 كوب من الزبدة المذابة، وإن لزم الأمر يمكنك تزويد ملعقتين .

قومي بفرم البسكويت في الخلاط حتى يصل قوامه إلي قوام رمل البحر، ثم أضيفي الزبدة وافرميه مرة أخرى حتى تتوزع الزبدة بالكامل علي البسكويت. في صينية بايركس، أضيفي خليط البسكويت والزبدة بالتساوي في الصينية، واضغطي حتي تتماسك طبقة البسكويت وادخليها الثلاجة مدة ربع ساعة، ونقوم بتحضير طبقة الكريمة الخطوة الثانية من طريقة عمل الكيكة الباردة.

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كوبان من الماء.



2 كيس من الكريم كراميل.

4 ملاعق حليب باودر كبير.

10 من بسكوت الدايجستيف.

ملعقتين كبار من القشطة.

في حلة علي النار، أضيفي الماء والكريم كراميل والحليب الباودر قومي بتقليب الخليط علي النار، وعند وصول خليط الماء والكراميل لمرحلة الغليان اتركيه جانبا لمدة دقيقتين . ثم في الخلاط أضيفي البسكويت والقشطة، وضيفي إليهم خليط الكريم كراميل بعد أن يهدأ، واخفقي المكونات معاً حتى تختفي حبيبات البسكويت. اخرجي صينية الكيك البارد من الثلاجة، وقومي بصب طبقة الكريمة، وادخليها الثلاجة مدة 5 دقائق فقط لا أكثر، وهذه خطوة هامة لضمان نجاح طريقة عمل الكيك البارد، وقومي بتحضير الطبقة الثالثة من الكيك البارد.

كريمة الكيكة الباردة

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كوب ماء.

كيس كريم كراميل.

ملعقتين كبار حليب باودر.

ملعقة كبيرة كاكاو خام .



صوص الشوكولاتة للكيك البارد

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