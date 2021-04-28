بالخطواط طريقة عمل الكريب خطوة بخطوة

الكريب من أشهر الأكلات السريعة التي يجتمع عليها الكبير والصغير ويعد من الوجبات السريعة والخفيفة مقارنة بالوجبات السريعة الأخري ، وطريقة عمل الكريب في المنزل هي طريقة سهلة ، لكن يمكن تجهيز وعمل سندوتشات الكريب من الألف للياء بالمنزل ونتعرف علي الطريقة بالتفاصيل في السطور القادمة

مقادير عيش الكريب

( هذة المقاديرتكفي لعمل من 4 إلي 5 أرغفة وفي حالة أحتياج كمية أكبر يتم مضاعفة الكمية )

كوب دقيق أبيض

كوب لبن كامل الدسم

بيضة

معلقة كبيرة نشأ

ملح / فلفل ( في حالة عمل الكريب الحلو يستبدل الملح والفلفل بسكر )

ملعقة كبيرة زيت / زبدة

خطوات عمل عجينة الكريب

يتم خلط المكونات الجافة في وعاء كبير ( الدقيق _ النشأ _ الملح والفلفل ) وبعدها نضع البيض واللبن ويتم دمجهم جيدأ للحصول علي عجينة سائلة ( يفضل عدم ضرب العجين بالخلاط حتي لا تفقد قوامها المطلوب )

يترك العجيب في الثلاجة مدة لا تقل عن نصف ساعة ، نستخرج العجين وفي طاسة تيفال أو جرانيت نضع القليل من الزيت (يتم مسح الطاسة بمنديل لإزالة الزيت الزائد

ونترك الطاسة حتي تسخن ونضع بها كمية متوسطة من العجين ، مع سرعة تحريك الطاسة ليغطي العجين جميع جوانبها

يترك الكريب لمدة دقيقة حتي يبتعد عن سطح الطاسة وبعدها نقوم بقلب العيش علي الوجه الأخر

ويتم عمل الكمية كلها مع حفظ العيش في مكان دافئ

طريقة حشو الكريب

من الممكن التنويع في الحشو يمكن أستخدام البسطرمة والسدق مع الجبن الموتزاريلا والرومي والشيدر ، كما يمكن أستخدام الشاورما في حشو الكريب ، يتم ثني الرغيف بالتساوي يوضع كمية مناسبة من الحشو وغلقه من الجانبين حتي يصبح علي شكل مثلث

وفي طاسة مبلله بالقليل من الزيت يوضع الكريب علي الجهة المفتوحة ، مع تهدئة الحرارة حتي يأخد اللون الذهبي المطلوب ثم يقلب علي الجانب الأخر وبعد تمام التسوية يوضع في ورق فويل لحفظ حرارته ويقدم ساخن