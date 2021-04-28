بلح الشام المقرمش الذهبي حضريها بمكونات بسيطة من البيت

طريقة تحضير عجينة بلح الشام الهشة الذهبية، يعتبر بلح الشام من أكثر أنواع الحلويات المفضلة عند الكثير من الأشخاص، فتم تسميته بالشام لأنه ظهر في دولة الشام لأول مرة، فيتسم بلح الشام بالمذاق الجيد ويكثر تناوله في شهر رمضان ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيره سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام.

كأس من الدقيق.

كأس من المياه.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

ثلاثة بيضات.

رشة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ربع كأس من زيت الزيتون.

كمية من زيت نباتي من أجل القلي.

كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

مكونات تحضير عجينة بلج الشام:مكونات تحضير القطر:طريقة تحضير عجينة بلح الشام:

تتسم طريقة تحضير عجينة بلح الشام بأنها سهلة التحضير ولا تستغرق وقت على الإطلاق ونظراً لرغبة الكثيرين في التعرف على طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في السطور الآتية طريقة تحضير عجينة بلح الشام: