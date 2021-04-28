الوصفة الأًصلية لـ طاجن الفول بالبيض اللذيذ لن تصدقي الطعم جربيه بطعم خيالي

يعد طاجن الفول بالبيض من المأكولات الأساسية المشهورة في كافة الدول العربية، وتعتبر هي الوجبة الأساسية في وجبة الإفطار لدى الشعب المصري، وذلك لأنه يحتوي على كثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة،وذلك لأن الفول من البقوليات التي تفيد الجسم بالإضافة إلى البيض الذي يحتوي على البروتين والكالسيوم الذي يفيد الجسم.

طاجن الفول بالبيض

طبق الفول من الوجبات الرئيسة اللذيذة التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار وأيضًا في وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم، وإذا سنتناول في هذا المقال أفضل طريقة للفول.

طريقة عمل طاجن الفول بالطماطم

وجبة الإفطار من أهم الوجبات خاصةً في وجبة السحور خلال شهر رمضان الكريم، ويمكن تحضير هذه الوجبة في دقائق بالإضافة إلا أن هذه الوجبة غير مكلفة نهائياً.

كوب فول ناضج.

قطع متوسطة بسطرمة.

ثلاثة بيضات.

قطع طماطم.

شرائح من الفلفل الحار.

ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقتين زيت ذرة.

1 من مرقة ماجي

½ كوب خل.

½ كوب ماء.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة شطة. رشة ملح.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

وضع مقدار بسيط من الزيت في وعاء على النار، ثم نضيف اليه الثوم المفروم ونقلب حتى يعطي لون ذهبي، وبعد ذلك نضيف الفلفل الحار وقطع الطماطم ونستمر بالقليل لمدة 5 دقائق.

نضيف على هذا الخليط الخليط وعصير الطماطم ونستمر بالتقليب ونتركه على نار متوسطة لمدة عشر دقائق.

نضيف مكعب المرقة إلى الخليط ونستمر بالتقليب لمدة عشر دقائق ثم ننزعها من على النار.

نبدأ بالخطة الأخرى وهي تسخين باقي الزيت، ثم نضيف اليه البسطرمة ونحركها بعض الوقت حتى تنضج، ثم نضيف البسطرمة على خليط الفول، وبعد ذلك نضيف إليه البيض.

نقوم بتسخين الفرن ويتم إدخال الطاجن في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة أو حتى ينضج، وبهذا يكون طاجن الفول بالبيض جاهز للتقديم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير طاجن الفول بالبيض