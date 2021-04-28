سر غامض في تحضير ماسك الحليب للبشرة والنتائج غير متوقعة تماماً

نقدم لكم سر غامض في تحضير ماسك الحليب، حيث يعد الحليب من المكونات الطبيعية المشبعة بالفيتامينات وخاصةً فيتامين ب، معدن الكالسيوم والمركبات المضادة للأكسدة القوية، وهذه العناصر جميعها ضرورية للبشرة، فضلًا عن أنه مشهور بإدماجه في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، لكونه مشبع بحمض اللاكتيك الذي يساهم في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، بالإضافة إلى مساهمته في القضاء على خلايا الجلد الميتة، يمكنك إعداد ماسك الحليب للبشرة للحصول على فوائده العظيمة التي لها أثر إيجابي وفعال على وجهكِ، في حال لم يكن لديك حساسية من منتجات الألبان، تابعي معنا هذا الموضوع لنسرد إليك أهم خطوات إعداد هذا الماسك.سر غامض في تحضير ماسك الحليب
يلعب الحليب دور فعال وكبير في جعل البشرة رطبة طوال الوقت، حيث يعمل على تغذيتها على النحو المطلوب وخاصةً الطبقات العميقة منها، مما يؤدي إلى التخلص من مشكلة الجفاف التي تعاني منها أغلب السيدات في فصل الشتاء، فقط قومي باتباع الخطوات التالي ذكرها:مقادير ماسك الحليب للبشرة
- ثلاث ملاعق من طحين الحمص.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب الطازج.
- ربع ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ربع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- في إناء زجاجي نظيف، وضعي فيه دقيق الحمص والحليب.
- يتم خلطهم سويًا بشكل جيد.
- بشكل تدريجي، قومي بإضافة العسل وماء الزهر مع التقليب المستمر.
- تطبيق المزيج على البشرة والعنق بحركات دائرية.
- إبقائه على البشرة قرابة 15 دقيقة.
- شطف البشرة والعنق بالماء الدافئ.
تتعدد فوائد الحليب للبشرة، إذ يساعد على الآتي:
- بما أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك، فإنه يساهم بشكل كبير في تقشير البشرة ونخص بالذكر الجافة منها، والقضاء نهائيًا على خلايا الجلد الميتة.
- القضاء على الخطوط الرفيعة والتجاعيد.
- معالجة حب الشباب.
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نقدم لكم سر غامض في تحضير ماسك الحليب، حيث يعد الحليب من المكونات الطبيعية المشبعة بالفيتامينات وخاصةً فيتامين ب، معدن الكالسيوم والمركبات المضادة للأكسدة القوية، وهذه العناصر جميعها ضرورية للبشرة، فضلًا عن أنه مشهور بإدماجه في الكثير من منتجات العناية بالبشرة، لكونه مشبع بحمض اللاكتيك الذي يساهم في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والتجاعيد، بالإضافة إلى مساهمته في القضاء على خلايا الجلد الميتة، يمكنك إعداد ماسك الحليب للبشرة للحصول على فوائده العظيمة التي لها أثر إيجابي وفعال على وجهكِ، في حال لم يكن لديك حساسية من منتجات الألبان، تابعي معنا هذا الموضوع لنسرد إليك أهم خطوات إعداد هذا الماسك.سر غامض في تحضير ماسك الحليب
يلعب الحليب دور فعال وكبير في جعل البشرة رطبة طوال الوقت، حيث يعمل على تغذيتها على النحو المطلوب وخاصةً الطبقات العميقة منها، مما يؤدي إلى التخلص من مشكلة الجفاف التي تعاني منها أغلب السيدات في فصل الشتاء، فقط قومي باتباع الخطوات التالي ذكرها:مقادير ماسك الحليب للبشرة
- ثلاث ملاعق من طحين الحمص.
- ملعقتين كبيرتين من الحليب الطازج.
- ربع ملعقة صغيرة من ماء الزهر.
- ربع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
- في إناء زجاجي نظيف، وضعي فيه دقيق الحمص والحليب.
- يتم خلطهم سويًا بشكل جيد.
- بشكل تدريجي، قومي بإضافة العسل وماء الزهر مع التقليب المستمر.
- تطبيق المزيج على البشرة والعنق بحركات دائرية.
- إبقائه على البشرة قرابة 15 دقيقة.
- شطف البشرة والعنق بالماء الدافئ.
تتعدد فوائد الحليب للبشرة، إذ يساعد على الآتي:
- بما أن الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك، فإنه يساهم بشكل كبير في تقشير البشرة ونخص بالذكر الجافة منها، والقضاء نهائيًا على خلايا الجلد الميتة.
- القضاء على الخطوط الرفيعة والتجاعيد.
- معالجة حب الشباب.
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