لو بتحسي دايما بالارهاق يبقى جسمك محتاج الاكلات دي

قلة التمرين ، اكل الوجبات السريعة بشكل مستمر ، القعدة على المكتب او قصاد الكمبيوتر لساعات طويلة ، كل ده بيأثر بشكل سلبي على الصحة ، عشان كده النهاردة هنشارك معاكم مجموعة اطعمة صحية للحفاظ على الجسم تاكليها خلال اليوم عشان تحافظي على صحتك واعضاء جسمك.

اطعمة صحية للحفاظ على الجسم:

1- لصحة العين:

القعدة قدام الكمبيوتر لفترات طويلة ، بيضر العين وبيجهدها ، وللحفاظ على صحة عينيكي ضروري تدخلي في نظامك الغذائي الاطعمة الغنية بالاوميجا 3, اللوتين, الزنك, فيتامين A, C, E.

– الخضروات الخضرا زي (السبانخ, الكرنب, السلطة).

– البيض.

– الفواكة الحمضية.

– التوت.

– المكسرات والبذور.

– الاسماك الزيتية زي (السلمون, التونة, الماكريل).

2- لصحة جهاز المناعة:

الوقاية من المرض مش صعب ، اهم حاجة تمشي على الاحتياطات اللازمة ، وتاكلي الاطعمة اللي بتساعد على تقوية جهاز المناعة.

– الفواكة الحمضية.

– الفلفل الاحمر.

– البروكلي.

– الثوم.

– الجنزبيل.

– الكيوي.

– البابايا.

3- لتعزيز التمثيل الغذائي:

كل ما زادت سرعة عملية التمثيل الغذائي في الجسم ، زادت سرعة حرق السعرات الحرارية ، ولو انتي بتقعدي فترات طويلة سواء في الشغل او في البيت قدام الكمبيوتر ، فانتي محتاجة مساعدة عملية التمثيل الغذائي في جسمك انها تشتغل بكفاءة ، والاطعمة دي هتساعدك على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.

– الاعشاب البحرية.

– القهوة.

– الشاي.

– البهارات زي (الجنزبيل, الشطة, الحبهان).

– الفاصوليا.

– اللحوم الخالية من الدهون (الفراخ, الديك الرومي).

4- لوظائف المخ:

الاكل الصحي مش بس ليه تأثير على الجسم ، ولكن بيأثر كمان على وظائف المخ ، والاطعمة دي هتساعد الخلايا الرمادية في المخ انها تشتغل بأسرع ما يمكن ، بالاضافة انها هتبطيء التغييرات المرتبطة بالعمر.

– الاسماك الزيتية زي (السلمون, التونة).

– التوت.

– المكسرات والبذور.

– الاطعمة الغنية بالالياف زي (خبز القمح الكامل, الارز البني).

– عصير الرمان.

– الشوكولاتة الغامقة.

5- لصحة الامعاء:

حسب بعض الابحاث والدراسات ، ان الاستمرار 10 سنين في وظيفة واحدة مستقرة بيضاعف من خطر الاصابة ببعض انواع سرطان الامعاء ، وده تقدري تمنعيه عن طريق ممارسة التمارين الرياضية بانتظام ، والحفاظ على نظام غذائي صحي يشمل الاطعمة دي.

– البروكلي.

– السبانخ.

– الفواكة الحمضية.

– التوت.

– الاطعمة الغنية بالالياف (الخبز بالقمح الكامل, الارز البني).

ضروري كمان تحاولي تقليل اللحوم الحمرا والمصنعة ( زي السوسيس والسجق والسلامي) في وجباتك ، لانها ممكن تزود من خطر الاصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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