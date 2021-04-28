عجينة السمبوسة بالطريقة الاصلية مثل الجاهزه هشه وخفيفة ومقرمشة وسريعة بمكونات بسيطة

عجينة السمبوسة ، يتم تصنيف طبق السمبوسة تحت بند المقبلات فهو من المأكولات المحببة لدى كافة الأفراد، كما أنه يستخدم بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، فيتم تقديمه بجوار الاطباق الاساسية والمتنوعة، وتفضل كثير من الأمهات معرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل للتأكد من جودتها فضلاً غن شرائها من المحلات لذلك تابعينا سيدتي لنتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات كما أنها ستكون ذات طعم رائع تحضير عجينة السمبوسة :- تحضير عجينة السمبوسة :- المكونات:- ملعقتان صغيرتان من الزبدة أو الزيت النباتي.

كوب كبير من الماء.

ثلاثة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض. طريقة التحضير :- احضري إناء عميق وضعي به الماء، ثم ابدئي في إضافة زيت الزيتون والملح.

يوضع الإناء على النار حتى يتم غليان الماء ثم اعملي على إضافة الدقيق وانزلي الإناء عن النار.

ابدئي في تحريك كافة المكونات معا حتى يتم مزج كافة العناصر ويتم التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

يترك الخليط جانبا حتى يبرد، وابدئي في استخدام اليدين في العجن حتى تحصلين على عجينة ذات قوام مناسب.

اتركي عجينة السمبوسة مرة أخرى لمدة عشرة دقائق حتى تستريح.

مرة أخرى لمدة عشرة دقائق حتى تستريح. اعملي على رش مقدار قليل من على سطح الرخامة، واستخدمي النشابة في فرك العجينة ثم استمري في تلك الخطوة حتى تحصلين على عجينة ذات سمك رقيق.

قطعي العجينة على هيئة شرائح طولية الشكل ليتم حشوها.

ابدئي في حشو السمبوسة بالحشو المحبب لديك تم تأكدي من علقها بشكل جيد.

احضري مقلاة وضعي بها مقدار كبير من الزيت النباتي ثم ارفعيها على النار عالية واتركي الزيت حتى يسخن بشكل جيد.

ابدئي في وضع السمبوسة داخل الزيت بعناية فائقة ثم اتركيها حتى تصبح ذهبية اللون. طريقة التحضير :- الوسوم

عجينة السمبوسة ، يتم تصنيف طبق السمبوسة تحت بند المقبلات فهو من المأكولات المحببة لدى كافة الأفراد، كما أنه يستخدم بكثرة خلال شهر رمضان الكريم، فيتم تقديمه بجوار الاطباق الاساسية والمتنوعة، وتفضل كثير من الأمهات معرفة طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل للتأكد من جودتها فضلاً غن شرائها من المحلات لذلك تابعينا سيدتي لنتعرف على طريقة تحضيرها في المنزل بأسهل المكونات كما أنها ستكون ذات طعم رائع تحضير عجينة السمبوسة :- تحضير عجينة السمبوسة :- المكونات:- ملعقتان صغيرتان من الزبدة أو الزيت النباتي.

كوب كبير من الماء.

ثلاثة أكواب صغيرة من الدقيق الأبيض والمتعدد الاستخدام.

نصف ملعقة كبيرة من ملح الطعام الأبيض. طريقة التحضير :- احضري إناء عميق وضعي به الماء، ثم ابدئي في إضافة زيت الزيتون والملح.

يوضع الإناء على النار حتى يتم غليان الماء ثم اعملي على إضافة الدقيق وانزلي الإناء عن النار.

ابدئي في تحريك كافة المكونات معا حتى يتم مزج كافة العناصر ويتم التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

يترك الخليط جانبا حتى يبرد، وابدئي في استخدام اليدين في العجن حتى تحصلين على عجينة ذات قوام مناسب.

اتركي عجينة السمبوسة مرة أخرى لمدة عشرة دقائق حتى تستريح.

مرة أخرى لمدة عشرة دقائق حتى تستريح. اعملي على رش مقدار قليل من على سطح الرخامة، واستخدمي النشابة في فرك العجينة ثم استمري في تلك الخطوة حتى تحصلين على عجينة ذات سمك رقيق.

قطعي العجينة على هيئة شرائح طولية الشكل ليتم حشوها.

ابدئي في حشو السمبوسة بالحشو المحبب لديك تم تأكدي من علقها بشكل جيد.

احضري مقلاة وضعي بها مقدار كبير من الزيت النباتي ثم ارفعيها على النار عالية واتركي الزيت حتى يسخن بشكل جيد.

ابدئي في وضع السمبوسة داخل الزيت بعناية فائقة ثم اتركيها حتى تصبح ذهبية اللون. طريقة التحضير :-

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة السمبوسة بالطريقة الاصلية مثل الجاهزه هشه وخفيفة ومقرمشة وسريعة بمكونات بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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