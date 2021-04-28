حضري عجينة القطايف وأعرفي سر نجاحها وحشوات مبتكره في البيت

كثير منا يعشق القطايف وخاصةً في رمضان بعد الإفطار، فهي من روحانيات الإفطار، لذا يمكنك عمل القطايف كحلوى أو يمكن حشوها بالجبنة والزيتون ويعد هذا النوع من الأنواع الحادقة، ومن المعروف عنها أنها لا تعطي سعرات حرارية، ولكن يجب تجنب كثرة تناولها كحلوى.

القطايف

تعد القطايف من أكثر الحلويات كما تعطي طعم لذيذ ورائع ومذاق مختلف، وكلنا اختلاف نوع الحشو اختلاف نوع الطعم والمذاق، ونتعرف سويًا على طريقة عمل القطايف وكيفية حشوها.

طريقة عمل القطايف

سنقوم بعرض طريقة عمل العجينة في المقام الأول، كما يوجد طريقتين لعمل عجينة القطايف وهما:

الطريقة الأولى لتحضير عجينة القطايف

مكونات عجينة القطايف

ملعقتين سكر حسب الرغبة

½ كوب سميد خشن.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة ماء ورد.

ملعقتين صغيرتين نشأ.

كوبان من الدقيق الأبيض الفاخر.

ثلاثة أكواب ماء

نبدأ بوضع الدقيق في بولة عميقة، ثم بعد ذلك نضيف البيكنج بودر، ورشة الملح والسيد والسكر والنشا، ونقوم بخلطهم بشكل جيد.

في منتصف الخليط نقوم بعمل حفرة بسيطة ونقوم بوضع الماء ونبدأ بالتقليب، ثم نضيف ماء الورد في المرة الثانية من إضافة الماء مع استمرار التقليب.

لابد من تجانس كافة الخليط حتى يعطي عجينة لينة وطرية، ثم غطيها بكيس نايلون وفوقه قطعة قماش حتى تدفئ، وحتى لا يتسرب الهواء الداخل للخمر، واتركيها لمدة ساعة أو ساعتين تخمر.

نزع الغطاء عن العجينة بعد التأكد من أن العجينة بدأ تخمر، وطهر عليها علامات الخمر وظهور الفقاقيع.

نبدأ بتحضير صاحة مفروده علينا. متوسطة ونبدأ بصب العجين على شكل دائري، ونتركها 4 دقائق أو حتى تظهر ثقوب من الجهة الأخرى العجينة.

على جانب أخر نضع فوطة، يتم وضع عجينة القطايف الساخنة عليها لكي تبرد.

يتم تجهيز الحشو، ونقوم بحشو القطائف واغلاقها، وفي مقلاة عميقة نضع مقدار من الزيت وقومي بتحمير القطايف حتى تحصلي على لون ذهبي.

طريقة التحضير القطايف