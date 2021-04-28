أسرار تحضير بلح الشام بطعم مذهل أحلى من المحلات بخطوات بسيطة

بلح الشام هو من الحلويات الشرقية التي يُفضلها العديد، ومن الممكن أن يتم تحضيره من المنزل، ويكون مفيدًا وصحيًا أكثر من الذي يتم إتاحته لمتاجر الحلويات، كما أن له عدة طرق متنوعة، والتي سوف نتعرف على واحدة من هذه الطرق فيما يلي، حتى تتمكن كل أم وكل سيدة من تحضيرها بكل يسر.

بإمكانك الآن أن تُعدي بلح الشام من بيتك بألذ وأشهر طعم كالذي يتم تقديمه من خلال المحلات الجاهزة، وبأبسط طريقة، إضافًة إلى ذلك أنه من الممكن أن يُقدم في المناسبات، إذ أنه من بين جميع الوصفات التي يُفضلها الأناس جميعًا.

كوب دقيق.

ربع فنجان زيت.

كوب ماء.

رشة ملح.

بيض “٣ حبات”

رشة فانيليا.

ملعقة نشا صغيرة.

سكر “كوبان”

رشة فانيليا.

ماء “كوبان”

عصير نصف ليمونة.