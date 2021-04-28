بلح الشام المقرمش الذهبي حضريها بمكونات بسيطة من البيت

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طريقة تحضير عجينة بلح الشام الهشة الذهبية، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتم تسميته بالشام لأنه ظهر في دولة الشام لأول مرة، فيتسم بلح الشام بالمذاق الجيد ويكثر تناوله في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام.مكونات تحضير عجينة بلج الشام:
- كأس من الدقيق.
- كأس من المياه.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ثلاثة بيضات.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ربع كأس من زيت الزيتون.
- كمية من زيت نباتي من أجل القلي.
- كأسان من السكر.
- كأس من المياه.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
تتسم طريقة تحضير عجينة بلح الشام بأنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام:
- القيام بوضع كلاً من الزيت والمياه في إناء وبعد ذلك يتم رفعه على النار.
- يتم إضافة كلاً من الدقيق والملح إلى الإناء ويتم تحريك المكونات مع بعضها البعض.
- يتم إضافة السكر ويتم رفع الإناء من على النار وبعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة بعد الأخرى.
- يتم إضافة المكونات وبعد ذلك يتم إضافة الفانيلا.
- يتم ترك العجينة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم وضعها في كيس خاص بالحلويات.
- يتم وضع الزيت في إناء وبعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يسخن.
- يتم الضغط على الكيس لحين أن يظهر البلح في المقلاة.
- يتم قلي بلح الشام لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
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طريقة تحضير عجينة بلح الشام الهشة الذهبية، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتم تسميته بالشام لأنه ظهر في دولة الشام لأول مرة، فيتسم بلح الشام بالمذاق الجيد ويكثر تناوله في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام.مكونات تحضير عجينة بلج الشام:
- كأس من الدقيق.
- كأس من المياه.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر.
- ثلاثة بيضات.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- ربع كأس من زيت الزيتون.
- كمية من زيت نباتي من أجل القلي.
- كأسان من السكر.
- كأس من المياه.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
تتسم طريقة تحضير عجينة بلح الشام بأنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام:
- القيام بوضع كلاً من الزيت والمياه في إناء وبعد ذلك يتم رفعه على النار.
- يتم إضافة كلاً من الدقيق والملح إلى الإناء ويتم تحريك المكونات مع بعضها البعض.
- يتم إضافة السكر ويتم رفع الإناء من على النار وبعد ذلك يتم إضافة البيض واحدة بعد الأخرى.
- يتم إضافة المكونات وبعد ذلك يتم إضافة الفانيلا.
- يتم ترك العجينة لحين أن تبرد وبعد ذلك يتم وضعها في كيس خاص بالحلويات.
- يتم وضع الزيت في إناء وبعد ذلك يتم رفعه على النار وتركه لحين أن يسخن.
- يتم الضغط على الكيس لحين أن يظهر البلح في المقلاة.
- يتم قلي بلح الشام لحين أن يتغير لونه إلى اللون الذهبي.
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