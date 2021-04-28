وصفة طبيعية لصبغة الشعر باللون الاسود في المنزل بمكونات طبيعية بدون أضرار

صبغة الشعر باللون الاسود ، مهمة للغاية إذ يعد الشعر ذو اللون الأسود من أروع الألوان وأبرزها جاذبية، كما أنه الأكثر طلبًا عالميًا، ولكن يتم تعرض الشعر بسبب التلوين والصبغات للتقصف والضعف الشديد الذي يجعله يفقد جاذبيته، ونضارته، وجماله، لهذا ينيغي أن تبتعدي عن المواد الكيماوية الضارة وغير الصحية لكِ ولشعركِ، باتجاهك إلى المواد الطبيعية التي تقوم بمنحه نفس الألوان، ولكن بغير إلحاق الضرر به.

ينبغي أن تقومي باتخاذ أوقات لكي تُريحي شعركِ وتجعليه يأخذ حيويته، وفيما يلي الطريقة المتعلقة بصيغة الشعر باللون الأسود بالنيلة والحناء والفازلين، إذ أنها كلها مواد طبيعية، يتم استعمالها لصبغ الشعر، وحين يتم مزج الحناء والإنديقو تحصلين على اللون البني، ولكننا في هذه المقالة يتذكر الطريقة التي تُمكنك من حصولك على اللون الأسود طبيعيًا.

فازلين.

حناء.

إنديقو (نيلة).

قبعة الاستحمام.