وصفة طبيعية لصبغة الشعر باللون الاسود في المنزل بمكونات طبيعية بدون أضرار

صبغة الشعر باللون الاسود ، مهمة للغاية إذ يعد الشعر ذو اللون الأسود من أروع الألوان وأبرزها جاذبية، كما أنه الأكثر طلبًا عالميًا، ولكن يتم تعرض الشعر بسبب التلوين والصبغات للتقصف والضعف الشديد الذي يجعله يفقد جاذبيته، ونضارته، وجماله، لهذا ينيغي أن تبتعدي عن المواد الكيماوية الضارة وغير الصحية لكِ ولشعركِ، باتجاهك إلى المواد الطبيعية التي تقوم بمنحه نفس الألوان، ولكن بغير إلحاق الضرر به.صبغة الشعر باللون الاسود
ينبغي أن تقومي باتخاذ أوقات لكي تُريحي شعركِ وتجعليه يأخذ حيويته، وفيما يلي الطريقة المتعلقة بصيغة الشعر باللون الأسود بالنيلة والحناء والفازلين، إذ أنها كلها مواد طبيعية، يتم استعمالها لصبغ الشعر، وحين يتم مزج الحناء والإنديقو تحصلين على اللون البني، ولكننا في هذه المقالة يتذكر الطريقة التي تُمكنك من حصولك على اللون الأسود طبيعيًا.مكونات صبغة الشعر باللون الاسود
- فازلين.
- حناء.
- إنديقو (نيلة).
- قبعة الاستحمام.
- وضع القليل من الفازلين على الشعر.
- يتم أخذ القليل من الشعر مع تطبيق الحناء عليه، ومن ثم يتم لفها باتجاهٍ واحد.
- يتم أخذ جزء آخر منه ووضع الحناء عليه، مع لفه بالاتجاه المعاكس، ويتم تكرار ذلك حتى تقومي بعمل السعر بأكمله.
- ومن ثم قومي بارتداء القبعة الخاصة بالاستحمام.
- ترك الحناء حتى ثلاث ساعات بحد أقصى.
- بعد ذلك يُغسل باستعمال الماء الفاتر.
- إن كان شعركِ قصيرًا قومي باستعمال مائة غرام من الإنديقو، أما إن كان طوله متوسطًا فقومي بوضع مائتان غرام، أما بحالة إن كان طويلًا فقومي بوضع 300 غرام من الإنديقو.
- يُخلط الإنديقو والماء معًا لكي تحصلي على معجونٍ، ويُستخدم على الشعر في الحال.
- يتم تغطية الرأس بواسطة قبعة الاستحمام، مع تركه حتى نصف ساعة.
- في النهاية قومي بغسل شعركِ بالماء الفاتر.
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صبغة الشعر باللون الاسود ، مهمة للغاية إذ يعد الشعر ذو اللون الأسود من أروع الألوان وأبرزها جاذبية، كما أنه الأكثر طلبًا عالميًا، ولكن يتم تعرض الشعر بسبب التلوين والصبغات للتقصف والضعف الشديد الذي يجعله يفقد جاذبيته، ونضارته، وجماله، لهذا ينيغي أن تبتعدي عن المواد الكيماوية الضارة وغير الصحية لكِ ولشعركِ، باتجاهك إلى المواد الطبيعية التي تقوم بمنحه نفس الألوان، ولكن بغير إلحاق الضرر به.صبغة الشعر باللون الاسود
ينبغي أن تقومي باتخاذ أوقات لكي تُريحي شعركِ وتجعليه يأخذ حيويته، وفيما يلي الطريقة المتعلقة بصيغة الشعر باللون الأسود بالنيلة والحناء والفازلين، إذ أنها كلها مواد طبيعية، يتم استعمالها لصبغ الشعر، وحين يتم مزج الحناء والإنديقو تحصلين على اللون البني، ولكننا في هذه المقالة يتذكر الطريقة التي تُمكنك من حصولك على اللون الأسود طبيعيًا.مكونات صبغة الشعر باللون الاسود
- فازلين.
- حناء.
- إنديقو (نيلة).
- قبعة الاستحمام.
- وضع القليل من الفازلين على الشعر.
- يتم أخذ القليل من الشعر مع تطبيق الحناء عليه، ومن ثم يتم لفها باتجاهٍ واحد.
- يتم أخذ جزء آخر منه ووضع الحناء عليه، مع لفه بالاتجاه المعاكس، ويتم تكرار ذلك حتى تقومي بعمل السعر بأكمله.
- ومن ثم قومي بارتداء القبعة الخاصة بالاستحمام.
- ترك الحناء حتى ثلاث ساعات بحد أقصى.
- بعد ذلك يُغسل باستعمال الماء الفاتر.
- إن كان شعركِ قصيرًا قومي باستعمال مائة غرام من الإنديقو، أما إن كان طوله متوسطًا فقومي بوضع مائتان غرام، أما بحالة إن كان طويلًا فقومي بوضع 300 غرام من الإنديقو.
- يُخلط الإنديقو والماء معًا لكي تحصلي على معجونٍ، ويُستخدم على الشعر في الحال.
- يتم تغطية الرأس بواسطة قبعة الاستحمام، مع تركه حتى نصف ساعة.
- في النهاية قومي بغسل شعركِ بالماء الفاتر.
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