طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة في البيت أفضل من الجاهزة

طريقة عمل القرص الفلاحي، من المخبوزات اللذيذة في المطبخ المصري ما يسمى بالقرص الفلاحي، التي تتميز برائحتها وطعمها المميز الذي يعشقه كل من يتناولها، ويتم تحضير هذه القرص بأكثر من شكل، فهناك القرص السادة والقرص المحشية بالجبن أو بالعجوة، والجميع يقوم بشرائها مثل لقمة القاضي من المخابز لتناولها في وجبة لإفطار أو في أي وقت طوال اليوم، ولكن للعلم فإن طريقة تحضير هذه القرص من أسهل ما يكون ويمكن تطبيقها في المنزل بكل بساطة. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة المكونات كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

ربع كيلو من السمن السائلة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة التحضير نخلط اللبن مع السكر والخميرة ونتركهم جانباً.

نرفع السمنة على النار وعندما تسخن نضيف لها الزيت ونقلب وبعد ذلك نضيف الخليط إلى الدقيق ونقلب.

نضيف خليط الحليب إلى الدقيق ونقلب، ثم نضيف السمسم.

نقوم بعجن الخليط السابق جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ولين.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة. نوزع بعد من الدقيق على أحد أسطح المطبخ ثم نقوم بفرد العجينة وتشكيلها إلى أقراص متوسطة الحجم. كيفية تحضير القرص مثل المحلات نحضر صينية فرن وندهنها ببعض من الزيت أو نغطيها بورق زبدة، ثم نوزع القرص على الصينية.

نغطي الصينية ونترك القرص تتخمر مرة أخرى بمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نزين القرص ببعض من السمسم ثم ندخلها الفرن.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نزين القرص ببعض من السمسم ثم ندخلها الفرن. نترك القرص لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الفرن أو حتى تكتسب اللون الذهبي. حشو القرص يمكن حشو القرص بالعجوة وذلك عن طريق تحضير خليط مكون من ربع كيلو من العجوة المضاف لها ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة المذابة ورشة صغيرة من القرفة البودرة.

يتم تشكيل خليط العجوة إلى كرات متوسطة الحجم، وبعدها يتم تشكيل عجين القرص إلى كرات أكبر من حجم كرات العجوة.

يتم حشو كل كرة عجين بكرة من خليط العجوة وبعدها ندخلها الفرن ونتركها تنضج.

يمكن استبدال العجوة بأي نوع من أنواع الجبن وذلك لعمل قرص طرية مالحة. سر نجاح عمل القرص كيفية تحضير القرص مثل المحلاتحشو القرصسر نجاح عمل القرص يجب عند إخراج القرص من الفرن لكي تصبح طرية فقومي بوضعها في إناء وقومي بتغطية بفوطة نظيفة، كما أنه يمكنك إستخدام اللبن الرايب بدلا من إستخدام القشطة الفلاحي، وستصبح الفطاير، طرية وهشة، كما انه يمكنك حفظ الفطاير الطرية في الثلاجة، كما يمكنك حفظها في الفريزر لفترات طويلة في أكياس. الوسوم

طريقة عمل القرص الفلاحي، من المخبوزات اللذيذة في المطبخ المصري ما يسمى بالقرص الفلاحي، التي تتميز برائحتها وطعمها المميز الذي يعشقه كل من يتناولها، ويتم تحضير هذه القرص بأكثر من شكل، فهناك القرص السادة والقرص المحشية بالجبن أو بالعجوة، والجميع يقوم بشرائها مثل لقمة القاضي من المخابز لتناولها في وجبة لإفطار أو في أي وقت طوال اليوم، ولكن للعلم فإن طريقة تحضير هذه القرص من أسهل ما يكون ويمكن تطبيقها في المنزل بكل بساطة. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية والهشة المكونات كيلو واحد من الدقيق الأبيض.

كوب من الزيت النباتي.

ربع كيلو من السمن السائلة.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كوب من السمسم المحمص. طريقة التحضير نخلط اللبن مع السكر والخميرة ونتركهم جانباً.

نرفع السمنة على النار وعندما تسخن نضيف لها الزيت ونقلب وبعد ذلك نضيف الخليط إلى الدقيق ونقلب.

نضيف خليط الحليب إلى الدقيق ونقلب، ثم نضيف السمسم.

نقوم بعجن الخليط السابق جيداً حتى نحصل على خليط متجانس ولين.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة.

نغطي العجينة ونتركها تتخمر لمدة لا تقل عن ساعة. نوزع بعد من الدقيق على أحد أسطح المطبخ ثم نقوم بفرد العجينة وتشكيلها إلى أقراص متوسطة الحجم. كيفية تحضير القرص مثل المحلات نحضر صينية فرن وندهنها ببعض من الزيت أو نغطيها بورق زبدة، ثم نوزع القرص على الصينية.

نغطي الصينية ونترك القرص تتخمر مرة أخرى بمدة نصف ساعة.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نزين القرص ببعض من السمسم ثم ندخلها الفرن.

نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، نزين القرص ببعض من السمسم ثم ندخلها الفرن. نترك القرص لمدة لا تقل عن نصف ساعة في الفرن أو حتى تكتسب اللون الذهبي. حشو القرص يمكن حشو القرص بالعجوة وذلك عن طريق تحضير خليط مكون من ربع كيلو من العجوة المضاف لها ملعقة كبيرة من السمنة أو الزبدة المذابة ورشة صغيرة من القرفة البودرة.

يتم تشكيل خليط العجوة إلى كرات متوسطة الحجم، وبعدها يتم تشكيل عجين القرص إلى كرات أكبر من حجم كرات العجوة.

يتم حشو كل كرة عجين بكرة من خليط العجوة وبعدها ندخلها الفرن ونتركها تنضج.

يمكن استبدال العجوة بأي نوع من أنواع الجبن وذلك لعمل قرص طرية مالحة. سر نجاح عمل القرص كيفية تحضير القرص مثل المحلاتحشو القرصسر نجاح عمل القرص يجب عند إخراج القرص من الفرن لكي تصبح طرية فقومي بوضعها في إناء وقومي بتغطية بفوطة نظيفة، كما أنه يمكنك إستخدام اللبن الرايب بدلا من إستخدام القشطة الفلاحي، وستصبح الفطاير، طرية وهشة، كما انه يمكنك حفظ الفطاير الطرية في الثلاجة، كما يمكنك حفظها في الفريزر لفترات طويلة في أكياس.

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