لو بتحسي دايما بالارهاق يبقى جسمك محتاج الاكلات دي

قلة التمرين ، اكل الوجبات السريعة بشكل مستمر ، القعدة على المكتب او قصاد الكمبيوتر لساعات طويلة ، كل ده بيأثر بشكل سلبي على الصحة ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم مجموعة اطعمة صحية للحفاظ على الجسم تاكليها خلال اليوم عشان تحافظي على صحتك واعضاء جسمك.
اطعمة صحية للحفاظ على الجسم:
1- لصحة العين:
القعدة قدام الكمبيوتر لفترات طويلة ، بيضر العين وبيجهدها ، وللحفاظ على صحة عينيكي ضروري تدخلي في نظامك الغذائي الاطعمة الغنية بالاوميجا 3, اللوتين, الزنك, فيتامين A, C, E.
– الخضروات الخضرا زي (السبانخ, الكرنب, السلطة).
– البيض.
– الفواكة الحمضية.
– التوت.
– المكسرات والبذور.
– الاسماك الزيتية زي (السلمون, التونة, الماكريل).
2- لصحة جهاز المناعة:
الوقاية من المرض مش صعب ، اهم حاجة تمشي على الاحتياطات اللازمة ، وتاكلي الاطعمة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة.
– الفواكة الحمضية.
– الفلفل الاحمر.
– البروكلي.
– الثوم.
– الجنزبيل.
– الكيوي.
– البابايا.
3- لتعزيز التمثيل الغذائي:
كل ما زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، زادت سرعة حرق السعرات الحرارية ، ولو انتي بتقعدي فترات طويلة سواء في الشغل او في البيت قدام الكمبيوتر ، فانتي محتاجة مساعدة عملية التمثيل الغذائي في جسمك انها تشتغل بكفاءة ، والاطعمة دي هتساعدك على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.
– الاعشاب البحرية.
– القهوة.
– الشاي.
– البهارات زي (الجنزبيل, الشطة, الحبهان).
– الفاصوليا.
– اللحوم الخالية من الدهون (الفراخ, الديك الرومي).
4- لوظائف المخ:
الاكل الصحي مش بس ليه تأثير على الجسم ، ولكن بيأثر كمان على وظائف المخ ، والاطعمة دي هتساعد الخلايا الرمادية في المخ انها تشتغل بأسرع ما يمكن ، بالاضافة انها هتبطيء التغييرات المرتبطة بالعمر.
– الاسماك الزيتية زي (السلمون, التونة).
– التوت.
– المكسرات والبذور.
– الاطعمة الغنية بالالياف زي (خبز القمح الكامل, الارز البني).
– عصير الرمان.
– الشوكولاتة الغامقة.
5- لصحة الامعاء:
حسب بعض الابحاث والدراسات ، ان الاستمرار 10 سنين في وظيفة واحدة مستقرة بيضاعف من خطر الاصابة ببعض انواع سرطان الامعاء ، وده تقدري تمنعيه عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على نظام غذائي صحي يشمل الاطعمة دي.
– البروكلي.
– السبانخ.
– الفواكة الحمضية.
– التوت.
– الاطعمة الغنية بالالياف (الخبز بالقمح الكامل, الارز البني).
ضروري كمان تحاولي تقليل اللحوم الحمرا والمصنعة ( زي السوسيس والسجق والسلامي) في وجباتك ، لانها ممكن تزود من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم.
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