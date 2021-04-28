طريقة عمل التمرية بالدقيق بكل تكاتها

مع حلول شهر رمضان تتنوع الوصفات والأكلات خاصة الحلويات منها والتي تكون لذيذة وتمد الجسم بالطاقة وتعد التمرية بالدقيق من أشهى المعجنات الحلوة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها سواء كوجبة خفيفة أو كحلويات، تابعي معنا في هذا المقال سنعلمك طريقة تحضير تلك المعجنات بالتفصيل من الألف إلى الياء. التمرية بالدقيق المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

ربع كوب من الماء.

رشة من ملح الطعام الناعم.

كوبان من الزيت النباتي أو زيت الذرة. التمرية بالدقيق المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: نصف كوب من دقيق السميد

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر. خطوات تحضير التمرية بالدقيق: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح إلى الدقيق وقلبي. أضيفي الماء إلى الدقيق بالتدريج مع التقليب. اخلطي المكونات واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ناعمة. قومي بتقسيم تلك العجينة غلى أجزاء متوسطة في الحجم ومتساوية. شكلي كل جزء على شكل كرة ثم ضعي الكرات في وعاء وغطيها. اتركي العجينة ترتاح لخمس ساعات كاملة. قوي بتحضير الحشو عن طريق خلط السكر مع السميد معاً في وعاء. ضعي الوعاء على نار متوسطة وأضيفي الماء إليه وماء الورد. قلبي الخليط حتى يتكاثف وينضج. ضعي الخليط في صينية واتركيه يبرد ثم أدخليه المبرد ليتماسك وبعدها قطعيه مكعبات. أحضري العجين وافردي كرة من العجين على سطح به دقيق. ضعي مكعب من الحشو في العجينة وأحكمي إغلاقها. يتم قلي امكعبات العجين في طاسة على النار حتى تحمر من كل الجهات. قومي بتصفية التمرية من الزيت الزائد وزينيها بالسكر البودر. تقدم التمرية ساخنة أو باردة ويمكن إضافة أي صوص إليها. خطوات تحضير التمرية بالدقيق: الوسوم

مع حلول شهر رمضان تتنوع الوصفات والأكلات خاصة الحلويات منها والتي تكون لذيذة وتمد الجسم بالطاقة وتعد التمرية بالدقيق من أشهى المعجنات الحلوة التي يمكنك تحضيرها وتقديمها سواء كوجبة خفيفة أو كحلويات، تابعي معنا في هذا المقال سنعلمك طريقة تحضير تلك المعجنات بالتفصيل من الألف إلى الياء. التمرية بالدقيق المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

ربع كوب من الماء.

رشة من ملح الطعام الناعم.

كوبان من الزيت النباتي أو زيت الذرة. التمرية بالدقيق المقادير اللازمة لتحضير الوصفة: مقادير الحشو: نصف كوب من دقيق السميد

نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء

ملعقة كبيرة من ماء الورد المناسب للحلويات.

ملعقتان كبيرتان من السكر البودر. خطوات تحضير التمرية بالدقيق: قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات. أضيفي الملح إلى الدقيق وقلبي. أضيفي الماء إلى الدقيق بالتدريج مع التقليب. اخلطي المكونات واعجني حتى تحصلي على عجينة طرية ناعمة. قومي بتقسيم تلك العجينة غلى أجزاء متوسطة في الحجم ومتساوية. شكلي كل جزء على شكل كرة ثم ضعي الكرات في وعاء وغطيها. اتركي العجينة ترتاح لخمس ساعات كاملة. قوي بتحضير الحشو عن طريق خلط السكر مع السميد معاً في وعاء. ضعي الوعاء على نار متوسطة وأضيفي الماء إليه وماء الورد. قلبي الخليط حتى يتكاثف وينضج. ضعي الخليط في صينية واتركيه يبرد ثم أدخليه المبرد ليتماسك وبعدها قطعيه مكعبات. أحضري العجين وافردي كرة من العجين على سطح به دقيق. ضعي مكعب من الحشو في العجينة وأحكمي إغلاقها. يتم قلي امكعبات العجين في طاسة على النار حتى تحمر من كل الجهات. قومي بتصفية التمرية من الزيت الزائد وزينيها بالسكر البودر. تقدم التمرية ساخنة أو باردة ويمكن إضافة أي صوص إليها. خطوات تحضير التمرية بالدقيق:

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