تعلمي كيفية إعداد الحليب المكثف منزلياً بأقل التكاليف ونتيجة رائعة لإستخدامة للحلويات

الحليب المكثف يعتبر من أبرز وأهم المكونات المحورية التي بواسطتها يتم تحضير العديد من الأصناف الخاصة بالحلويات الغربية والعربية والمثير من المشروبات كذلك كالموز بالحليب المكثف، إذ أنه نوع من بين أنواع الحليب المركز الذي يخلو من المياه تو يكون على هيئة صلصة كثيفة سائلة تمتلك لون الحليب الذي يملك إلى الصفرة، كما أن طعمة رائع للغاية.

إن الحليب المكثف من الممكن أن يتم استعماله لكي يتم تزيين الكيك من هلال وضعه على الكيك أو وضع بودرة الكاكاو له وخلطه جيدًا، قم استعماله كصوص شكولاتة كذلك، إذ أنه يكون بديلًا للسكر في عديد من الوصفات، لهذا فيما يلي سنقدم لكم الطريقة المتعلقة بتحضير الحليب المكثف لكي تستفيدوا منه في العديد من الوصفات حتى لا تقوموا بشرائه من الأسواق، بالإضافة إلى. أن تحضيره بالبيت افضل من شراءه من الأسواق.

كوبان من الحليب المجفف، كامل الدسم.

كوب من الماء الساخن.

كوبان من السكر الناعم.

½ ملعقة صغيرة فانيلا، أو زبدة.