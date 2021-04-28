أسرار تحضير بلح الشام بطعم مذهل أحلى من المحلات بخطوات بسيطة

بلح الشام هو من الحلويات الشرقية التي يُفضلها العديد، ومن الممكن أن يتم تحضيره من المنزل، ويكون مفيدًا وصحيًا أكثر من الذي يتم إتاحته لمتاجر الحلويات، كما أن له عدة طرق متنوعة، والتي سوف نتعرف على واحدة من هذه الطرق فيما يلي، حتى تتمكن كل أم وكل سيدة من تحضيرها بكل يسر.بلح الشام
بإمكانك الآن أن تُعدي بلح الشام من بيتك بألذ وأشهر طعم كالذي يتم تقديمه من خلال المحلات الجاهزة، وبأبسط طريقة، إضافًة إلى ذلك أنه من الممكن أن يُقدم في المناسبات، إذ أنه من بين جميع الوصفات التي يُفضلها الأناس جميعًا.مكونات بلح الشام
- كوب دقيق.
- ربع فنجان زيت.
- كوب ماء.
- رشة ملح.
- بيض “٣ حبات”
- رشة فانيليا.
- ملعقة نشا صغيرة.
- سكر “كوبان”
- رشة فانيليا.
- ماء “كوبان”
- عصير نصف ليمونة.
- بقدرٍ على النار، عليكِ أن تضعي الزيت والماء حتى يقوموا بالغليان.
- خلال غليانهم أضيفي النشا والدقيق والفانيليا مع بعضهم البعض إلى الزيت والماء وحركيهم لكي يصيروا عجين متماسك.
- قومي بإبعاد العجين من النار وخلطهم جيدًا، ومن المفضل أن تقومي باستعمال العجان مع تركها إلى أن تبرد.
- بعد ذلك اسكبي البيض بالتدريج، وعقب إضافتك لكل بيضة منهم عليكِ أن تقومي بالمزج جيدًا.
- قومي بإضافة العجين بقمع الحلويات لكي تقومي بتشكيل بلح الشام ومن ثم وضعه بزيت ساخن.
- ترقبي إلى أن يتم تحوله للون الذهبي وبعدها اغمريه بالشربات البارد.
- ومن ثم تصفيته مع وضعه بطبق التقديم.
- أما فيما يتعلق بطريقة التحضير الخاصة بالشربات، فينبغي عليكِ أن تسير على الخطوات التالية:
- قومي بإحضار قدر مع وضع الماء والسكر به، وترقبي إلى أن يتم الغليان.
- اسكبي عليهم الفانيليا “القليل” وعصير الليمون، مع ترك الخليط حتى مرور ١٢٠ ثانية على نار وسط وبعد ذلك أبعديه عن النار.
- في النهاية اتركي الشربات حتى يبرد، وبعدها ضعي بلح الشام فيه.
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بلح الشام هو من الحلويات الشرقية التي يُفضلها العديد، ومن الممكن أن يتم تحضيره من المنزل، ويكون مفيدًا وصحيًا أكثر من الذي يتم إتاحته لمتاجر الحلويات، كما أن له عدة طرق متنوعة، والتي سوف نتعرف على واحدة من هذه الطرق فيما يلي، حتى تتمكن كل أم وكل سيدة من تحضيرها بكل يسر.بلح الشام
بإمكانك الآن أن تُعدي بلح الشام من بيتك بألذ وأشهر طعم كالذي يتم تقديمه من خلال المحلات الجاهزة، وبأبسط طريقة، إضافًة إلى ذلك أنه من الممكن أن يُقدم في المناسبات، إذ أنه من بين جميع الوصفات التي يُفضلها الأناس جميعًا.مكونات بلح الشام
- كوب دقيق.
- ربع فنجان زيت.
- كوب ماء.
- رشة ملح.
- بيض “٣ حبات”
- رشة فانيليا.
- ملعقة نشا صغيرة.
- سكر “كوبان”
- رشة فانيليا.
- ماء “كوبان”
- عصير نصف ليمونة.
- بقدرٍ على النار، عليكِ أن تضعي الزيت والماء حتى يقوموا بالغليان.
- خلال غليانهم أضيفي النشا والدقيق والفانيليا مع بعضهم البعض إلى الزيت والماء وحركيهم لكي يصيروا عجين متماسك.
- قومي بإبعاد العجين من النار وخلطهم جيدًا، ومن المفضل أن تقومي باستعمال العجان مع تركها إلى أن تبرد.
- بعد ذلك اسكبي البيض بالتدريج، وعقب إضافتك لكل بيضة منهم عليكِ أن تقومي بالمزج جيدًا.
- قومي بإضافة العجين بقمع الحلويات لكي تقومي بتشكيل بلح الشام ومن ثم وضعه بزيت ساخن.
- ترقبي إلى أن يتم تحوله للون الذهبي وبعدها اغمريه بالشربات البارد.
- ومن ثم تصفيته مع وضعه بطبق التقديم.
- أما فيما يتعلق بطريقة التحضير الخاصة بالشربات، فينبغي عليكِ أن تسير على الخطوات التالية:
- قومي بإحضار قدر مع وضع الماء والسكر به، وترقبي إلى أن يتم الغليان.
- اسكبي عليهم الفانيليا “القليل” وعصير الليمون، مع ترك الخليط حتى مرور ١٢٠ ثانية على نار وسط وبعد ذلك أبعديه عن النار.
- في النهاية اتركي الشربات حتى يبرد، وبعدها ضعي بلح الشام فيه.
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