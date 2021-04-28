أسرار الكبسة بالدجاج المنزلية ذات الطعم الرائع بطريقة مبتكرة

كبسة بالدجاج من الأكلات الرائعة، التي تريد الكثير من النساء أثناء قيامهن بتحضير وجبة الغداء أن يقوموا بتحضيرها، لطعمها اللذيذ، فالأمهات يظلوا في حيرة دائمًا فيما يتعلق بإعداد الطعام كل يوم، فهن يظلوا يُفكرن في أي أكلة يقمن بتجهيزها، ولقد جاءت تلك الأكلة لتبعدهن عن حيرتهن، فهي يُحبها كل أفراد الأسرة، والآن تبحث كل أم وكل فتاة عن طريقة تحضير كبسة الدجاج، لكي يقمن بتحضيرها على مائدة الإفطار بهذا الشهر الكريم.

تلك الأكلة من الوجبات الشهيرة والمعروفة بدول المغرب، والخليج، وتتسم بمذاقها العربي الرائع الذي يقوم بإضافة نكهة لذيذة ورائعة لمائدة الإفطار، وفيما يلي تلك الطريقة بمكوناتها.

الفلفل الاحمر الحار، 1 حبة مفروم.

فلفل أخضر حار، 1 حبة مفروم.

الدجاج، 1200 غرام (٤ قطع).

الكركم، نصف ملعقة صغيرة.

الثوم، فص.

صلصة طماطم، ملعقة صغيرة.

البصل، حبة واحدة مفرومة.

الزيت النباتي، 4 ملاعق كبيرة.

ملح، ملعقة صغيرة.

زبيب، ربع كوب.

الكمون، ربع ملعقة صغيرة.

كرز، ربع كوب (مجفف).

بهار كبسة، نصف ملعقة صغيرة.

الكاري، نصف ملعقة صغيرة.

التوت الأزرق، ربع كوب (المجفف).

الماء، ثلاث أكواب.

أرز بسمتي، كوبان (يتم غسله ونقعه ويُصفى).