سر سحري في طريقة تحضير سلطة الطحينة المنزلية تعرفي عليه مثل محلات الحاتي

تعد سلطة الطحينة من مكملات الوجبات الغذائية، فهي مكمل أساسي في جد بعض الوجبات الغذائية لا تكمل بدون وجود سلطة الطحينة بجانب الطعام، مثل المشويات والكباب والحواوشي وما يشبه هذه الوجبات، فهذا المكمل يعطي مذاق معين ولذيذ للطعام، لذا لابد من معرفة كيفية تحضيرها وما هي أهم وفاتها كي تحصلي على نتيجة رائعة بمذاق رائع ولذيذ.

سلطة الطحينة

تحتوي الطحينة على بعض الفوائد الغذائية للجسم، فهي تساعد على إعطاء مذاق وطعم لذيذ للطعام لذا لابد من وجود سلطة الطحينة بجانب بعض الوجبات، ولكن لابد أن ندرك ماهية سلطة الطحينة

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من بعض المكونات البسيطة، كما يمكن تحضيرها في أقل من 5 دقائق فقط، وأبسط المكونات.

مكونات سلطة الطحينة

كوب طحينة.

4 ملاعق من عصير الليمون.

رشة ملح.

نصف كوب ماء.

ربع ملعقة فلفل أسود.

ربع ملعقة كمون.

ربع ملعقة شطة.

ملعقة صغيرة خل

يتم وضع الطحينة في وعاء عميق وعيه كل التوابل والماء ونستمر بالتقليب ثم نضيف عصير الليمون ونقلب مرة أخرى، ثم أضيف الخل ونستمر بالخفق حتى نحصل على سلطة الطحينة الرائعة.

طريقة التحضير سلطة الطحينة

كما يمكن عمل سلطة الفول مع الطحينة وتتكون من جميع مكونات السلطة ثم نضيف إليها هذه السلطة بعد احضرها.

تتكون سلطة الفول بالطحينة من

خس مفروم

قطع طماطم

بقدونس مفروم.

فول مدمس

جرجير مفروم

نضع كل من الفول في طبق عميق، ثم نضيف اليه بقية المكونات الطماطم والخضروات ونقلبهم جيدًا.

نضيف إليهم سلطة الطحينة على الوجه مع بعض قطرات الزيت.

يكمن تناول هذه الوجبة بالإضافة إلى الخبز المحمص، وشرائح الخيار.

تتكون من نفس المكونات السابقة لسلطة الطحينة، ولكن بالإضافة إلى الزبادي وزيت الزيتون وفص ثوم مفروم، وتقليب هم جميعًا.

توضع سلطة الطحينة بجانب كثير من الأطعمة، كما يمكن وضعها بجانب الباذنجان المقلي.

سلطة الطحينة بالزبادي