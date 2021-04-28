ألذ طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة الخفيفة في المنزل بكل سهولة

تعتبر عجينة السمبوسة من أسهل وأسرع المعجنات التي يمكن عملها في المنزل بكل سهولة وبدون جهد، وقد تتميز بأنها عجينة رقيقة سريعة التحضير وتنال إعجاب كل من تناولها، وجد أن بعض السيدات يقومون بشرائها جاهزة حيث أنها تباع في الأسواق علي شكل رقائق من عجينة السمبوسة، فهي قد تكون موفرة في الوقت نظرا لأن يتم حشوها وقليها فقط، ولكن وجد أن عدد كبير من السيدات يقومون بعمل العجينة في المطبخ وبطريقة ممتعة لا يوجد بها أي صعوبة، لنرفق لكم أسفل المقال خطوات عمل عجينة السمبوسة المورقة بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل عجينة السمبوسة الهشة في المنزل

مكونات عمل العجينة :

كوبان من الماء ويفضل أن تكون دافئة.

أربع أكواب من الدقيق الأبيض والمنخول.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نقوم بتحضير وعاء كبير ونضع به ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من السكر ثم نضع كوب واحد من الماء الدافئ، ويتم مزجهم جيدا مع بعض ويتم تغطية هذا الوعاء ونتركهه في مكان دافئ ليساعد علي تخميرها بسرعة.

وبعد تخميرها نضيف إليها أربع أكواب من الدقيق الأبيض وبشرط يجب أن يكون منخول، ثم نضع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودر ونضيف حوالي ربع ملعقة صغيرة من الملح أو أقل، وفي النهاية نضيف ربع كوب من الزيت النباتي، ويتم عجن كل هذه المكونات حتي تتكون عجينة طرية وناعمة ومتماسكة، ثم يتم تغطيتها مرة ثانية ونتركها تقريبا عشر دقائق حتي تختمر.

وبعد تخمير العجينة يتم تقطيعها علي شكل كور صغيرة الحجم، ونترك هذه الكور حتي ترتاح ثم نبدأ بفردها حتي يصبح شكلها مستطيل.

بعد ذلك يتم وضع الحشوة ونقوم بقفل العجينة بشكل جيد، حتي يكون شكلها في النهاية علي شكل مثلث أو ممكن أن تكون علي شكل أصابع، ويتم قليها في زيت ساخن وتقديمها مباشرة.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة الهشة المورقة

من أكثر الاكلات التي يستخدمها الناس بكثرة في جميع الأوقات هي السمبوسة، فهي مناسبة في أي وقت ولا يتوقف وجودها في شهر رمضان فقط بل أنها تكون مناسبة في الأيام العاية، فيمكن تقديمها في وجبة الغذاء أو العشاء وأحيانا في وجبة الإفطار، ونظرا لأهميتها الكبيرة في حياة الناس لابد من التعرف علي كيفية عمل عجينة السمبوسة في المطبخ، حيث أنها عجينة سهلة وسريعة التشكيل ولا تتطلب حشوة معينة وطريقة تحضيرها لا تأخذ سوي دقائق فقط.

يوجد طبق من الاطباق الأساسية والذي يفضله كل أفراد العيلة والأطفال بالتحديد، ويعتبر هذا الطبق من المقبلات أو السناكس والذي يقدم بجانب أي وجبة، وهو طبق السمبوسة فمن أكثر الاكلات التي تناسب جميع الوجبات سواء كانت الإفطار أو الغذاء أو العشاء، ولهذا يحبون معظم الناس شرائها من الأسواق لكي تسهل عليهم وتوفر لهم الوقت، ولكن لكثرة تناولها من قبل الجميع يرغبون في التعرف علي عجينة السمبوسة ومن الممكن عمل كمية كثيرة منها وحفظها في الثلاجة فبهذا تشابه السمبوسة الجاهزة.