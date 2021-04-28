طريقة حلى الزبادي بالكراميل بالخطوات

نقدم طريقة حلى الزبادي بالكراميل بالتفصيل، حيث ترغب ربة المنزل في تحضير أنواع مختلفة من الحلويات في شهر رمضان الكريم كنوع من التجديد، وتعد هذه الوصفة من أفضل وصفات الحلى التي يمكن تحضيرها على السفرة الرمضانية على الإطلاق، وفي المقال نقدم المقادير وطريقة التحضير.

طريقة حلى الزبادي بالكراميل في المنزل

حلى الزبادي المضاف إليه طبقة من الكراميل يعد من أشهى وصفات الحلويات التي يمكن تحضيرها في المناسبات والعزومات، تتميز بشكلها المختلف الجذاب، بالإضافة إلى سعراتها الحرارية المرتفعة التي تمنح الطاقة والنشاط إلا أنه لا يجب الإكثار منها تجنبًا لزيادة الوزن، وفيما يلي المقادير والطريقة:

كوب ونصف من البسكويت المطحون.

ربع ملعقة من الحبهان المطحون.

نصف كوب زبدة سايحة.

علبة ونصف من الزبادي.

2 كوب لبن بودرة.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ربع ملعقة من الفانيلا.

ملعقتين من جوز الهند الخشن.

كوب من السكر الأبيض.

ربع كوب من المياه الفاترة.

نصف كوب كريمة لباني مُعدة للحلويات.

فستق مجروش للتزيين.

نخلط البسكويت المطحون، الحبهان، الزبدة في وعاء عميق يدويًا حتى تمتزج المكونات تمامًا، ثم يتم وضعها في صينية دائرية متوسطة الحجم ذات قاعدة متحركة سهلة الفك. الضغط على المكونات جيدًا ثم وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة على الأقل. تحضير طبقة الزبادي من خلال مزج المكونات التالية في الخلاط الكهربائي جيدًا (اللبن البودرة، الزبادي، الفانيلا، جوز الهند، السكر) حتى يتكون سائل متجانس القوام. إخراج البسكويت من الثلاجة وسكب خلطة الزبادي واللبن فوقه وتوزيعه جيدًا بواسطة ملعقة كبيرة. وضع القالب في فرن ساخن لمدة خمس دقائق على 200 درجة مئوية حتى تتماسك طبقة الزبادي. بعد خروج الصينية من الفرن يتم وضعها في الثلاجة مرة أخرى لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات. البدء في تحضير صوص الكراميل من خلال وضع الماء والسكر في وعاء عميق على النار حتى الغليان لعدة دقائق دون تقليب حتى نحصل على لون الكراميل البني الفاتح. رفع المزيج من على النار وإضافة الكريمة، ثم وضعه على النار مجددًا مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات. رفع الخليط من على النار مرة أخرى، وإضافة الزبدة مع التقليب حتى تذوب تمامًا. ترك صوص الكراميل حتى يهدأ قليلاً، ثم سكبه على قالب البسكويت بالزبادي بعد خروجه من الثلاجة. تزيين الوجه بالفستق المجروش، ثم وضعه في الثلاجة لمدة نصف ساعة ويقدم بارد، وبالهنا.

مقادير الطبقة الأولىمكونات الطبقة الثانيةمكونات صوص الكراميلطريقة حلى الزبادي بالكراميل