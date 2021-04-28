كبسة لحم الجمل أو كبسة لحم الحاشي علي الطريقة الخليجية الأصلية

كبسة لحم الجمل من الأطباق الرئسية في المطبخ الخليجي بصفة عامة، حيث يشتهر المطبخ الخليجي بالكثير من الأطباق الشهية التي يحبها الكثير ويعتبرها أطباق مفضلة لدية ومن هذه الوجبات الكبسة والتي تختلف مسمياتها مع اختلاف نوع اللحم المقدم فمنهم من يحب الكبسة بالحم البقري ومنهم من يحيها بالدجاج ومنها باللحم الضاني(لحم الخرفان والماعز) ومنهم من يحبها بطريقة اليوم وهي كبسة لم الجمل، حيث يعتبر لحم الحاشي أو لحم الإبل التي تشتهر بيه المملكة العربية السعودية من أنواع اللحوم الحيوانية ذات الفوائد الغذائية الفريدة من نوعها والتي لأتوحد في لحم حيوان اخر، حيث تحتوي على نسب قليلة من الدهن، مقارنةً بأنواع اللحوم الأخرى، لأن الجمل يخزن الدهن في السنام، وليس في عضلات الجسم، كما في الحيوانات الأخرى، كما أنها تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، التي تقي الجسم من الإصابة بالسرطان، وتساعد الجسم في مكافحة الالتهابات والأمراض المتعددة.

كبسة لحم الحاشي

وتحتوي لحوم الحاشي على الكثير من الفوائد الغذائية التي يحتاج إليها جسم الإنسان منها الحمض الدهني لينولييك وهو حمض دهني غير مشبع، بحيث يتفاعل مع باقي الحموض الدهنية في الجسم، حيث يعمل هذا الحمض أيضا علي منع نمو الشوارد الحرة في الخلايا كما يقي من التعب والإرهاق، ويقي من التعب الدماغي ويقوي الأعصاب، وفي السطور التالية سوف نرصد لكم مقادير ومكونات كبسة لحم الجمل من المطبخ السعودي وأيضا طريقة التحضير والتي تختلف من مكان إلى اخر.

مكونات كبسة لحم الجمل علي الطريقة الخليجية

ملحوظة بسيطة في البداية( لابد من معرفة أن الكميات التي سوف نذكرها الآن تختلف باختلاف عدد الأفراد الذين سوف يتناولون الوجبة).

4 أكواب (1000 مل) ماء ساخن جدا.

¾ كيلو (750 جم) لحم جملي مقطع مكعبات.

2 كوب (400 جم) أرز بسمتي مغسول جيدًا.

¼ كوب (50 جم) نعناع طازج مقطع.

¼ كوب (50 جم) كزبرة طازجة مقطعة.

¼ كوب (50 جم) زبيب.

¼ كوب (50 جم) صنوبر.

¼ كوب (50 جم) كاجو.

¼ كوب (60 مل) زيت.

3 ثمرات بصل متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

2 ثمرة طماطم كبيرة مقشرة، ومفرومة ناعمًا.

ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشورة.

2 ثمرة فلفل أخضر حار مهروس.

ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

½ 1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

½ 1 ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مهروس.

ملعقة صغيرة (5 جم) كركم.

ملعقة صغيرة (5 جم) جرام ماسالا.

2 ورقة لورا.

2 عود قرفة.

3 حبات حبهان.

ثمرة ليمون أسود.

ملح وفلفل أسود.

يقلى البصل بالزيت حتى يتم تغير لونه، ثم يضاف الثوم المهروس وبهارات الكبسة والقرفة واللومي إلى القدر وتقلب المكونات حتى تظهر رائحة البهارات. تضاف قطع لحم الجمل إلى القدر وتقلى لمدة 5 دقائق مع البهارات والبصل ويتغير لونها إلى البني، من بعدها تضاف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم وتقلب المكونات لتختلط جميعًا. يضاف الماء إلى اللحم ويترك على النار لمدة ساعة على الأقل، ويفضل استخدام قدر الضغط لضمان استواء لحم الجمل جيدًا بوقت أقصر، حيث يحتاج لحم الجمل وقتًا طويلاً بالطهي مقارنة باللحوم الحمراء الأخرى. في هذه الأثناء ينقع الأرز البسمتي بالماء لمدة نصف ساعة على الأقل، ويغسل ويصفى. يتم التأكد من استواء لحم الجمل بواسطة غرز شوكة فيه، وإن لم يستوي بعد يترك لمدة ربع أو نصف ساعة أخرى على النار مع إضافة الماء، ثم يضاف الأرز إلى مرقة لحم الجمل، وتقلب المكونات جميعًا ويغطى القدر ويترك على نار هادئة لمدة 30 دقيقة حتى يستوي الأرز. يقدم كبسة لحم الجمل أو كبسة لحم الحاشي في صينية التقديم، ويزين بأوراق الكزبرة أو المكسرات المحمصة أو شرائح الليمون، ويؤكل مع الصلصة الحمراء أو اللبن الزبادي.

طريقة تحضير كبسة لحم الحاشي