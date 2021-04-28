حضري على الفطار ألذ طريقة عمل كفتة الفراخ بتتبيلة وطعم أول مرة تدوقيه

تعتبر الكفتة من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين لمذاقها الرائع والتي يمكن إعدادها بعدة طرق وأنواع مختلفة من اللحوم، سنتعرف اليوم على عمل كفتة الفراخ وبالرغم من أنها ليست بشهرة كفتة اللحمة إلا إنها تتمتع بطعم رائع وجديد، وهي مناسبة للذين يتبعون نظام غذائي، ويمكن أن تقدم مع السلطة.

طريقة عمل كفتة الفراخ

إليكي بعض المكونات التي تحتاجي إليها في تحضير صوابع كفتة الفراخ.

المكونات:

فيليه دجاج 4 شرائح مقطعة.

1 بصلة متوسطة الحجم ومقطعة قطع متوسطة.

3 فصوص ثوم أو معلقة صغيرة ثوم مفروم.

ربع حزمة بقدونس مفرومة ناعمة.

1 ملعقة كزبرة ناعمة صغيرة.

1 ملعقة شطة ناعمة صغيرة الحجم .

ملح ملعقة صغيرة

فلفل أسود مطحون ناعم ملعقة صغيرة الحجم.

½ كوب بقسماط المطحون ناعم .

نصف ملعقة صغيرة زعتر مطحون.

ملعقة زنجبيل مطحون صغيرة.

ملعقة بابريكا ناعمة صغيرة.

احضري المفرمة أو كبة، ثم ضعي الفراخ بها، والبصل، والثوم، ثم قومي بفرمها فرماً ناعم حتى تتجانس وتختلط جيدا.

ضعي على خليط الفراخ الكزبرة، والفلفل الأسود، والبقدونس، والملح، والشطة، والبقسماط، والزعتر،والزنجبيل، والبابريكا،ثم افرميها، وقلبيها جيدا حتى تتجانس، وتصبح متماسكة وسهلة التشكيل.

خذي جزء من خليط الكفتة، وابدئي في تشكيلها، وفردها جيداً على أسياخ خشبية للشوي، وكرري هذه العملية حتى تنتهي كمية خليط الكفتة كلها ويمكنكِ استخدام عودين مثلا حتى تكون أكثر تماسكاً وأسهل عند الشوي.

ضعي الشواية على النار، وادهنيها بالقليل من الزيت، واتركيها تسخن قليلاً ثم ضعي الكفتة حتى تأخذ لونا بنياً، واقلبيها، وهكذا حتى تنضج، وتأخذ لوناً بنياً محمر.

ضعي أرغفة الخبز في أطباق التقديم ،وقومي بوضع الكفتة فوقها، وزينيها بشرائح البصل أو البصل الأخضر، والليمون، وبعض البقدونس، والكزبرة الخضراء المقطعة صغيرة، والقليل من السماق، وقدميه ساخنة.

طريقة التحضير