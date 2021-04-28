حيلة مبتكرة لقلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت محمرة ومقرمشة جداً

الكثير منا يبحث عن الأكلات الصحية، والمشبعه، في نفس الوقت، وكثيرا ما نبحث عن اكلات خفيفه، ولكن طريقة تحضيرها في القلي يجعلها تمتص زيت كثيرا، ولكن ست البيت دائما تبحث عن الصحي والمفيد لأسرته، وتجرب وتبتكر لكي تسعدهم، وعجينه السمبوسة من الأكلات الخفيفة، والسريعة في تحضيرها. طريقة صحية لعمل السمبوسة طريقة صحية لعمل السمبوسة مكونات العجينة: كوب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ.

بقدونس مفروم للتزيين. مكونات الحشو ربع كيلو لحمه مفرومه.

بصله كبيرة مفرومه.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ربع معلقه صغيره زنجبيل.

نصف معلقه صغيرة بهارات.

ربع معلقه صغيره قرفه.

نص ملعقه صغيره ملح.

نص ملعقه صغيره فلفل اسود.

جبنه رومي مبشوره.

زيت. طريقة تحضير الحشوة في إناء يوضع زيت على نار عالية يسخن جيدا ويوضع اللحمه المفرومة ونقلبها وعند تغير لونها يوضع البصل.

وعندما يذبل البصل نضع الفلفل الالوان وتستمر في التقليب علي نار عاليه حتي لا تفقد اللحوم فوائدها.

يوضع الزنجبيل والبهارات والفلفل الاسود والقرفة والملح.

يقلب جيدا وعند الاستواء يرفع من علي النار ويوضع الجبنه الرومي وتترك اللحمه لتبرد. طريقة تحضير العجينة ينخل الدقيق في وعاء كبير ونضع عليه الملح والزيت ويقلب جيدا.

ثم يضاف الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينه متماسكة طريه إلى حد ما.

تغطا العجينة وتترك لترتاح حوالي نصف ساعة على الأقل.

بعد ارتياح العجينة تفرد على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر صغيره حسب الرغبه.

تأخذ وحدات الدوائر وتحشي باللحمه المفرومه بعد أن تبرد تماما.

تغلق حروف السمبوسة جيدا.

ترص السمبوسة في صينية مدهونه زيت.

تدخل الفرن سابقه التسخين على درجة ١٨٠

حتي تأخذ اللون الذهبي.

تخرج من الفرن تقدم على طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم والف هنا. مكونات الحشوطريقة تحضير الحشوةطريقة تحضير العجينة الوسوم

الكثير منا يبحث عن الأكلات الصحية، والمشبعه، في نفس الوقت، وكثيرا ما نبحث عن اكلات خفيفه، ولكن طريقة تحضيرها في القلي يجعلها تمتص زيت كثيرا، ولكن ست البيت دائما تبحث عن الصحي والمفيد لأسرته، وتجرب وتبتكر لكي تسعدهم، وعجينه السمبوسة من الأكلات الخفيفة، والسريعة في تحضيرها. طريقة صحية لعمل السمبوسة طريقة صحية لعمل السمبوسة مكونات العجينة: كوب ونصف من الدقيق.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أرباع كوب ماء دافئ.

بقدونس مفروم للتزيين. مكونات الحشو ربع كيلو لحمه مفرومه.

بصله كبيرة مفرومه.

فلفل الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ربع معلقه صغيره زنجبيل.

نصف معلقه صغيرة بهارات.

ربع معلقه صغيره قرفه.

نص ملعقه صغيره ملح.

نص ملعقه صغيره فلفل اسود.

جبنه رومي مبشوره.

زيت. طريقة تحضير الحشوة في إناء يوضع زيت على نار عالية يسخن جيدا ويوضع اللحمه المفرومة ونقلبها وعند تغير لونها يوضع البصل.

وعندما يذبل البصل نضع الفلفل الالوان وتستمر في التقليب علي نار عاليه حتي لا تفقد اللحوم فوائدها.

يوضع الزنجبيل والبهارات والفلفل الاسود والقرفة والملح.

يقلب جيدا وعند الاستواء يرفع من علي النار ويوضع الجبنه الرومي وتترك اللحمه لتبرد. طريقة تحضير العجينة ينخل الدقيق في وعاء كبير ونضع عليه الملح والزيت ويقلب جيدا.

ثم يضاف الماء تدريجيا ونقوم بالعجن حتى نحصل على عجينه متماسكة طريه إلى حد ما.

تغطا العجينة وتترك لترتاح حوالي نصف ساعة على الأقل.

بعد ارتياح العجينة تفرد على سطح مرشوش بالدقيق وتقطع دوائر صغيره حسب الرغبه.

تأخذ وحدات الدوائر وتحشي باللحمه المفرومه بعد أن تبرد تماما.

تغلق حروف السمبوسة جيدا.

ترص السمبوسة في صينية مدهونه زيت.

تدخل الفرن سابقه التسخين على درجة ١٨٠

حتي تأخذ اللون الذهبي.

تخرج من الفرن تقدم على طبق التقديم وتزين بالبقدونس المفروم والف هنا. مكونات الحشوطريقة تحضير الحشوةطريقة تحضير العجينة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حيلة مبتكرة لقلي السمبوسة بدون ما تشرب زيت محمرة ومقرمشة جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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