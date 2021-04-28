تحضير جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة بأسهل طريقة

جلاش ملفوف محشي ، من أبرز الحلويات الرائعة التي يتساءل الكثير عن الطريقة التي يتم من خلالها تحضيرها، والآن لا داعي للسؤال مرة أخرى، فقد جئنا لكي بالطريقة الصحيحة بهذا المقال، وما عليكِ سوى متابعة القراءة للنهاية حتى تتعرفين على طريقة إعداد جلاش ملفوف المحشي بكل سهولة.جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة
جلاش ملفوف محشي ، يُحبه العديد كبارًا وصغارً، لجمال مذاقه وروعة كعمه، وفيما يلي جميع الخطوات والمكونات الخاصة بتحضير هذا الطبق الرائع، الذي يتساءل على طريقة تحضيره الكثير من الأمهات والفتيات.مكونات عمل جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة
- حليب “½ كوب”
- جوز هند “عدد ملعقتان كبيرتان”
- فول سوداني محروس “عدد ملعقتان كبيرتان”
- سمن “ملعقة واحدة كبيرة”
- زبيب “ملعقتان كبيرتان”
- سميد.
- أولًا قومي بوضع السمن بإناءً على النار إلى أن تبدأ بالذوبان، ومن ثم ضعي بها السميد.
- قلبيه جيدًا إلى أن يتحمص جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة جوز الهند له.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبيب والفول السوداني، مع التحريك جيدًا.
- أضيفي للخليط الحليب، وقومي بالتقليل للمرة الثانية إلى أن يزداد سمكه.
- قومي بإضافة الشربات “القليل منه”، مع التحريك جيدًا إلى أن يثقل.
- قومي برفعه من النار، واتركيه إلى أن يهدأ.
- قومي بدهن الصينية بواسطة السمن، مع تسخين الفرن حتى 180°.
- ضعي ورقة جلاش بالصينية، بعد قيامك بدهنها بالسمن.
- قومي بتكرار العملية إلى نفاذ ½ كمية الجلاش.
- قومي بوضع الحشوة على الجلاش، مع مراعاة توزيعها بالصينية بأكملها.
- قومي بتطبيق الأطراف الخارجية الخاصة بالجلاش أعلى الحشوة، مع وضع ورقة جلاش ودهنها بالسمن.
- قومي بتكرار العملية إلى أن تنتهي من الكمية، ولابد أن تقومي بإدخال الأطراف بالصينية.
- قطعيها على صورة مربعات، مع دهن الوجه بواسطة السمن.
- قومي بإدخالها الفرن حتى تلت ساعة، وإلى أن تبدأ بالاحمرار.
- أخرجيها من الفرن، وقومي بسكب الشربات بارد عليها.
- ضعيها بطبق التقديم، وهكذا تكونين قد أعددتِ جلاش ملفوف محشي بكل سهولة.
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جلاش ملفوف محشي ، من أبرز الحلويات الرائعة التي يتساءل الكثير عن الطريقة التي يتم من خلالها تحضيرها، والآن لا داعي للسؤال مرة أخرى، فقد جئنا لكي بالطريقة الصحيحة بهذا المقال، وما عليكِ سوى متابعة القراءة للنهاية حتى تتعرفين على طريقة إعداد جلاش ملفوف المحشي بكل سهولة.جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة
جلاش ملفوف محشي ، يُحبه العديد كبارًا وصغارً، لجمال مذاقه وروعة كعمه، وفيما يلي جميع الخطوات والمكونات الخاصة بتحضير هذا الطبق الرائع، الذي يتساءل على طريقة تحضيره الكثير من الأمهات والفتيات.مكونات عمل جلاش ملفوف محشي بسميد البسبوسة
- حليب “½ كوب”
- جوز هند “عدد ملعقتان كبيرتان”
- فول سوداني محروس “عدد ملعقتان كبيرتان”
- سمن “ملعقة واحدة كبيرة”
- زبيب “ملعقتان كبيرتان”
- سميد.
- أولًا قومي بوضع السمن بإناءً على النار إلى أن تبدأ بالذوبان، ومن ثم ضعي بها السميد.
- قلبيه جيدًا إلى أن يتحمص جيدًا، ومن ثم قومي بإضافة جوز الهند له.
- بعد ذلك قومي بإضافة الزبيب والفول السوداني، مع التحريك جيدًا.
- أضيفي للخليط الحليب، وقومي بالتقليل للمرة الثانية إلى أن يزداد سمكه.
- قومي بإضافة الشربات “القليل منه”، مع التحريك جيدًا إلى أن يثقل.
- قومي برفعه من النار، واتركيه إلى أن يهدأ.
- قومي بدهن الصينية بواسطة السمن، مع تسخين الفرن حتى 180°.
- ضعي ورقة جلاش بالصينية، بعد قيامك بدهنها بالسمن.
- قومي بتكرار العملية إلى نفاذ ½ كمية الجلاش.
- قومي بوضع الحشوة على الجلاش، مع مراعاة توزيعها بالصينية بأكملها.
- قومي بتطبيق الأطراف الخارجية الخاصة بالجلاش أعلى الحشوة، مع وضع ورقة جلاش ودهنها بالسمن.
- قومي بتكرار العملية إلى أن تنتهي من الكمية، ولابد أن تقومي بإدخال الأطراف بالصينية.
- قطعيها على صورة مربعات، مع دهن الوجه بواسطة السمن.
- قومي بإدخالها الفرن حتى تلت ساعة، وإلى أن تبدأ بالاحمرار.
- أخرجيها من الفرن، وقومي بسكب الشربات بارد عليها.
- ضعيها بطبق التقديم، وهكذا تكونين قد أعددتِ جلاش ملفوف محشي بكل سهولة.
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