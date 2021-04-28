تحضير جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة بأسهل طريقة

جلاش ملفوف محشي ، من أبرز الحلويات الرائعة التي يتساءل الكثير عن الطريقة التي يتم من خلالها تحضيرها، والآن لا داعي للسؤال مرة أخرى، فقد جئنا لكي بالطريقة الصحيحة بهذا المقال، وما عليكِ سوى متابعة القراءة للنهاية حتى تتعرفين على طريقة إعداد جلاش ملفوف المحشي بكل سهولة.

جلاش ملفوف محشي ، يُحبه العديد كبارًا وصغارً، لجمال مذاقه وروعة كعمه، وفيما يلي جميع الخطوات والمكونات الخاصة بتحضير هذا الطبق الرائع، الذي يتساءل على طريقة تحضيره الكثير من الأمهات والفتيات.

حليب “½ كوب”

جوز هند “عدد ملعقتان كبيرتان”

فول سوداني محروس “عدد ملعقتان كبيرتان”

سمن “ملعقة واحدة كبيرة”

زبيب “ملعقتان كبيرتان”

سميد.