طريقة عمل تارت الخضروات اللذيذ في المنزل

نقدم طريقة عمل تارت الخضروات بسهولة في البيت، والذي يعد من أفضل الوصفات وأعلاها قيمة غذائية لاحتوائه على خضروات متنوعة تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، وفي المقال نوضح المكونات وطريقة التحضير بالتفصيل.

طريقة عمل تارت الخضروات في المنزل

التارت الذي يحتوي على أنواع متعددة من الخضروات يعد من أفضل الوجبات التي يمكن تقديمها لأفراد الأسرة خاصة الأطفال لما يحتوي عليه من قيمة غذائية مرتفعة، ويصلح للتقديم في رمضان على السفرة خاصة في العزومات.

مقادير الوصفة

تحضير المقادير قبل البدء في عملية الطهي تعد أهم عوامل نجاح الطبخة على الإطلاق، حيث أن هذه الطريقة تساعد ربة المنزل على التركيز في خطوات الوصفة دون الانشغال في تجهيز المقادير أثناء الطهي، وفيما يلي المكونات بالتفصيل:

ربع كيلو من عجينة البف الدائرية الجاهزة.

6 ملاعق من الحبن الرومي أو الشيدر المبشور حسب المتوفر.

حبتين من الجزر المبشور.

نصف كوب من المشروم.

نصف حبة من الفلفل الأحمر الحلو مقطع حلقات.

حبة واحدة من الكوسة المبشورة.

ملعقتين من الزبدة.

ربع ملعقة من الفلفل الأسود الناعم.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقتين من البقدونس المفروم.

كوب إلا ربع من الكريمة المُعدة للطهي.

نصف كوب من اللبن السائل.

حبتين من البيض.

نصف ملعقة ملح.

ربع ملعقة فلفل أسود.

القليل من جوزة الطيب المطحونة.

رص عجينة البف الدائرية في قالب مدهون بقليل من الزيت، بشرط أن تغطي كافة الجوانب. يتم عمل ثقوب في العجينة باستخدام الشوكة أو الأعواد الخشبية، ثم رش نصف كمية الجبن المبشورة عليها بشكل متناسق وتوزيعها جيدًا. وضع الزبدة في طاسة على نار متوسطة الحرارة حتى تذوب تمامًا، ثم يتم إضافة الخضروات (الجزر، الكوسة، المشروم، الفلفل الحلو) مع التقليب لمدة خمس دقائق. إضافة الفلفل الأسود والملح والتقليب مرة أخرى، ترك المكونات على النار لمدة ثلاث دقائق حتى تذبل وتنضج تمامًا. تحضير الصلصة من خلال خلط المكونات التالية (البيض، اللبن، الكريمة اللباني، جوزة الطيب، الملح، الفلفل الأسود) في الخلاط الكهربائي للحصول على سائل متجانس نسبيًا. وضع طبقة من الخضروات على التارت، ثم إضافة طبقة من الصلصة، ثم البقدونس المفروم، وباقي كمية الجبن. يدخل القالب فرن ساخن على 200 درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتحول لون الوجه إلى الذهبي اللذيذ، وبالهنا.

مقادير صلصة التارتطريقة عمل تارت الخضروات بالخطوات