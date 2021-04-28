أهلا وسهلا بكم زوار موقع ثقفني الكرام في موضوع جديد عن حلوي غربية تأسر قلوب الملايين من محبي الحلويات الخفيفة ، ونقدم لحضراتكم طريقة تحضير الكريم كراميل كما لم تعرفوها من قبل ، ولمن لا يعرف الطريقة الصحيحة لإعداد الكريم كراميل متابعة مقالنا ، وفي البداية نتعرف علي العناصر الغذائية التي يحتويها الكريم كراميل وهي البيض كمكون رئيسي بأكبر حصة من الخلطة مع الفانيليا والحليب والسكر بالطبع والماء وإضافات تزيين اخترنا لكم منها الأناناس اللذيذ ، والكريم كراميل يمكن تقديمه للكبار والصغار كطبق ضيافة خفيف أو كسناك بين وجبتي الإفطار والغداء أو الغداء والعشاء ويمكن أن يعتمد كتحلية ما بعد الوجبة لخفته علي المعدة حيث يقدم بعد وجبة قوية من كبسة التونا الشهية. مقادير طريقة تحضير الكريم كراميل مقادير طريقة تحضير الكريم كراميل كما تعرفنا سابقاً علي مقادير تحضير الكنافة بالقشطة اللذية ، نتعرف معاً علي مقادير الكريم كراميل كالآتي : عدد سبعة حبات بيض.

مقدار ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

عدد ثلاث ملاعق صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوبان ونصف كبير من الحليب السائل.

مقدار كوب ونصف صغير من السكر.

مقدار ثلاث أكواب من الماء.

مقدار نصف حبة من الأناناس للتزيين. ويمكنكم تناول الكريم كراميل بعد وجبة غداء من البطاطس المحشية. طريقة الإعداد طريقة الإعداد كما قدمنا لكم سابقاً طريقة إعداد الكنافة بالتوست ، نتعرف معاً علي خطوات إعداد وتحضير الكريم كراميل كالآتي : نقوم بخفق البيض في الخلاط الكهربي.

نضيف الخل والفانيليا للبيض ونستمر في الخفق.

نضيف الحليب بالتدريج مع السكر مقدار كوب واحد ونستمر في الخفق جيداً.

نضيف الماء للخليط السابق ونستمر في الخفق لمدة دقيقتين.

نقوم بتصفية المزيج بمصفاة في وعاء مناسب.

في مقلاة علي النار نقوم بتسخين نصف كوب من السكر حتي ينصهر ويأخذ لون الكراميل.

نضع الكراميل في صينية فرن ونوزعه في كل أرجاء الأرضية.

نتركها خمس دقائق لتجف ثم نوزع المخفوق فوقها.

نغلف الصينية بالفويل الألومنيوم ونضعها فوق صينية أصغر بها ماء في فرن علي درجة حرارة 180 لمدة ساعة.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد ثم نضعها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات.

يتم قلب الصينية في طبق تقديم وتزيين السطح بالأناناس وتقدم باردة. من الممكن تقديم الكريم كراميل بجوار طبق تحلية آخر من البسبوسة بالزيت بدون البيض. الوسوم

أهلا وسهلا بكم زوار موقع ثقفني الكرام في موضوع جديد عن حلوي غربية تأسر قلوب الملايين من محبي الحلويات الخفيفة ، ونقدم لحضراتكم طريقة تحضير الكريم كراميل كما لم تعرفوها من قبل ، ولمن لا يعرف الطريقة الصحيحة لإعداد الكريم كراميل متابعة مقالنا ، وفي البداية نتعرف علي العناصر الغذائية التي يحتويها الكريم كراميل وهي البيض كمكون رئيسي بأكبر حصة من الخلطة مع الفانيليا والحليب والسكر بالطبع والماء وإضافات تزيين اخترنا لكم منها الأناناس اللذيذ ، والكريم كراميل يمكن تقديمه للكبار والصغار كطبق ضيافة خفيف أو كسناك بين وجبتي الإفطار والغداء أو الغداء والعشاء ويمكن أن يعتمد كتحلية ما بعد الوجبة لخفته علي المعدة حيث يقدم بعد وجبة قوية من كبسة التونا الشهية. مقادير طريقة تحضير الكريم كراميل مقادير طريقة تحضير الكريم كراميل كما تعرفنا سابقاً علي مقادير تحضير الكنافة بالقشطة اللذية ، نتعرف معاً علي مقادير الكريم كراميل كالآتي : عدد سبعة حبات بيض.

مقدار ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

عدد ثلاث ملاعق صغيرة من الفانيليا.

مقدار كوبان ونصف كبير من الحليب السائل.

مقدار كوب ونصف صغير من السكر.

مقدار ثلاث أكواب من الماء.

مقدار نصف حبة من الأناناس للتزيين. ويمكنكم تناول الكريم كراميل بعد وجبة غداء من البطاطس المحشية. طريقة الإعداد طريقة الإعداد كما قدمنا لكم سابقاً طريقة إعداد الكنافة بالتوست ، نتعرف معاً علي خطوات إعداد وتحضير الكريم كراميل كالآتي : نقوم بخفق البيض في الخلاط الكهربي.

نضيف الخل والفانيليا للبيض ونستمر في الخفق.

نضيف الحليب بالتدريج مع السكر مقدار كوب واحد ونستمر في الخفق جيداً.

نضيف الماء للخليط السابق ونستمر في الخفق لمدة دقيقتين.

نقوم بتصفية المزيج بمصفاة في وعاء مناسب.

في مقلاة علي النار نقوم بتسخين نصف كوب من السكر حتي ينصهر ويأخذ لون الكراميل.

نضع الكراميل في صينية فرن ونوزعه في كل أرجاء الأرضية.

نتركها خمس دقائق لتجف ثم نوزع المخفوق فوقها.

نغلف الصينية بالفويل الألومنيوم ونضعها فوق صينية أصغر بها ماء في فرن علي درجة حرارة 180 لمدة ساعة.

نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها لتبرد ثم نضعها في الثلاجة لمدة أربعة ساعات.

يتم قلب الصينية في طبق تقديم وتزيين السطح بالأناناس وتقدم باردة. من الممكن تقديم الكريم كراميل بجوار طبق تحلية آخر من البسبوسة بالزيت بدون البيض.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الكريم كراميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.