اعرفي تكات خلطة المحشي المصرية الشهية بكل أسرارها

خلطة المحشي يرغب في التعرف على طريقة تحضيرها العديد من الأمهات، والفتيات المقبلين على الزواج، فتلك الخلطة من أهم الأكلات التي لا بد أن تتعلمها كل فتاة وكل أم بالطريقة الصحيحة، لكي يقوموا بصنع المحشي بأفضل مذاق، فتلك الخلطة من الممكن أن تقومي من خلالها بعمل محشي الكرنب وكذلك محشي الورق عنب وغيره من الأكلات المتعلقة بأنواع المحشي.

تعتبر الطريقة المتعلقة بخلطة المحشي‎‏، هي الأكثر بحثًا بمحركات البحث جوجل من قبل الأمهات والفتيات، فخلطة المحشي لها الكثير من التكات والأسرار التي تجعل طعمها جميل، وتلك الخلطة من الخلطات المصرية الشائعة، إذ أنها طبق أساسي الأكلات المصرية، وفيما يلي هذه الطريقة الصحيحة بالتفصيل.

طماطم “كيلو”

بصل “٢ ثمرة”

أرز “كيلو”

ملح “حسب الرغبة”

بهارات+ فلفل أسود+ كمون+ شطة+ بابريكا+ بهارات محشي+ 2 كيس من المرقة الفورية

شبت

بقدونس

كزبرة

نعناع

سمن

وضع البصل والطماطم بالخلاط، وخليطهم جيدًا.

وضع السمن بإناء على النار، وبعدها وضع المزيج “الطماطم والبصل”، وتركه على النار إلى أن يتم الحصول على أفضل قوام سميك، وكافة السمن لأعلى.

إضافة البهارات والملح إليهم، مع التحريك، وتركه جانبًا.

غسل الأرز جيدًا حتى يتم إزالة النشا منه، مع تصفيته بعد ذلك ووضعه بإناء وإضافة خلطة الطماطم له مع التقليب.

إضافة النعناع والبقدونس والسبت للمزيج، مع السمن إن كانت الحشوة ليست لامعة.