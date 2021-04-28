طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة الجبنة المقرمشة بخطوات سهلة في المنزل

السمبوسة هي من أشهى المقبلات التي لا يمكن الإستغناء عنها في الإفطار في رمضان، فهي من أشهى المقبلات المقلية التي تتشكل بأشكال عديدة ومزينة بطاولات الطعام في جميع المناسبات والحشوات التي تكون يختلف وضع السمبوسة فيها أيضاً فقد تكون محشوة بالدجاج أو اللحم أو السبانخ والجبن، أو حشوها بأنواع مختلفة من الجبن، وفي هذا المقال سنذكر كيفية تحضير السمبوسة بالجبن والسمبوسة بالجبن واللحوم. طريقة عمل سمبوسة بالجبن طريقة عمل سمبوسة بالجبن المقادير نصف كوب جبن فيتا.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعماً.

ملعقتان من النعناع الجاف.

كوبان من الزيت النباتي للقلي. طريقة التحضير تُهرس جبنة الفيتا بالشوكة في وعاء، ثم نضع جبنة الموزاريلا والنعناع والبقدونس، ثم نخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

ننشر كل قطعة من عجينة السمبوسة على سطح العمل، ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط الجبن على نهاية العجينة.

نطوى العجينة على شكل مثلث، ثم نفرك نهاية العجين بالماء حتى تلتصق جيداً ولا يخرج الجبن من الداخل.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة واقلي السمبوسة حتى تصبح بنية وذهبية. نخرج السمبوسة من الزيت ثم نضعها في مصفاة معدنية للتخلص من فائض الزيت. طريقة عمل السمبوسة بالجبن واللحم طريقة عمل السمبوسة بالجبن واللحم المكونات كوبين من الطحين.

ملعقتان من السمنة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن. مكونات الحشوة: 150 جرام من الجبن المبشور.

150 جرام من اللحم المفروم المقلي.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير في وعاء عميق نضع الطحين والسمن والسكر والملح والماء الدافئ ثم اعجن جيدا حتى تتكون عجينة لا تلتصق.

افردي العجينة بخطاف عجين، ثم قطّعيها باستخدام قاطعة دائرية.

نضع القليل من الجبن والقليل من اللحم في كل دائرة من العجين، ثم نغلقها بإحكام حتى لا يخرج الحشو من الداخل.

كرري الخطوة السابقة حتى تنفد الحشوة والعجين.

سخني الزيت النباتي في قدر عميق، ثم اقلي السمبوسة حتى تتحول إلى اللون البني والذهبي.

أخرجي السمبوسة من الزيت ثم ضعيها على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد. الوسوم

السمبوسة هي من أشهى المقبلات التي لا يمكن الإستغناء عنها في الإفطار في رمضان، فهي من أشهى المقبلات المقلية التي تتشكل بأشكال عديدة ومزينة بطاولات الطعام في جميع المناسبات والحشوات التي تكون يختلف وضع السمبوسة فيها أيضاً فقد تكون محشوة بالدجاج أو اللحم أو السبانخ والجبن، أو حشوها بأنواع مختلفة من الجبن، وفي هذا المقال سنذكر كيفية تحضير السمبوسة بالجبن والسمبوسة بالجبن واللحوم. طريقة عمل سمبوسة بالجبن طريقة عمل سمبوسة بالجبن المقادير نصف كوب جبن فيتا.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعماً.

ملعقتان من النعناع الجاف.

كوبان من الزيت النباتي للقلي. طريقة التحضير تُهرس جبنة الفيتا بالشوكة في وعاء، ثم نضع جبنة الموزاريلا والنعناع والبقدونس، ثم نخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

ننشر كل قطعة من عجينة السمبوسة على سطح العمل، ثم نضع ملعقة كبيرة من خليط الجبن على نهاية العجينة.

نطوى العجينة على شكل مثلث، ثم نفرك نهاية العجين بالماء حتى تلتصق جيداً ولا يخرج الجبن من الداخل.

سخني الزيت في مقلاة كبيرة واقلي السمبوسة حتى تصبح بنية وذهبية. نخرج السمبوسة من الزيت ثم نضعها في مصفاة معدنية للتخلص من فائض الزيت. طريقة عمل السمبوسة بالجبن واللحم طريقة عمل السمبوسة بالجبن واللحم المكونات كوبين من الطحين.

ملعقتان من السمنة.

1 ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة صغيرة ملح.

كوب ماء دافئ للعجن. مكونات الحشوة: 150 جرام من الجبن المبشور.

150 جرام من اللحم المفروم المقلي.

زيت نباتي للقلي. طريقة التحضير في وعاء عميق نضع الطحين والسمن والسكر والملح والماء الدافئ ثم اعجن جيدا حتى تتكون عجينة لا تلتصق.

افردي العجينة بخطاف عجين، ثم قطّعيها باستخدام قاطعة دائرية.

نضع القليل من الجبن والقليل من اللحم في كل دائرة من العجين، ثم نغلقها بإحكام حتى لا يخرج الحشو من الداخل.

كرري الخطوة السابقة حتى تنفد الحشوة والعجين.

سخني الزيت النباتي في قدر عميق، ثم اقلي السمبوسة حتى تتحول إلى اللون البني والذهبي.

أخرجي السمبوسة من الزيت ثم ضعيها على منشفة ورقية لامتصاص الزيت الزائد.

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