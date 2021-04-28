أشهى طريقة تحضير لبسكويت السابليه لذيذة للغاية بمكونات أقتصادية

السابليه تكون نوعًا من البسكويت الفرنسي، والتي تُعد في المنزل بعدة خطوات سلسة وبسيطة، وتتميز بأن مذاقها مميز، فقد نالت على إعجاب كل الأشخاص الذين قد قاموا بتذوق تلك الحلوى الرائعة، فهي تتسم بطعمها الشهي والمذهل، والعديد الآن يتساءل عن معرفة طريقة تحضير هذا البسكويت اللذيذ، لذا ففيما يلي سنقوم بتناولها بشيء من التفصيل عبر المقال التالي.

تلك الحلوى الرائعة طريقتها سهلة للغاية، ويقوم بتحضيرها العديدمن الناس بسهولة، كما أن البسكويت يتسم بأنه يكون هشًا وجميلً ولذيذاً ا، كذلك بُقدم كأنه نوع نوعًا من التحلية بعد الإفطار مباشرًة بشهر رمضان الكريم، ويتم إعداده بأوفر المكونات وأقلها التي لا يخلو أي منزل منها.

دقيق “٢ كوب”

سكر “نصف كوب”

سمنة “¾ كوب”

فانيليا “½ ملعقة كبيرة”

بيكنج بودر “¼ كوب”

كاكاو البودر “٢ ملعقة كبيرة”

قطع من الشوكولاته داكنة.

بيضة.

مربى.

شوكولاتة مذابة.

مزيج من المكسرات المفرومة.

اخفقي السمنة والسكر الى أن يمتزجان، ثم أضيفي البيضة ولكن مع استمرارك للخفق.

أضيفي الفانيليا للخليط.

بعد امتزاج المقادير معًا، أضيفي الدقيق ومعه البيكنج بودر ولكن تدريجيًا، إلى أن تتكون عندك عجينة لينة.

قومي بتصنيف العجين لقسمين متساويين، حيث أن الأول أضيفي له الكاكاو.

افردي العجين الخالي من الكاكاو لتقومي بتشكيله، ثم وضعه بقالب الفرن بدرجة حرارة 150° لكي ينضج.

كرري الخطوة هذه مع عجين الكاكاو.

عقب أن يهدأ بسكويت السابليه نقوم بوضع البسكويت السادة مع غيره من البسكويت المطعم بالكاكاو وحشوها باستعمال المكسرات والشوكولاتة الذائبة أو المربي.

تستطيعين أن تستعملي مزيج المكسرات المفرومة وأيضًا الشوكولاتة الداكنة او مربى الشوكولاتة لتقومي بحشو بسكويت السابليه، وأخيرًا تكوني قد قمتي بإحضار السابليه بكل نجاح.

مكونات بسكويت السابليه