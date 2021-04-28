سر ضعيه علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو والغزارة والطول بجنون وبسرعة الصاروخ

ضعيه علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو ، تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض المشاكل في الشعر مثل تساقطه أو أنه خفيف وأيضًا مشكلة القشرة، لذلك تبحث كثير من السيدات عن طرق للتخلص من تلك المشاكل، لهذا سوف اقدم لكم أشياء يمكن وضعها على الشامبو للتخلص من المشاكل وليس ذلك فقط بل هذه المواد تعمل على تغذية الشعر وتزيد من لمعانه وتجعله صحي وقوي وتمنع التساقط بسرعه. غسول الشامبو والقهوة:- غسول الشامبو والقهوة:- المكونات:- ملعقة من القهوة.

ملعقتان من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند طريقة التحضير :- احضري اناء وضعي به مقدار من الشامبو وعسل النحل وزيت الزيتون ويت جوز الهند والقليل من القهوة.

امزجي جميع العناصر معا حتى تحصلي على خليط كريمي القوام.

اغسلي الشعر بشكل جيد بواسطة الماء، وذلك من أجل التخلص من أى اتربة أو أوساخ.

طبقي الوصفة على الشعر وابدئي في التدليك بشكل لطيف من بداية الشعر حتى نهايته أي من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الوصفة على الشعر بفترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق لمنع التساقط .

. يغسل الشعر جيدًا بواسطة الماء، ثم يطبق زيت الزيتون عليه.

استخدمي فرشاة خشبية وابدئي في تمشيط الشعر من بداية الأطراف حتى تصلي إلى أعلى.

تستخدم الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات وذلك للحصول على النتيجة المرغوب بها. وصفة جل الصبار:- يتم وضع القليل من الشامبو على ملعقة من جل الصبار والقليل من الليمون.

قلبي المكونات معًا بشكل جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي وناعم.

طبقي الوصفة على الشعر أثناء الاستحمام ودلكي لمدة عشرة دقائق.

اغسلي الشعر جيدًا بواسطة الماء واعملي على تجفيفه جيدًا.

مشطي الشعر وطبقي زيت جوز الهند وذلك من أجل ترطيبه.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على أفضل النتائج. وصفة جل الصبار:- الوسوم

ضعيه علي الشامبو ولن يتوقف شعرك عن النمو ، تعاني الكثير من السيدات من وجود بعض المشاكل في الشعر مثل تساقطه أو أنه خفيف وأيضًا مشكلة القشرة، لذلك تبحث كثير من السيدات عن طرق للتخلص من تلك المشاكل، لهذا سوف اقدم لكم أشياء يمكن وضعها على الشامبو للتخلص من المشاكل وليس ذلك فقط بل هذه المواد تعمل على تغذية الشعر وتزيد من لمعانه وتجعله صحي وقوي وتمنع التساقط بسرعه. غسول الشامبو والقهوة:- غسول الشامبو والقهوة:- المكونات:- ملعقة من القهوة.

ملعقتان من عسل النحل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند طريقة التحضير :- احضري اناء وضعي به مقدار من الشامبو وعسل النحل وزيت الزيتون ويت جوز الهند والقليل من القهوة.

امزجي جميع العناصر معا حتى تحصلي على خليط كريمي القوام.

اغسلي الشعر بشكل جيد بواسطة الماء، وذلك من أجل التخلص من أى اتربة أو أوساخ.

طبقي الوصفة على الشعر وابدئي في التدليك بشكل لطيف من بداية الشعر حتى نهايته أي من الجذور وحتى الأطراف.

اتركي الوصفة على الشعر بفترة تتراوح ما بين 5 إلى 7 دقائق لمنع التساقط .

. يغسل الشعر جيدًا بواسطة الماء، ثم يطبق زيت الزيتون عليه.

استخدمي فرشاة خشبية وابدئي في تمشيط الشعر من بداية الأطراف حتى تصلي إلى أعلى.

تستخدم الوصفة من مرتين إلى ثلاثة مرات وذلك للحصول على النتيجة المرغوب بها. وصفة جل الصبار:- يتم وضع القليل من الشامبو على ملعقة من جل الصبار والقليل من الليمون.

قلبي المكونات معًا بشكل جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي وناعم.

طبقي الوصفة على الشعر أثناء الاستحمام ودلكي لمدة عشرة دقائق.

اغسلي الشعر جيدًا بواسطة الماء واعملي على تجفيفه جيدًا.

مشطي الشعر وطبقي زيت جوز الهند وذلك من أجل ترطيبه.

كرري الوصفة مرتين في الأسبوع وذلك للحصول على أفضل النتائج. وصفة جل الصبار:-

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