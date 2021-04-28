مكون عجيب لتطويل الرموش في وقت قصير طولي رموشك في يومين فقط

نقدم لكم مكون عجيب لتطويل الرموش، حيث تعاني معظم الفتيات من مشكلة الرموش القصيرة ويرغبن بشكل شديد في تطويل رموشهن لأنها تبرز جمال العين والوجه وتجعل صاحبة الرموش الطويلة ذات شكل جميل ومميز، وهناك الكثير من طرق تطويل الرموش قد يجدي البعض منها نفعًا ولكن على مدى بعيد وقد لا يجدي البعض الآخر أي منفعة، ولكن بمكون عجيب لتطويل الرموش نقدمه لكي اليوم لن تعاني من تلك المشكلة بعد الآن.

مكون عجيب لتطويل الرموش

هناك بعض المكونات الطبيعية ذات التأثير القوي والفعال على الرموش من حيث تطويلها وجعلها أكثر سمكًا وكثافةً، يمكن استخدام تلك المكونات أيضًا في تكثيف الحواجب وملئ الفراغات الموجودة بين الحواجب، ومن تلك المكونات الطبيعية لتطويل الرموش وتكثيف الحواجب:

زيت جوز الهند

يحتوي زيت جوز الهند على فيتامينات وعناصر طبيعية هامة للرموش من حيث تغذيتها وبذلك يتم تكثيف حجمها وزيادة السمك في فترة قصيرة، وبقطنة صغيرة مبللة بزيت جوز الهند نمررها على الرموش أو يعني فرشاة ماسكارا جافة نظيفة في زيت جوز الهند ونمررها على الرموش.

جل الصبار وزيت اللوز الحلو

فإن جل الصبار ذو محتوى مرتفع من المغذيات الطبيعية الهامة للرموش والحواجب وعندما يضاف مع زيت اللوز الحلو فإنه يحفز خلايا شعر الرموش في أن تنمو بشكل أسرع، حيث نقوم بمزج كلا المكونين معًا ونضعهما على الرموش حتى تجف وفي النهاية تغسل بماء دافئ.

زيت الزيتون

يحتوي زيت الزيتون على أوميجا 3 ومجموعة مختلفة من الفيتامينات الهامة للرموش المحفزة لبصيلات الشعر حتى تنمو في مدة بسيطة وتصبح أكثف وأسمك، يجب أن يتم استخدام زيت الزيتون البكر الأصلي وتطبيقه على رموش العين وعندما يجف نزيله بالماء ويجب الالتزام بتكرارها يوميًا لنلاحظ النتيجة.