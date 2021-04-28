سر نجاح كريم كراميل وبدون زفارة بيض نهائيا والنتجة مضمونة وطعمة روعة

كريم كراميل وبدون زفارة بيض، يصنف الكريم كراميل من ضمن مجموعة الحلويات، فهو يتميز بمذاقه الرائع فكافة الأشخاص تقبل عليه خاصة الأطفال، ذلك بالإضافة إلى كونه يتم وفق خطوات بسيطة وسريعة، لذلك سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بشكل سريع.

كريم كراميل وبدون زفارة بيض نهائيا والنتجة مضمونة

يتم تحضير الكريم كراميل في المنزل بخطوات بسيطة جدًا وهي:

كوب صغير من السكر الأبيض.

عدد 6 بيضات متوسطة الحجم.

كوبان كبيران من الحليب السائل.

عدد اثنين ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه بسيطة من ملح الطعام.

مكونات عمل كريم كراميل

ابدئي في تجهيز الكراميل وهو يتم بخلط ملعقتين من السكر مع ملعقتين من الماء، ثم نضعهم داخل مقلاة وارفعيه على النار هادئة واستمري في التقليب إلى أن يصبح لون السائل اسود.

في إناء آخر أضيفي الفانيليا إلى الحليب و قلبيهم بشكل جيد حتى تعملي على تدفئتهم.

اتركي الخليط حتى يبرد ثم ضعي عليه البيض والسكر واستمري في الخفق حتى يذوب السكر وتحصلي على قوام متجانس و متماسك.

أحضري مصفاة ضيقة واعملي على تصفية الخليط وذلك للتخلص من أي رغوة.

صبي الخليط داخل القوالب وضعيها على صينية ثم ادخلي الفرن لمدة لا تقل عن ساعة حتى تمام النضج.

اخرجي القوالب بعد تمام استوائها واتركيها حتى تبرد قليلاً.

احضري الكراميل وضيفي القليل منه على الوجه ثم ادخليه إلى الثلاجة حتى يتماسك بشكل تام.

بعد التأكد من أن الكريم كراميل أصبح جاهز اعملي على قلب قوالب الكريم كراميل على طبق التقديم ثم زينيها بالمربى الفراولة أو العسل و قطعي الفواكه وضعيها على الأطراف.

ثم ضعيه في الثلاجة وقدميه في اليوم التالي.

طريقة تحضير كريم كراميل

يمكن الآن وبعد التعرف على طريقة تحضير الكريم كراميل في المنزل تجربته والاستمتاع بطعمه الرائع وسط العائلة والأصدقاء.